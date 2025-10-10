Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 10 ottobre 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 10 ottobre 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi avete voglia di cambiare aria, di rimettervi in gioco. Il cielo vi dà la spinta giusta: arriva un’energia nuova che vi accende dentro, sia nei sentimenti che nel lavoro. Venere riporta passione e sincerità e ogni parola detta oggi può lasciare il segno. Sul lavoro, un incontro o una proposta a sorpresa può aprire strade interessanti. La Luna, però, vi ricorda di non esagerare con le spese. In amore torna la tenerezza, anche se di recente ci sono state tensioni. È il momento di lasciarvi andare al cambiamento: la rinascita è già iniziata.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Avete bisogno di pace, di mettere ordine tra pensieri ed emozioni. È un periodo di riflessione, ma non negativo: Saturno vi aiuta a capire cosa conta davvero, mentre Venere vi invita a scegliere la dolcezza al posto dell’orgoglio. In amore, parlare con sincerità può riportare equilibrio e rafforzare il legame. Sul lavoro, qualche ritardo non è una sconfitta: è solo il tempo che serve perché tutto maturi nel modo giusto. Anche la salute ne beneficia se rallentate un po’ e vi ascoltate di più.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giornata frizzante, piena di idee e voglia di muoversi. Mercurio vi rende brillanti, ma occhio a non sprecare energie in troppe direzioni. Non tutto merita una risposta, non tutti meritano la vostra attenzione. In amore l’atmosfera è leggera ma vera: chiarimenti, messaggi o incontri inaspettati possono cambiare le carte in tavola. Sul lavoro la creatività è la vostra arma vincente: concentratevi su un solo progetto e lasciate che l’intuito faccia il resto. Le cose iniziano finalmente a prendere forma.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le emozioni di oggi sono forti, impossibili da ignorare. La Luna vi rende più sensibili, ma anche più sinceri con voi stessi. In amore torna la complicità, e chi è solo potrebbe risentire la voce di un passato che chiede attenzione. Sul lavoro siete in una fase di cambiamento, utile per capire cosa volete davvero. La salute chiede calma e silenzio: fermatevi un attimo, respirate e concedetevi tempo per ritrovare equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Brillate come non mai. Il Sole vi dà forza e carisma, ma serve anche un po’ di misura: non fatevi prendere dall’orgoglio. In amore tornano passione e decisioni importanti e questa volta con più consapevolezza. Sul lavoro arrivano riconoscimenti e nuove opportunità, soprattutto se avete seminato bene. Una persona influente potrebbe notare il vostro talento. La salute va alla grande se alternate entusiasmo e riposo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Avete bisogno di calma. Marte vi dà energia, ma anche un po’ di stanchezza mentale: non forzate troppo. In amore avete bisogno di chiarezza e sincerità e basta poco per risolvere un malinteso. Chi è single potrebbe fare un incontro interessante, magari proprio sul lavoro. Le stelle vi invitano a non giudicarvi troppo severamente: i risultati stanno arrivando, anche se non tutto è immediato. Ritrovate equilibrio con momenti di relax e piccole pause rigenerative.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Oggi vi sentite leggeri, pronti a ritrovare equilibrio e serenità. Venere vi regala fascino e un’energia che attira armonia ovunque andiate. In amore, le relazioni si fanno più solide, mentre chi è single potrebbe ricevere un messaggio o un segnale capace di accendere il cuore. Sul lavoro, piccoli successi vi ricordano quanto valete: non rimandate scelte importanti, seguite l’istinto. La salute migliora se vi concedete relax e momenti di bellezza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Periodo intenso, profondo e pieno di emozioni forti. La Luna vi spinge a liberarvi di ciò che vi appesantisce e a guardare avanti. In amore, tutto può succedere: un vecchio sentimento può riaccendersi o una conoscenza nuova può sorprendervi. Sul lavoro ci sono sfide, ma la vostra forza vi rende imbattibili. Attenzione solo alle parole, possono ferire più del previsto. La salute migliora se trovate il modo giusto per sfogare la tensione e trasformarla in qualcosa di positivo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Oggi avete voglia di muovervi, di scoprire, di respirare libertà. Lo spirito d’avventura torna protagonista e vi spinge a guardare avanti con ottimismo. In amore, le coppie ritrovano leggerezza e complicità, mentre i single sprigionano un fascino irresistibile. Sul lavoro, le idee arrivano veloci e l’intuito vi guida dritti alle opportunità giuste. Le stelle vi invitano a rischiare con intelligenza, senza restare fermi al passato. La salute rifiorisce con il movimento e la natura: seguite il vostro ritmo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Siete in piena fase di costruzione. È il momento di mettere ordine, fissare obiettivi e dare forma ai vostri progetti. Saturno vi rende lucidi e determinati, ma vi ricorda anche che non tutto può essere dovere: lasciate spazio anche alle emozioni. In amore serve ascolto, più cuore e meno controllo. Sul lavoro le responsabilità crescono, ma presto arriveranno i riconoscimenti che meritate. La salute migliora se vi fermate ogni tanto e rispettate i vostri tempi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La mente vola, il cuore vibra. Siete pieni di idee, e il cielo vi porta incontri e occasioni che possono cambiare qualcosa di importante. In amore, torna la spontaneità: chi è in coppia riscopre la complicità, chi è single può vivere un legame fuori dagli schemi, proprio come piace a voi. Sul lavoro, la creatività vi rende originali, ma servono anche concretezza e organizzazione per dare forma ai sogni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Giornata ricca di sensibilità e intuizioni profonde. Seguite i vostri sogni: possono rivelare più di quanto pensiate. In amore, la dolcezza è la vostra forza e chi vi ama capisce anche i vostri silenzi. I single potrebbero sentire un richiamo magnetico verso qualcuno che tocca corde nascoste. Sul lavoro, non lasciatevi scoraggiare da piccoli intoppi: la vostra creatività saprà trovare la via giusta.

