Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 11 febbraio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi richiede una forte spinta all’azione, soprattutto nel lavoro. Avete bisogno di rimettere ordine tra priorità e impegni, evitando dispersioni che potrebbero rallentare risultati già a portata di mano. In amore emerge il desiderio di chiarezza: chi è in coppia sente l’esigenza di confrontarsi apertamente, mentre i single sono meno disposti a compromessi. La salute è buona, ma conviene dosare le energie e non pretendere troppo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Si avverte un clima più riflessivo, utile per consolidare ciò che avete costruito nel tempo. Il lavoro richiede pazienza e capacità di mediazione, soprattutto nei rapporti con colleghi o collaboratori. In amore cresce il bisogno di stabilità e rassicurazione: il dialogo sincero diventa la chiave per superare eventuali rigidità. Dal punto di vista fisico è importante ascoltare i segnali del corpo e concedersi momenti di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La comunicazione torna protagonista e vi permette di sbloccare situazioni rimaste in sospeso. Sul lavoro è il momento giusto per proporre idee o chiarire accordi, purché manteniate un approccio concreto. In amore cresce il desiderio di leggerezza e complicità, ma senza superficialità. La salute risente degli sbalzi di ritmo!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le emozioni sono intense e vi spingono a riconsiderare alcune scelte, soprattutto professionali. Il lavoro richiede maggiore sicurezza nelle decisioni: fidatevi dell’esperienza maturata. In amore emerge il bisogno di protezione e autenticità, con rapporti che chiedono attenzione e ascolto. Sul fronte fisico è utile rallentare e ridurre lo stress accumulato.

Oroscopo Paolo Fox Leone

C’è voglia di affermarvi e di far valere le vostre capacità, soprattutto in ambito lavorativo. Le opportunità non mancano, ma è fondamentale evitare atteggiamenti troppo impulsivi. In amore torna il desiderio di passione e presenza reciproca, con la necessità di bilanciare orgoglio e disponibilità. La salute è buona, ma non trascurate il riposo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La giornata favorisce l’organizzazione e la pianificazione. Nel lavoro riuscite a mettere ordine e a risolvere questioni pratiche con efficienza. In amore prevale un atteggiamento più prudente, ma costruttivo: piccoli gesti concreti rafforzano i legami. Dal punto di vista fisico, attenzione alla tensione nervosa.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il bisogno di armonia guida le vostre scelte. In ambito professionale diventa importante ristabilire equilibri e chiarire ruoli, evitando ambiguità. L’amore chiede maggiore presenza emotiva: il confronto sincero aiuta a superare incertezze. La salute migliora se riuscite a ritagliarvi spazi di benessere e bellezza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le intuizioni sono forti e vi permettono di leggere oltre le apparenze. Sul lavoro potete affrontare questioni delicate con determinazione, ma senza forzature. In amore emergono sentimenti profondi che vanno gestiti con maturità, evitando inutili tensioni. A livello fisico è importante non accumulare nervosismo e canalizzare l’energia in modo costruttivo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Si respira un’aria di rinnovamento che stimola la voglia di cambiamento. Il lavoro secondo l’oroscopo del giorno beneficia di una visione più ampia e di nuove prospettive, anche se serve concretezza. In amore cresce il desiderio di libertà condivisa e di esperienze stimolanti. La salute è discreta, ma conviene non eccedere e mantenere uno stile di vita equilibrato.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il senso di responsabilità guida ogni scelta. In ambito lavorativo è il momento di consolidare risultati e rafforzare posizioni già acquisite. In amore prevale il bisogno di certezze, con rapporti che si costruiscono su basi solide. Dal punto di vista fisico, attenzione alla stanchezza: concedervi pause non è una perdita di tempo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La giornata favorisce idee originali e soluzioni non convenzionali. Nel lavoro potete distinguervi se riuscite a rendere pratiche le vostre intuizioni. In amore emerge il bisogno di autenticità e condivisione mentale, più che di routine. La salute richiede maggiore attenzione ai ritmi quotidiani e alla gestione dell’energia.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La sensibilità è accentuata e vi rende particolarmente ricettivi. Sul lavoro è utile fidarsi dell’intuito, ma senza trascurare gli aspetti pratici. In amore si rafforza il bisogno di empatia e comprensione reciproca, con legami che chiedono dolcezza e presenza. Salute: è consigliabile proteggervi dallo stress e curare il benessere emotivo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.