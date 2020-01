Paolo Fox, Oroscopo 24 gennaio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi: venerdì 24 gennaio 2020

Venerdì 24 Gennaio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Vieni da due giornate, quelle di mercoledì e giovedì, che sono state davvero pesanti. Spero tu non ti sia esposto più di tanto, perché è un periodo nel quale rischi di esagerare con le parole e di inimicarti chi ti sta attorno inutilmente.

Stai aspettando una risposta in merito ad un programma o un progetto che hai presentato e tarda ad arrivare. Questa circostanza ti rende impaziente e nervoso: cerca di rallentare!

Oroscopo Toro

La Luna ti sorride, ma ti aiuta ben poco perché ti sentirai spesso in polemica con chiunque ti ronzi attorno. Hai sottovalutato delle tensioni d’amore e, a partire da oggi e per tutto il fine settimana, salteranno fuori con più evidenza.

Il problema, in fondo, è che vedi poca chiarezza nelle tue relazioni. Perciò il week-end sarà il momento buono per mettere le carte in tavola con una persona che sta tirando troppo la corda

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Nelle ultime 48 ore hai senz’altro vissuto dei momenti che ti hanno regalato belle emozioni. Devo dire, però, che vi trovo molto stanchi ed eccessivamente nervosi. E’ del tutto normale, però, considerando il vostro cielo: Marte è in opposizione, quindi ogni tanto vi scappa la pazienza.

Alcuni di voi vogliono chiudere definitivamente dei contenziosi rimasti aperti dallo scorso anno. Altri, invece, sono alle prese con problemi finanziari e lavorativi. Cercate di rimanere calmi comunque: se qualcuno si era messo di traverso, ormai non è più in grado di nuocervi.

Oroscopo Cancro

Nonostante la Luna in opposizione, stai vivendo un momento di grande fortuna, in particolare nelle due giornate appena trascorse. Sul luogo di lavoro e, in generale, nei rapporti con gli altri continui ad essere particolarmente forte.

Devo, però, chiederti di prenderti il giusto tempo per mangiare: sei sempre di corsa e questo non fa affatto bene al tuo stomaco. Potrebbe essere questo il vero punto debole delle tue giornate!

Oroscopo Leone

Non sei una persona che si accontenta: quando hai in mente qualcosa, dev’essere necessariamente qualcosa di grande! Un’idea ti sta frullando nella testa da qualche giorno a questa parte. Devo, però, avvisarti: con Sole e Mercurio contro, non è davvero il caso di sconvolgere tutto, anche perché non ti porterà grossi guadagni.

Anche perché sei in un periodo nel quale spendi tutto quello che guadagni, perciò non hai praticamente soldi da parte o, comunque, da poter investire. Per quanto riguarda l’amore, tieni a distanza chi cerca di fermarti!

Oroscopo Vergine

Luna, Giove, Saturno e Urano sono a tuo favore. Questo cielo ti ha consentito o ti consentirà di incontrare le persone giuste per chiudere degli affari che ritieni molto importanti.

Oppure, potranno essere la chiave o l’occasione per chiarire o aprire discorsi importanti in famiglia, ma anche, più in generale, nella sfera degli affetti. Ore importanti anche per chi ha avanzato delle richieste: potrebbero arrivare risposte molto gradite!

Oroscopo Bilancia

La tua settimana è senz’altro, nel complesso positiva, però oggi ti trovo stanco e pure malinconico, magari per qualche pensiero su cose relative al passato. La colpa è di una Luna dissonante che ti lascia poco in pace e ti ha reso eccessivamente nervoso.

Oggi, però, potrebbe essere la giornata giusta per chiarire un’incomprensione nata nelle ultime ore e che hai, saggiamente, rimandato. Dedica il giusto tempo al riposo…

Oroscopo Scorpione

In questi giorni hai la testa tra le nuvole, perché pensi continuamente a questioni economiche e professionali. Ti ricordo che oggi e per tutto il fine settimana vivrai ore molto delicate: stai attento a non perdere nulla!

Sei, di natura, un segno pacato e tranquillo, però quando ti scappa la pazienza e cala la razionalità, facilmente perdi non solo tempo, ma anche oggetti fondamentali come portafogli e chiavi. Perciò devo chiederti di non lasciarti trasportare dal nervosismo…

Oroscopo Sagittario

Dopo un inizio di settimana difficile, da metà settimana in poi sei riuscito ad avere rapporti più costruttivi con gli altri. Anche da un punto di vista della salute, hai cominciato arrancando, probabilmente a causa di un raffreddore che ti trascini da giorni.

In amore, infine, stai vivendo relazioni che ti appaiono ‘sconnesse’, lontane, addirittura, in alcuni casi, torbide. Non allarmarti: da Febbraio diventerà tutto chiarissimo!

Oroscopo Capricorno

Se sei un artigiano o un libero professionista, potresti essere da poco uscito vincitore da una discussione o un confronto di lavoro.

Chi sta vivendo un problema burocratico o legale, potrà trovare la giusta via d’uscita grazie ad una lettera. Sarà il modo giusto, infatti, per ottenere la risposta che cerchi!

Oroscopo Acquario

Stai vivendo un periodo importante per quanto riguarda le tue relazioni. Tra Mercoledì e Giovedì, infatti, Sole e Mercurio hanno fatto capolino nel tuo segno.

In dote ti hanno lasciato grandi idee a proposito di un possibile trasferimento, cambiamento di lavoro o anche, più genericamente, qualche possibilità riorganizzare la tua vita. Tra poco riceverai la visita di Saturno, quindi dovrai sistemare molte situazioni che ora sono in sospeso…

Oroscopo Pesci

Non raccontarti balle: la tua vita è vuota senza l’amore! Molte persone del tuo segno mi confessano di poter fare a meno dei sentimenti, di preferire di gran lunga il lavoro, ma io non ci credo mai. Hai voglia di passione e, spesso, esterni queste tue emozioni anche alle persone che ti circondano.

Non a caso molti di voi si dedicano a tempo pieno o per hobby all’arte, allo spettacolo e alla musica, perché la creatività è la prima valvola di sfogo che abbiamo. Venere ti sorride, approfittane per agire!

