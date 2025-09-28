Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 28 settembre 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 28 settembre 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Finalmente potete tirare un sospiro di sollievo. Dopo giornate faticose sul lavoro e un novilunio che ha reso tutto più pesante, ora l’imperativo è lasciarsi andare a ciò che vi fa stare bene. Dedicate tempo agli affetti, riscoprite la complicità di coppia e, se avete avuto tensioni sentimentali, questo è il momento giusto per recuperare terreno. Le stelle favoriscono incontri e situazioni serene!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il cielo torna a sorridervi: i progetti che avete avviato negli ultimi giorni cominciano a dare frutti concreti. Le difficoltà e le chiusure vissute lo scorso autunno sembrano ormai un ricordo lontano. Ora potete guardare avanti con ottimismo e fiducia. Le ultime giornate sono state pesanti, complice la Luna contraria, ma è in arrivo un’aria completamente diversa. Venere vi sostiene e riporta l’amore al centro della scena.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Mantenere equilibrio non è semplice, soprattutto ora che Venere porta a galla piccoli contrasti da risolvere. Il consiglio è di non reagire d’impulso, meglio evitare scelte affrettate o parole di troppo. Se in una relazione ci sono tensioni, cercate di alleggerire i toni e non complicare ulteriormente le cose. Sul lavoro, invece, le prospettive restano buone: molti hanno ricevuto riconoscimenti di recente e altri potranno vedere a breve i loro progetti prendere forma concreta.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questi giorni vi sentite più forti: il coraggio è tornato, e anche se non tutto è stato facile, ora vedete la strada con maggiore chiarezza. Il novilunio vi ha messo a dura prova, ma Giove nel segno resta una garanzia di protezione. Se le finanze non vi soddisfano, potrebbero arrivare presto soluzioni o nuove opportunità. L’invito delle stelle è semplice: lasciate perdere le tensioni e non guardate più a ciò che si è chiuso, concentratevi solo su ciò che può nascere.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La Luna in buon aspetto e Mercurio favorevole vi spingono a portare avanti progetti e idee. Avete voglia di rinnovarvi, di lasciarvi alle spalle situazioni confuse e iniziare un capitolo nuovo. Chi lavora a contatto con il pubblico può ottenere ottimi risultati, anche sorprendendo un avversario o conquistando spazio che prima sembrava irraggiungibile. La vostra determinazione è la chiave per ottenere soddisfazioni che da tempo inseguite.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Dopo mesi passati a pensare soprattutto al lavoro e alle responsabilità, sentite il bisogno di dare più spazio ai sentimenti. Per molti di voi la stabilità economica è fondamentale per vivere bene anche l’amore, ma ora è arrivato il momento di rimettere il cuore al centro. Nuove conoscenze possono portare emozioni inattese, e perfino un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di speciale. Attenzione però alla Luna dissonante!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il peso delle responsabilità si fa sentire e a volte rischia di farvi perdere la bussola. Non significa che stiate sbagliando, semplicemente serve più ordine nelle cose da fare. Negli ultimi tempi avete affrontato troppo lavoro da soli e il rapporto con colleghi o collaboratori non è sempre stato semplice. È il momento giusto per parlare con chiarezza, soprattutto se ricoprite ruoli di coordinamento.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Marte e Giove vi regalano una spinta notevole, soprattutto in campo professionale. Le condizioni sono buone, ma il risultato dipenderà dal vostro impegno e dalla capacità di mantenere la concentrazione. Intanto l’equilibrio interiore cresce e vi prepara a una settimana promettente. Queste giornate hanno portato passione e voglia di vivere l’amore in maniera piena: chi è in coppia può ritrovare emozioni forti, chi è single può incontrare persone capaci di accendere nuove scintille!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Le mosse più importanti le avete probabilmente fatte in estate, ma adesso i frutti iniziano a mostrarsi. Alcuni attendono ancora risposte, altri si sono già lanciati in nuove avventure. Mercurio stimola creatività e idee innovative: è il momento di svilupparle. In amore, invece, il weekend è stato un po’ complicato. Se ci sono state difficoltà o incomprensioni, sentirete l’urgenza di chiarire.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Venere illumina il settore dell’amore e vi invita a esprimere sentimenti, anche se qualcuno di voi continua a pensare di non aver bisogno di una relazione. In realtà, il desiderio di avere accanto una persona fidata si fa sentire più forte che mai. I progetti rimasti in sospeso possono ripartire, magari lentamente, ma con buone prospettive. Valorizzate i contatti validi e unite il vostro fiuto personale.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Dopo due giornate difficili, la giornata di oggi porta un netto miglioramento. È un periodo di rinascita non solo per i rapporti sentimentali, che a settembre hanno vissuto momenti complicati, ma anche per il lavoro. Mercurio vi appoggia e vi invita a sviluppare nuove attività con intelligenza: presto potreste ottenere conferme attese o persino ricucire rapporti professionali che sembravano compromessi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sono giornate delicate sul fronte sentimentale. Piccole tensioni rischiano di trasformarsi in discussioni inutili: meglio spegnere subito le scintille. Se vivete un rapporto già complicato, evitate provocazioni. Sul lavoro, invece, il carico resta alto e rischia di sottrarre tempo ed energie alla coppia. Attenzione a non alimentare gelosie: il partner potrebbe percepire trascuratezza!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.