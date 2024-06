Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 3 giugno 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 3 giugno 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ci sono stelle favorevoli nel vostro cielo. Potreste avere degli eventi già fissati in vista dell’estate. Siete molto forti e stimolati nel fare e nel dire, a chiarire questioni in sospeso. E’ fondamentale avere le idee chiare per quanto riguarda il futuro, le relazioni che partono adesso sempre con Venere Favorevole.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Vi siete allontanati da persone che avevano portato disturbi nella vostra vita. C’è una profonda trasformazione sotto la lente di ingrandimento di Giove, pianeta che ha portato un dentro o fuori definitivo. Allontanatevi da tutto ciò che vi ha fatto male, incontri e novità sono previsti per la seconda parte dell’anno. Questo è un mese di crescita che richiede abilità e intraprendenza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa settimana è da sfruttare, specie mercoledì e giovedì quando ci saranno Luna, Mercurio, Venere e Giove nel segno. Sale l’adrenalina e la voglia di fare è tanta. Se ci sono state problematiche in amore, bisognerebbe cercare di dimenticarle a favore di qualcosa di nuovo. Chi è ancora in coppia deve dimenticare e a chi non è più in coppia di trovare un nuovo partner.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Nelle ultime due giornate vi è nata della rabbia ma non per colpe vostre. State attenti alle circostanze. Qualcuno potrebbe tentare di infastidirvi mettendovi il bastone tra le ruote. Tranquillizzatevi, nessuno può fermarvi specialmente con la Luna in buon aspetto e il pomeriggio che sarà molto intrigante. Venere sta per entrare nel vostro segno.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Maggio è stato molto pesante, tanti si sono dovuti fermare per problemi fisici. Per questo motivo non riuscirete a fare tutto in questo lunedì, ma giugno porterà comunque un grande recupero. Interessanti le giornate di mercoledì e giovedì. Meglio rimandare impegni importanti. A ogni modo le stelle vi danno forza e certezza.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

L’inizio di giugno è pesante come la fine di maggio. Ci sono tante questioni in ballo che portano molto stress. L’unica da usare è l’arma della pazienza. Questa settimana potrebbe essere un po’ complessa, soprattutto tra mercoledì e giovedì potrebbe saltare la pazienza. Per fortuna non vi manca mai l’autocontrollo e non amate le polemiche.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

I progetti che iniziano adesso potranno avere successo. Non mancano le critiche in generale ma questo è il momento per ripulirle. Si viaggia verso un periodo migliore con le giornate di mercoledì e giovedì che potranno essere di riferimento per completare un accordo, per organizzare un evento. I progetti che nascono ora avranno successo. Non sottovalutate la forza degli eventi e la forza dell’amore.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

A livello planetario maggio non è stato un buon mese, ma il cielo apre a nuove emozioni. Chi sta aspettando una convocazione oppure deve dire di sì o no a un progetto avrà più chiarezza. Adesso si tornano ad avere idee chiare, l’amore può tornare protagonista nella seconda parte di giugno. Chi ha in ballo una causa potrà risolvere al meglio la situazione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Dovete essere prudenti fino a metà mese, perché questi sono giorni pesanti. Una vostra affermazione potrebbe essere mal compresa. Vi troverete di fronte persone che non vedevano l’ora di attaccarvi, provate a farvi scivolare le cose addosso. Dovete mettere in atto la pratica del silenzio che sicuramente è qualcosa che non vi appartiene, ma è l’unico modo per non crearvi problemi fino a metà giugno.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questo è un periodo di riferimento anche per il futuro, ci sono buoni risultati e una vittoria entro la metà del mese. In questi giorni vorreste fulminare con uno sguardo qualcuno che vi ha fatto del male, potete farlo ma tenete ben presente che chi nasce tondo non muore quadrato. Non create dispute. Giugno chiederà attenzione nella seconda metà.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

C’è bisogno di tranquillità, la Luna è contraria e porta stanchezza. Molti di voi dopo un momento di instabilità e indolenza stiano già ritrovando la voglia di mettersi in gioco. Se in queste ore ci sono delle provocazioni o in amore da tempo si vive una crisi è meglio stare attenti alle parole di troppo. Giove risveglia la volontà d’azione, il desiderio di lanciarsi in progetti creativi. E’ in arrivo un periodo di nuove emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In questo periodo ci sono più dubbi che certezze, la situazione cambierà per fortuna, ma bisognerà aspettare la metà di giugno. Adesso sarebbe un errore dare risposte repentine, il rischio è ripensarci. Tra mercoledì e giovedì c’è chi si sentirà accusato di cose che non ha fatto oppure avrà voglia di starsene per conto suo. Non rievocate il passato, cercate di scaricare provocazioni a livello familiare e amicale.

