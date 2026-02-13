Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 13 febbraio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 13 febbraio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Nel lavoro è il momento giusto per chiarire una posizione o avanzare una proposta rimasta in sospeso. In amore serve però maggiore diplomazia; l’impulsività rischia di creare tensioni inutili. Se siete single, un incontro può riaccendere l’entusiasmo. La salute è buona, ma cercate di non strafare.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Nel lavoro è richiesta pazienza: alcune situazioni procedono più lentamente del previsto, ma la costanza sarà premiata. In amore avete bisogno di certezze e stabilità; chi vive una relazione solida può fare progetti concreti, mentre chi è in crisi dovrebbe evitare silenzi troppo lunghi. La forma fisica è discreta, ma la stanchezza si fa sentire!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La mente è vivace e pronta a cogliere nuove opportunità professionali, soprattutto nei contatti e nelle collaborazioni. In amore c’è desiderio di leggerezza: se qualcosa vi pesa, sentite il bisogno di parlarne apertamente. Favoriti gli incontri per chi è libero. Attenzione alla dispersione di energie: cercate di riposare di più!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Nel lavoro siete chiamati a dimostrare fermezza: qualcuno potrebbe mettere in discussione le vostre scelte, ma avete le capacità per farvi valere. In amore emerge una maggiore sensibilità; è importante non chiudervi in voi stessi se qualcosa vi ha ferito. La salute richiede cura, soprattutto per quanto riguarda lo stress: rilassarsi è fondamentale.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La determinazione vi accompagna nelle questioni professionali e vi permette di affrontare anche eventuali ostacoli con spirito combattivo. In amore torna la voglia di mettervi in gioco: le coppie ritrovano complicità, mentre chi è single può vivere un’emozione improvvisa. La forma è in ripresa!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Nel lavoro siete molto concentrati e attenti ai dettagli, qualità che vi permettono di sistemare questioni rimaste in sospeso. In amore cercate chiarezza: se qualcosa non vi convince, avete bisogno di risposte concrete. Le relazioni sincere vengono rafforzate. La salute è buona, ma attenzione a non trascurare piccoli segnali del corpo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

L’ambiente professionale richiede equilibrio e capacità di mediazione, doti che vi appartengono. Potete risolvere un malinteso o rimettere ordine in un progetto. In amore si avverte il desiderio di armonia: se ci sono stati contrasti, è il momento di ricucire. Il benessere generale è discreto, ma dedicate più tempo al riposo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Nel lavoro siete determinati e pronti a difendere le vostre idee. Una decisione importante potrebbe maturare a breve, richiedendo coraggio. In amore le emozioni sono intense: chi vive una relazione stabile può approfondire il legame, mentre chi è solo sente il bisogno di passioni autentiche. Energia buona, purché evitiate eccessi e tensioni accumulate.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Si apre una fase dinamica in ambito lavorativo: nuove prospettive vi stimolano e vi invitano a guardare oltre. In amore c’è bisogno di libertà e sincerità; le relazioni troppo strette vi stanno strette, mentre quelle basate sulla fiducia vi fanno respirare. La salute beneficia del movimento: attività fisica e aria aperta aiutano a ritrovare equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il lavoro richiede impegno e senso di responsabilità, ma i risultati non tardano ad arrivare. È una fase in cui potete consolidare una posizione o gettare basi solide per il futuro. In amore siete più riflessivi del solito: chi vi sta accanto chiede maggiore presenza emotiva. La salute è stabile, anche se sarebbe utile alleggerire la mente da pensieri eccessivi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Nel lavoro sentite il bisogno di innovare e cambiare schema. Un’idea originale potrebbe rivelarsi vincente. In amore cercate complicità mentale prima ancora che fisica; le coppie che dialogano trovano nuove intese. La salute è buona, ma evitate ritmi irregolari che possono influire sul riposo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La sensibilità vi guida nel lavoro, aiutandovi a intuire le mosse giuste. È un momento favorevole per chi opera in ambiti creativi. In amore le emozioni sono protagoniste: se vi lasciate andare, potete vivere attimi intensi. La salute richiede attenzione all’equilibrio interiore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.