Paolo Fox, Oroscopo 1 marzo 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 1 marzo 2020

Domenica 1 marzo 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

L’amore può diventare molto coinvolgente: cerca però di non fare passi affrettati. Potresti sentirti insicuro e fare degli errori. Sul lavoro le tue idee sono vincenti, prendi in considerazione le proposte che arrivano

Oroscopo Toro

In amore non seguire sogni impossibili: di sicuro, grazie a queste stelle, puoi trovare di meglio, basta guardarsi attorno! Qualche tensione sul lavoro, ma tu segui il tuo cuore e vedrai che non sbaglierai.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giornata favorevole in amore, approfittane. Favoriti gli incontri, emozioni speciali. Sul lavoro Mercurio dissonante potrebbe causare qualche problema con i soldi, cerca di fare attenzione.

Oroscopo Cancro

Il mese di febbraio è stato piuttosto pesante in amore. Adesso puoi guardare al futuro con più fiducia: esci, tra oggi e domani potrebbe accaderti qualcosa di bello. Sul lavoro combatti per le tue idee.

Oroscopo Leone

Potrai riuscire a trovare soluzioni ad alcuni problemi del passato. Attenzione a non discutere con qualcuno del Toro o dello Scorpione. Sul lavoro non devi scoraggiarti, hai già fatto tanto, vedrai che le cose si sistemeranno.

Oroscopo Vergine

Cerca di evitare le polemiche e le critiche nei confronti degli altri. In amore potresti fare una scelta nei prossimi giorni. In campo professionale è ora di fare progetti importanti per il futuro.

Oroscopo Bilancia

Giornata che richiede attenzione in amore perché hai Venere e Marte dissonanti. Sul lavoro ci sono stati dei momenti pesanti da sopportare, o persone che ti hanno infastidito con i loro comportamenti. Cerca di portare pazienza.

Oroscopo Scorpione

Hai ancora la Luna in opposizione, che ti rende nervoso e irritabile anche in ambito sentimentale. Cerca di stare più tranquillo. Anche sul lavoro evita le polemiche, danneggi te stesso.

Oroscopo Sagittario

Evita le scelte affrettate in amore e anche di essere troppo arrendevole per evitare complicazioni: va bene mantenere la pace, ma cerca anche di farti rispettare. Sul lavoro questo è un periodo di transizione. Le cose migliori arriveranno da aprile.

Oroscopo Capricorno

Qualche disagio per le coppie in crisi: meglio rimandare di qualche giorno eventuali chiarimenti. Va meglio per gli altri, potrebbero esserci delle belle sorprese. Sul lavoro si può prospettare una buona occasione da cogliere al volo.

Oroscopo Acquario

Rimanda a domani qualsiasi tipo di discussione, oggi non ne usciresti vincente. Anche sul lavoro c’è una certa insofferenza, vorresti cambiare tutto, ma cerca di non fare colpi di testa.

Oroscopo Pesci

Hai Mercurio e il Sole che stanno effettuando un ottimo transito nel segno zodiacale e ti regalano delle belle emozioni. Sul lavoro puoi mandare avanti un bel progetto. Cerca solo di non ripetere le stesse cose del passato.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!