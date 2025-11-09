Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 9 novembre 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 9 novembre 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le stelle vi donano energia e coraggio. La Luna in Leone accende il desiderio di azione e rinnova la fiducia in voi stessi. È il momento giusto per parlare apertamente e chiarire ciò che vi sta a cuore, anche se questo può spiazzare qualcuno. Sul lavoro, una proposta o un contatto inaspettato apre prospettive interessanti, ma servirà lucidità per non agire d’impulso. La serata si colora di emozioni sincere e di una ritrovata passione.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Dopo giorni più tesi, torna la serenità. La Luna vi infonde calma e stabilità, aiutandovi a ritrovare il piacere dei gesti semplici e autentici. In amore, un piccolo gesto potrà sciogliere un malinteso o riavvicinare chi si era allontanato. Sul lavoro è tempo di riflessione più che di azione: pianificate con attenzione e lasciate che le idee maturino. La sera regala ispirazioni e sogni rivelatori.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La giornata porta vivacità e nuove intuizioni. La comunicazione scorre fluida, e ogni parola può diventare un ponte: che sia d’amore o di collaborazione, tutto nasce da un dialogo sincero. Chi è single potrebbe restare sorpreso da un’intesa improvvisa, mentre nelle coppie torna la leggerezza. Sul lavoro, le vostre idee brillano: sfruttate la creatività, ma senza disperdere le energie in troppe direzioni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le stelle vi invitano a rallentare e ad ascoltare il cuore. C’è un bisogno di dolcezza, di comprensione, di tempo per sé. La Luna risveglia ricordi e nostalgie, ma solo per trasformarli in forza nuova. In amore, torna la fiducia e il desiderio di condivisione. Sul piano professionale, una notizia o un riconoscimento vi restituisce equilibrio. La sera sarà intima e ricca di emozioni delicate.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Una domenica radiosa. La Luna nel segno esalta fascino e carisma, rendendovi protagonisti in ogni contesto. In amore, la passione torna a brillare: un incontro o un gesto spontaneo può riaccendere la fiamma. Sul lavoro avete voglia di emergere e di dimostrare il vostro valore, ma ricordate che la vera forza sta anche nella collaborazione. È un giorno di conquiste e nuove consapevolezze: lasciatevi guidare dal cuore.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La giornata si apre con chiarezza e ordine. Dopo un periodo di incertezza, ritrovate equilibrio e lucidità. In amore, un gesto sincero può avvicinare due cuori e riportare armonia. Nel lavoro, precisione e concentrazione vengono notate e apprezzate. Tuttavia, le stelle raccomandano di non dimenticare il riposo: la mente ha bisogno di rigenerarsi. La sera regala una pace dolce e profonda.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Finalmente un cielo più leggero e armonioso. Dopo giornate movimentate, potete respirare e ritrovare equilibrio. In amore, cresce la complicità e si rinnova la voglia di tenerezza. Sul lavoro, arriva una piccola conferma che rassicura. È una giornata ideale per dedicarvi alle cose che amate, per riflettere e per riscoprire la serenità dei gesti semplici.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Una domenica intensa e magnetica. La Luna amplifica la vostra sensibilità e riporta a galla sentimenti profondi. In amore, lasciate che le emozioni scorrano: un sentimento messo da parte potrebbe riaffiorare. Sul lavoro, un’idea improvvisa può rivelarsi decisiva. Le stelle parlano di trasformazione e rinascita interiore: seguite il vostro intuito, è la bussola più sicura che avete.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Un vento di libertà soffia nel vostro cielo. La Luna vi dona entusiasmo e voglia di vivere nuove esperienze. In amore, desiderate sincerità e leggerezza: chi è in coppia avrà bisogno di rinnovare la complicità, chi è solo potrebbe incontrare qualcuno di speciale. Sul lavoro, si aprono possibilità stimolanti. L’ottimismo è la chiave: coltivatelo e i risultati arriveranno.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La giornata è segnata da riflessione e determinazione. In amore cercate chiarezza e stabilità, ma le stelle invitano anche a lasciarsi andare un po’ di più. Sul lavoro, gli sforzi recenti iniziano a dare risultati: non dimenticate di festeggiare i piccoli traguardi. Domenica perfetta per rigenerarvi e preparare con calma i progetti della nuova settimana.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Cielo luminoso e creativo. La mente corre veloce e le idee non mancano. In amore, desiderate rapporti sinceri e liberi da condizionamenti. Sul lavoro, la vostra originalità apre nuove strade, anche se qualcuno potrebbe non capire subito la vostra visione. Fidatevi del vostro intuito: siete in un momento di crescita personale importante.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Giornata di grande sensibilità e ispirazione. La Luna vi regala intuizioni profonde e una connessione speciale con le emozioni. In amore, torna la dolcezza e chi è solo potrebbe sentire un richiamo misterioso. Sul lavoro, l’intuizione vi guida nelle decisioni più importanti. La notte porta sogni o segnali che parlano al cuore: ascoltateli, hanno qualcosa da dirvi.

E anche per oggi è tutto.