Oroscopo Paolo Fox del giorno, giovedì 29 maggio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 29 maggio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le disattenzioni che si sono verificate nelle ultime settimane situazioni che vi hanno creato del disagio e che potrebbero proseguire anche nei prossimi giorni. Ci sono fasi della nostra vita in cui la fatica si fa sentire, forse perchè i pensieri sono tanti e non si riesce a riposare bene. L’eccesso di impegni e di responsabilità vi sta logorando e non vi aiuta affatto a reggere a tutta questa pressione che sentite addosso. Di certo non si può dire che vi stiate annoiando, anzi vi sentite al centro dell’attenzione perchè tutti vi cercano e tutti vi vogliono, però sarebbe il caso, almeno nel weekend, di staccare un po’ la spina per riposare bene e recuperare le energie.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Non tutti hanno le capacità di comprendere il vostro modo di essere. Spesso tendono a scambiare la vostra grande determinazione per testardaggine. Alcune persone che vi hanno frainteso in passato adesso non fanno più parte della vostra vita perchè siete state proprio voi ad escluderle. Nelle prossime settimane sarete concentrati a costruire qualcosa di nuovo o ad intraprendere nuove iniziative che potrebbero riguardare proprio la sfera lavorativa. Questa bella Luna attiva preannuncia per voi un futuro radioso anche per coloro che si sono separati di recente e desiderano rimettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La seconda parte di questa settimana sarà piuttosto fruttuosa per il segno dei Gemelli. L’interessante azione di Giove avrà delle ripercussioni positive per voi, non si escludono anche dei cambiamenti molto positivi anche nel lavoro che potrebbero essere anche minimi, come uno spostamento del luogo di lavoro o un cambiamento di gruppo di lavoro. L’amore tornerà in primo piano nel corso del prossimo fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il mese di maggio che sta per concludersi non è stato particolarmente brillante per il vostro segno. Giugno si preannuncia già molto più promettente sotto tanti punti di vista. Il nuovo mese sarà illuminato da una nuova luce grazie al supporto di Giove e Venere che vi permetteranno di recuperare passionalità e vi metteranno nella condizione di rimettervi in gioco soprattutto se provenite da una separazione. Un cielo davvero propositivo anche per chi vuole cambiare lavoro o gruppo di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questa primavera è iniziata nel migliore dei modi perchè ha portato una ventata di energia positiva ma anche di cambiamenti interessanti soprattutto per chi sta lavorando ad un nuovo progetto di lavoro. Chi ha seminato bene, ben presto raccoglierà i frutti anche grazie al transito di pianeti che premieranno soprattutto le persone operose e intraprendenti. Il mese di giugno porterà una sorta di repulisti a livello relazionale.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Provenite da una settimana che è stata piuttosto impegnativa sotto tanti punti di vista. Adesso però avete le idee più chiare e saranno ancora più definite dopo il 9 giugno. E’ un periodo strano soprattutto per le relazioni di lavoro. Qualcuno potrebbe aver ricevuto un’offerta di lavoro ma sarà ancora in dubbio se accettare o meno. Chi svolge un lavoro dipendente potrebbe aver subito dei cambiamenti o delle trasformazioni importanti. In amore, soprattutto i cuori solitari hanno scelto di tenere un basso profilo e di aspettare gli eventi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

State affrontando una fase caratterizzata da forti tensioni a livello emotivo anche a causa di una Luna dissonante che ha portato dei cambiamenti anche a livello di umore. Passate dall’euforia alla depressione in pochi minuti e questo potrebbe disorientare anche chi vi sta vicino. In questa fase sarebbe meglio solo farsi circondare da persone che comprendono le vostre ragioni e che vi conoscono bene.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna attiva nel segno vi porterà a valutare con calma alcune situazioni di lavoro piuttosto intricate. Attenzione ad alcune difficoltà a livello finanziario che stanno creando del malumore. Potrebbe trattarsi di transazioni che non stanno andando in porto o accordi in sospeso dall’esito imprevedibile. A giugno avrete delle stelle che potrebbero preludere al buon fine di queste situazioni in sospeso, ma servirà una grande determinazione per centrare gli obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Provenite da una fase contrassegnata da critiche, polemiche ed incomprensioni di ogni genere, che vi hanno fatto un pò perdere la pazienza. Voi siete persone tendenzialmente sincere e aperte, ma non sempre avete avuto a che fare con persone che si sono dimostrate altrettanto disponibili nei vostri confronti. A breve potrete contare sul supporto di Giove che inciderà in maniera positiva soprattutto per completare quella fase di svolta che avverrà a giugno!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Siete pieni di cose da fare in questo periodo e non sempre avete la giusta lucidità per affrontarle. Se c’è una persona che vi interessa, adesso dovrete esservi voi a darvi da fare e a mettervi in mostra anche rivelando le vostre vere intenzioni. Non potete pensare che siano sempre gli altri a doversi esporre. Cercate di curare di più il vostro aspetto fisico e il vostro stile per fare presa sulla persona che vi piace.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Alcune influenze astrali negative stanno condizionando il vostro modo di essere e il vostro modo di comportarvi. Se dovete presentare un progetto dovete evitare di farlo in maniera caotica o confusa. Servirà chiarezza se volete ottenere dei risultati importanti o se pretendete il giudizio positivo da parte di qualcuno. Spesso, anche per la vostra voglia di fare più cose contemporaneamente, finite per fare un po’ di confusione forse perchè avete una fiducia eccessiva nei vostri mezzi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La Luna di oggi rimane ancora favorevole e porterà anche delle buone notizie. Sta per iniziare il mese di giugno che per voi sarà pieno di nuove verità che potrebbero riguarda anche l’amore. La scorsa settimana avete avuto qualche dubbio o qualche perplessità che ha frenato la vostra azione. Adesso però state finalmente riuscendo a schiarirvi le idee e più si avvicinerà giugno più la vostra azione si farà sempre più energica e propositiva. E’ il momento giusto anche per avanzare una richiesta al vostro datore di lavoro o per iniziare a programmare qualcosa di nuovo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.