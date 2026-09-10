Oroscopo Paolo Fox di oggi: giovedì 10 settembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 10 settembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sul lavoro sarà importante non lasciarsi trascinare dalla fretta: prima di accettare una proposta o prendere una decisione, valutate con calma tutti gli aspetti. In amore servirà maggiore chiarezza, soprattutto se recentemente non sono mancate incomprensioni in famiglia o con il partner. Il livello di energia non è al massimo: qualche pausa in più vi aiuterà a recuperare la stanchezza accumulata.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La giornata di oggi invita a procedere senza forzare i ritmi. Nel lavoro la pazienza sarà fondamentale: non aspettatevi risultati immediati e continuate a svolgere i vostri compiti con attenzione e precisione. Anche in amore sarà preferibile adottare un atteggiamento comprensivo, soprattutto per evitare che piccole tensioni di coppia diventino discussioni più importanti. I single farebbero bene a lasciare che le cose accadano senza cercare di accelerarle. La forma fisica è stabile, ma un’alimentazione equilibrata contribuirà a mantenere il giusto benessere.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le prospettive sono interessanti soprattutto per il lavoro, gli affari e le attività che richiedono creatività. Un progetto rimasto in sospeso potrebbe finalmente partire, magari grazie all’incontro con persone capaci di offrire nuovi stimoli. In amore la giornata promette emozioni positive: le coppie potranno consolidare la propria intesa, mentre i single avranno diverse opportunità per conoscere persone interessanti. Anche l’energia non manca e sarà una buona occasione per fare movimento, possibilmente all’aria aperta.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

I cambiamenti che stanno interessando la vostra vita richiedono una certa elasticità, in particolare sul fronte professionale. Potrebbero essere necessari nuovi accordi o un diverso modo di organizzare il lavoro, ma avete tutte le risorse per affrontare la situazione. In amore potreste sentire il bisogno di maggiori certezze da parte del partner. Cercate però di non trasformare una normale esigenza di rassicurazione in motivo di ansia. La tensione accumulata potrebbe incidere sul riposo notturno: la sera sarà importante concedersi un po’ di tranquillità e allontanare i pensieri.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Determinazione e sicurezza vi permetteranno di affrontare con successo alcune difficoltà professionali. Gli ostacoli potrebbero trasformarsi in occasioni per ottenere conferme e riconoscimenti. Anche l’amore regala buone prospettive: chi è in coppia potrebbe riscoprire una maggiore intensità nel rapporto, mentre i single potrebbero essere attratti da una persona dal carattere particolarmente deciso e affascinante. La vitalità è in crescita e sostiene una giornata all’insegna del dinamismo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Metodo e capacità organizzativa saranno i vostri punti di forza e riuscirete così a gestire anche le incombenze più impegnative, conquistando la stima di colleghi e superiori. In amore, invece, provate ad abbassare un po’ la guardia: analizzare ogni emozione nei minimi dettagli potrebbe impedirvi di vivere pienamente il momento. Lasciate spazio alla spontaneità e alla complicità. La salute è nel complesso buona, ma non conviene esagerare con gli impegni: anche la mente ha bisogno di recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Le vostre doti diplomatiche saranno particolarmente preziose sul lavoro. Potreste riuscire a trovare un punto d’incontro in una situazione delicata, oppure portare a termine una trattativa con condizioni favorevoli. In amore prevale un clima sereno: le coppie potranno godersi una giornata piacevole e senza particolari tensioni, mentre i single avranno buone occasioni di socializzare e fare nuove conoscenze. Anche il benessere generale mostra segnali positivi, con un ritrovato equilibrio tra corpo e mente.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il vostro intuito sarà una preziosa bussola nelle questioni professionali. Una situazione apparentemente complicata potrebbe infatti trasformarsi in un’occasione, soprattutto se saprete fidarvi delle vostre capacità di valutazione. In amore cresce il desiderio di vivere rapporti più autentici e profondi. Le coppie consolidate potranno rafforzare il proprio legame, mentre i single potrebbero sentirsi improvvisamente attratti da una persona conosciuta da poco. Sul fronte fisico, ascoltate i segnali del corpo e non insistete quando avvertite la necessità di fermarvi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La giornata di oggi porta con sé il desiderio di guardare oltre e di esplorare nuove possibilità. Nel lavoro è un buon momento per proporre idee originali, avviare progetti e ragionare in prospettiva. Anche in amore la spontaneità sarà dalla vostra parte: lasciarvi alle spalle qualche freddezza dei giorni passati vi permetterà di vivere i sentimenti con maggiore libertà. L’energia è elevata e vi consentirà di affrontare gli impegni quotidiani con entusiasmo e dinamismo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il lavoro richiede attenzione, concentrazione e il consueto senso del dovere. La fatica, tuttavia, sarà ripagata da risultati concreti e soddisfacenti. In amore cercate di evitare atteggiamenti troppo rigidi: un dialogo sereno può aiutare a superare eventuali divergenze con il partner. La forma fisica merita qualche attenzione in più. Non trascurate il riposo e cercate di alternare le attività a momenti di relax, soprattutto se avvertite tensione o affaticamento muscolare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il lavoro favorisce la collaborazione e lo scambio di idee. Confrontarvi con colleghi e collaboratori potrebbe aiutarvi a mettere a punto nuovi progetti e a definire con maggiore chiarezza i prossimi obiettivi. In amore sentite il bisogno di vivere rapporti più leggeri e basati sulla condivisione. Le coppie potranno trovare nuova intesa attraverso un progetto da portare avanti insieme, mentre i single potrebbero essere conquistati da una conversazione particolarmente brillante. La salute è buona, ma ricordate di bere a sufficienza!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il periodo caratterizzato da dubbi e preoccupazioni sembra avviarsi verso una fase di graduale superamento. Il recupero delle energie sarà progressivo e richiederà ancora attenzione. Nel lavoro state ridefinendo le priorità e questo processo potrebbe condurvi verso una maggiore stabilità. In amore torna lentamente la fiducia: sarete più disponibili ad aprirvi agli altri e ad accogliere l’affetto delle persone che vi sono vicine. Salute: sarà fondamentale non trascurare il riposo e dedicare spazio anche alla serenità emotiva.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.