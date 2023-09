Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 14 settembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 14 settembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La luna in ottimo aspetto aiuta nei rapporti d’amore e permette di vivere forti emozioni. Sul lavoro, sarebbe meglio verificare le cose prima di criticarle. Rischiate altrimenti di dire qualche parola di troppo e poi pentirvene. Meglio contare fino a dieci prima di aprir bocca.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In amore è un momento importante per chiarire tutto quello che non funziona nella coppia. Sul lavoro non vi sentite molto soddisfatti ma iniziate a pensare a come fare per tornare ad avere quella scintilla.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

E’ un periodo di caos e litigi in amore, quindi prestate attenzione. Sul lavoro meglio essere diplomatici che istintivi. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Piano piano tutto si aggiusta. Vedrete che sarete in grado di risolvere i problemi che vi attanagliano.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In amore è arrivato il momento di vivere la relazione sotto la luce del sole. Sul lavoro sono in arrivo belle novità. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni in ogni campo. Rimboccatevi le maniche e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La passione è al centro delle vostre giornate. Preparatevi ad ulteriori momenti intensi che si verificheranno da qui ad almeno la fine della settimana, con buone possibilità di proseguire anche oltre visto il clima che si è creato. Va bene anche sul lavoro dove siete apprezzati dai colleghi e dai superiori, continuate a dare il massimo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La luna vi permette di vivere al massimo le emozioni. Sul lavoro attenzione solo alle finanze. Ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità e ora siete in difficoltà. Rimboccatevi le maniche.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In queste 24 ore potreste risultare più sensibili e suscettibili del solito, ma cercate di mantenere la calma e di evitare fraintendimenti. E’ soltanto un periodo passeggero, anche se oggi è una giornata favorevole per prendere decisioni importanti sul lavoro, siate sicuri delle vostre scelte e non ripensateci se avete già fatto attente valutazioni. Dedicate del tempo al relax ed attività come meditazione o yoga.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Avete energia da vendere, motivazioni alle stelle e una gran voglia di fare e stupire. Approfittate di questa determinazione per raggiungere i vostri obiettivi e togliervi belle soddisfazioni cercando di non stremare troppo il fisico. Un’intuizione potrebbe essere importante anche in ambito sentimentale, fidatevi dell’istinto!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Non siete del tutto soddisfatti della vostra sfera lavorativa. Sul lavoro è arrivato un bel momento per recuperare le energie e i guadagni. Ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità e ora il portafogli piange.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Se avete chiuso una relazione da poco potreste iniziare a guardare al futuro. Sul lavoro se non siete soddisfatti di ciò che fate iniziate a guardarvi intorno. Potreste valutare nuove offerte, a volte è opportuno cambiare aria per ritrovare gli stimoli perduti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Siete motivati e determinati, avete messo alle spalle i dubbi su alcune cose e siete pronti a ripartire alla grande. Siate aperti a nuove connessioni, sia professionalmente che in amore, perché nelle prossime ore potreste fare incontri interessanti e stabilire bei rapporti! Lo stile di vita deve restare comunque equilibrato, ripristinate un po’ di attività fisica se l’avevate accantonata a causa dei tanti impegni. In amore c’è chi si sente lontano dal partner. Sul lavoro è un periodo ideale per fare progetti per il prossimo futuro.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sfruttate questa giornata per chiarire le cose con il partner. Se ci sono state discussioni e problemi, vedrete che presto tuto si aggiusta. Insomma, non tenetevi le cose dentro ma cercate di risolvere. Sul lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti in arrivo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.