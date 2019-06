Oroscopo Paolo Fox di domenica 16 giugno 2019

Oroscopo 2019 di Paolo Fox: domenica 16 giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo di oggi dei dodici segni zodiacali rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 16 giugno 2019. Scopriamo l’Oroscopo del giorno rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ecco le previsioni dei dodici segni zodiacali.

Oroscopo Ariete

E’ una domenica vincente per i sentimenti anche perchè Venere sta per iniziare un transito migliore. E’ chiaro che molto cambia rispetto alla relazione che si vive; ma anche le coppie molto forti devono sanare una distanza. Se il carattere della persona che ami è troppo diverso dal tuo, le esigenze sono varie.

E’ probabile che ci sia ancora competizione e quindi non si abbia la possibilità di risanare un legame.

Oroscopo Toro

L’unica nota negativa di questa giornata è la forte stanchezza e qualche piccolo malessere stagionale. Soprattutto coloro che non hanno dormito bene dovrebbero rilassarsi. Qui non sono messe in discussione le vittorie, la capacità di rivalersi dei torti subiti, persino la possibilità di recuperare qualche soldo perso nel 2018.

Ogni tanto anche tu hai bisogno di una pausa di relax! Non sbaglia chi passerà questa domenica in completa tranquillità o accanto a persone serene, piacevoli. Sarà meglio non stressarsi altrimenti si rischia di complicare una giornata già potenzialmente nervosa.

Oroscopo Gemelli

A meno che tu non debba dedicare la giornata al lavoro cerca di concederti in amore, perchè questa è una domenica importante. Negli ultimi mesi qualche problema c’è stato. Anche le coppie più forti hanno notato un disorientamento, uno dei due potrebbe essersi distratto, altri semplicemente si sono allontanati. Ed ecco perchè bisogna cogliere al volo l’occasione buona, la giornata buona, per tentare un riavvicinamento.

Questa è una giornata interessante anche per le relazioni nuove, tra l’altro il mese di Giugno potrebbe essere molto interessante proprio per i nuovi incontri.

Oroscopo Cancro

Non è facile tenere testa a tutte le situazioni che stai vivendo perchè con Saturno in opposizione se hai un’attività in proprio o lavori a tempo determinato, c’è chi ti sta creando problemi, e riuscire a vivere tranquilli non è facile. Così ogni giorno c’è una sorta di lotta per cercare di stare meglio.

Gli ultimi tre giorni sono stati talmente pesanti nei rapporti con gli altri e sottotono dal punto di vista fisico, che forse converrebbe spendere il tempo di questa domenica per rilassarsi. Giugno è un mese che porterà molta più energia.

Oroscopo Leone

In questa domenica è difficile starti vicino perchè sei molto arrabbiato o comunque perché pretendi il massimo da tutti. In queste occasioni potresti anche riversare un pò di rabbia sugli altri e in particolare ancora di più se pensi che ci siano delle persone che hanno cercato in qualche modo di limitare il tuo raggio d’azione.

Vorrei che questa domenica trascorresse in maniera serena e quindi cerca di evitare conflitti e stress. Nei rapporti coi segni Acquario e Toro potrebbe esserci qualche problema di troppo.

Oroscopo Vergine

In questa domenica la maggioranza di voi deve non solo a recuperare il tempo perduto, ma anche a ritrovare serenità. Martedì e mercoledì sarà capitato di perdere la pazienza, cosa rara per te, ma possibile! Questo segno cerca sempre di evitare scontri diretti, ma come si dice, quando è troppo e troppo!

Questa giornata permette di vivere delle emozioni in più. E le storie che sono nate negli ultimi mesi non vanno chiuse. Chi ha una storia da tanti anni forse deve solo avvicinarsi un pò di più al partner, ritrovare un pò di sensualità e voglia di andare avanti.

Oroscopo Bilancia

Giugno permette un recupero in amore e ancora di più da lunedì ci sarà la possibilità di rivedere alcune posizioni. E’ un momento in cui ti stai impegnando molto nel lavoro ma ci sono persone che sembrano contro di te, che sgomitano!

Sei sempre pronto nel tuo lavoro ma non ami le competizioni non sane, nel senso che vuoi avere attorno persone solidali e non personaggi strani che prima giocano ad essere amici e poi ti voltano le spalle. In questa giornata c’è un bel recupero emotivo.

Oroscopo Scorpione

Questa è la giornata meno indicata per mettersi a polemizzare con qualcuno. Non creare disagi a te stesso e agli altri! Al mattino sei già un pò instabile, nervoso e confuso. Quindi, stai lontano dalle complicazioni, perchè perdere la pazienza in questa domenica potrebbe essere facile. Attenzione anche nei rapporti sentimentali, perchè potresti prendertela con chi non c’entra.

Tu sai di essere molto ironico e quindi a volte bonariamente prendi in giro il partner o lo metti un pochino in imbarazzo.

Oroscopo Sagittario

La maggioranza di voi sente un moto di ribellione interiore che è difficile contenere. Quelli che hanno fatto un passo indietro, ora potrebbero tornare anche a considerare progetti e programmi che avevano escluso. Se l’anno scorso hai deciso di non fare più un certo percorso di lavoro, a distanza di un pò di tempo potresti anche recuperarlo.

Le persone che cercano di sostituirti non riescono mai a raggiungere i tuoi livelli! E’ un momento importante anche per recuperare un pò di forza fisica. Luna favorevole e intrigante per il tuo segno: si annunciano conferme e emozioni!

Oroscopo Capricorno

E’ una domenica particolare con una bella luna che tocca anche il settore delle finanze. Per quelli che stanno guardando con attenzione il proprio conto in banca oppure se c’è una situazione da risolvere, è inevitabile che tu sia un pò nervoso, stanco e affannato. E l’affanno potrebbe riguardare anche le vicende di carattere finanziario, quindi cerca di evitare problemi e fatti due conti.

Potresti scoprire qualcosa non è andato per il verso giusto. Evita spese superflue, ma in generale cerca di fare progetti costruttivi per il futuro, acanto a persone che lo siano altrettanto!

Oroscopo Acquario

Non bisogna fare sforzi eccessivi! Urano col suo transito vigoroso porta un profondo cambiamento indica che la maggioranza di voi sta per attraversare una fase di grande soluzioni. Valori forti in questo segno nel corso delle prossime settimane!

Molti potrebbero ritrovarsi a fare qualcosa di nuovo, cambiare anche stile di vita. Ma dovrai fare i conti con l’energia, che al momento è piuttosto altalenante!

Oroscopo Pesci

Sono stelle importanti, i prossimi mesi saranno mesi di liberazione per un cuore sopraffatto da vari problemi. Qualcuno, se lo può fare, lavorerà un pò meno e starà un pò più in famiglia. C’è una sorta di liberazione che coinvolte tutti i sentimenti. Tra l’altro, con Mercurio sempre attivo, le buone idee non mancano.

Non devi farti prendere la mano da pensieri negativi e soprattutto non essere schiavo di pregiudizi, di situazioni legate al passato. Non avere paura del futuro solo perchè al momento è un’incognita: basta pensare a piacevoli avventure, a qualcosa di divertente da fare e tutto cambia a favore!

