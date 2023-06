Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 28 giugno 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 28 giugno 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Finalmente la Luna non è più contraria e porta un po’ di serenità. In campo lavorativo, chi svolge una professione in proprio, potrà contare su un buon successo. Se puoi, fai qualcosa di divertente, ti aiuterà per il tuo umore.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La Luna è in opposizione ed è per questo che ti sentirai molto stanco. In ambito lavorativo, se devi chiarire delle questioni legali, entro la prossima settimana riceverai delle risposte. Non fare sforzi eccessivi e riposati.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Hai tante nuove idee per la testa dalle quali potrebbero nascere delle promettenti possibilità. Sul lavoro le collaborazioni sono favorite, ma dovrai rivedere dei patti e dei ruoli. Riguardati perché potresti avere un raffreddore di stagione o un po’ di allergia.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa è un’ottima giornata per tentare un nuovo accordo in maniera intelligente. Sul lavoro, questo è un buon momento per gli affari, puoi chiedere un cambiamento. Fisicamente ti senti molto meglio, ma non saltare i pasti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi la Luna è dissonante e porterà un po’ di tensione. Sei molto nervoso, quindi non impelagarti in situazioni difficili. Sul lavoro, potrebbe esserci qualche ritardo dovuto a Giove contrario. Buone notizie per la tua salute perché stai avendo un netto recupero.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Se sei single, devi frequentare gente nuova, evitare malinconie e momenti di tensione. Sul lavoro, Mercurio, Sole e Luna sono favorevoli e adesso vedi tutto con più chiarezza. Stai avendo un netto recupero della tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Le storie d’amore che cominciano oggi sono molto promettenti e tu riuscirai anche a essere compreso in maniera migliore rispetto ai giorni passati. Non sottovalutare tutto quello che accade. In campo lavorativo, potresti ricevere una telefonata inaspettata che porterà a un accordo. Buone notizie per la tua salute perché stai avendo un buon recupero psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Se sei single, dovresti frequentare dei posti nuovi con persone diverse dal solito, vedrai che ti farà bene. Sul lavoro, non tutto è così semplice da gestire, ma molto presto arriveranno delle soluzioni. Se hai qualche disturbo, non esitare a contattare un medico.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questa giornata di fine giugno la Luna è favorevole. In ambito lavorativo, se hai un’attività pubblica, alcuni clienti potrebbero portarti qualche piccolo problema. Oggi sei molto distratto, fai attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Potresti avere qualche ripensamento e sarai molto nervoso a causa di alcuni ritardi. Se lavori in proprio, tra poche settimane riceverai una proposta molto interessante. Questa giornata sarà molto stancante.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Fai attenzione perché ci saranno delle opportunità, ma non tutte potranno essere sfruttate. Sul lavoro non lasciare il certo per l’incerto, hai sempre voglia di cambiare, ma ora non puoi permettertelo. La tua salute va meglio.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Per chi è single potrebbe nascere una nuova passionalità e gli amori nati in questi ultimi mesi promettono bene. Oggi non ti sta bene nulla, hai ragione tu o hanno torto gli altri? Questa giornata lavorativa sarà particolarmente stancante. Sei un po’ troppo agitato, dovresti rilassarti di più.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.