Oroscopo Paolo Fox di Capodanno, lunedì 1 gennaio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 1 gennaio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Cari ariete, c’è questa Venere contraria da qualche mese che vi fa un po’ di dispetti e iniziate a rimettere tutto in discussione, anche la vostra relazione. Sul lavoro il nuovo anno porta revisioni e nuovi grandi progetti, sorpattutto dalla primavera in poi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Cari toro, avete il pianeta dell’amore dalla vostra parte quindi lasciatevi andare ai sentimenti in questo primo giorno dell’anno. Sul lavoro attenzione solo ai soldi che potrebbero mancare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Cari gemelli, in amore c’è un po’ di tensione perché Venere neutra e Marte opposto vi stanno facendo ripensare ai vostri desideri e vi spingeranno perfino a pensare di liberarvi della vostra relazione attuale. Sul lavoro inizia a sbloccarsi qualcosa e molto probabilmente abbandonerete un progetto.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Cari cancretti, attenzione a questo inizio di anno perché c’è un po’ di tensione nell’aria in amore. Sul lavoro arrivano belle risposte anche se è da un po’ che avete accumulato una certa stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Cari leoncini, Marte è favorevole quindi via libera alle emozioni e organizzate qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro avete come la sensazione di continuare a impegnarvi molto per ottenere poco in cambio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Cari vergine, avete Venere dalla vostra parte quindi le emozioni di questa prima giornata dell’anno saranno amplificate. Per quanto riguarda il lavoro arrivano soddisfazioni soprattutto nei prossimi due mesi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Cari bilancia, questo gennaio è un mese un po’ particolare per l’amore anche perché Venere non è del tutto favorevole. Per quanto riguarda l’aspetto professionale avete la sensazione che qualcosa vada rivisto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Cari scorpioncini, ottime notizie per l’amore che splende grazie a una Venere favorevole. E se siete single, buttatevi nella mischia perché rischiereste di trovare l’anima gemella. Sul lavoro belle occasioni in arrivo con ottimi pianeti nel mese di gennaio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Cari sagittario, Marte vi spinge a vivere l’amore con grande energia e passione, quindi, organizzate qualcosa con il partner per queste giornate di festa. Sul lavoro non mancheranno riconferme.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Cari capricorno, avete Venere favorevole ancora per qualche settimana quindi affrettatevi a progettare un futuro con il partner. Sul lavoro fatevi valere di più e fate sentire la vostra voce, a volte vi lasciate trascinare dagli eventi e subite le decisioni degli altri.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Cari acquario, Marte è in ottimo aspetto quindi buone notizie per l’amore in questo inizio di anno Sul lavoro c’è ancora qualche piccola incertezza ma attenzione alle spese perché tendete ad avere un po’ le mani bucate.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Con una Venere così bella e Giova nel segno, cari pesciolini, l’amore splenderà come non mai in questa prima giornata dell’anno. Sul lavoro cercate di ricaricare le batterie e tra qualche mese arriverà una bella notizia per il vostro futuro professionale.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.