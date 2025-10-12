Oroscopo Paolo Fox di oggi: domenica 12 ottobre 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 12 ottobre 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questi giorni le tensioni possono riaffiorare nei rapporti più stretti, specie in famiglia o in amore. Qualche malinteso tende a ingigantirsi, e potreste avvertire che chi vi sta vicino non è del tutto in sintonia con voi. Se il legame è solido, è il momento giusto per chiarire con calma e mettere tutto sul tavolo. Sul lavoro, invece, non manca la grinta: l’intuito vi guida e potrebbero arrivare proposte o segnali incoraggianti per cambiamenti importanti. Evitate però di buttarvi nelle polemiche: serve sangue freddo. Anche il corpo chiede attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le emozioni si fanno più limpide e cresce il desiderio di libertà nelle scelte sentimentali. Potrebbero arrivare incontri inaspettati, anche fuori dai soliti giri, e qualcuno di questi potrebbe sorprendervi. Nelle coppie stabili torna la serenità, a patto di non trascurare la comunicazione. Sul lavoro il periodo è vivace: idee e nuovi progetti trovano spazio, ma attenzione a non strafare. Meglio evitare di accumulare troppi impegni e concedersi ogni tanto una pausa rigenerante.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Meglio non riaprire capitoli chiusi: l’energia di questo periodo spinge a guardare avanti e a circondarsi di nuove persone. Potreste ricevere una proposta o un messaggio inaspettato da qualcuno che non consideravate più, e questo vi sorprenderà. Sul lavoro, restano alcune incertezze: ritardi, spese impreviste o discussioni possono creare tensione. Affrontate tutto con calma, senza scelte impulsive. La forma fisica migliora se vi concedete tempo per svagarvi e coltivare la vita sociale.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le emozioni diventano più profonde, e cresce il bisogno di sentirvi compresi. È un buon momento per aprirvi, parlare e ascoltare chi vi è accanto. Chi è solo può riavvicinarsi a una persona del passato. Nel lavoro, però, serve prudenza: non è il momento di forzare le cose. Il weekend vi aiuta a ritrovare equilibrio, relax e pace mentale. Silenzio, natura e riposo saranno la chiave per ricaricarvi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sul piano professionale ci sono novità in arrivo: opportunità, progetti, incontri positivi. È un periodo in cui potete farvi notare e costruire qualcosa di concreto. L’unico rischio è trascurare chi vi sta vicino a causa degli impegni. Se c’è qualcosa da chiarire in amore, fatelo ora: il coraggio di affrontare certe situazioni porta liberazione e nuovi inizi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il cielo invita a rallentare. Mercurio può creare qualche ritardo o fraintendimento, ma con un po’ di pazienza le cose si aggiustano. Non cercate di controllare tutto, lasciate che gli eventi trovino il loro corso. In amore, meglio non reagire di impulso: serve equilibrio e capacità di ascolto. Sul piano fisico, la stanchezza si fa sentire. Piccoli gesti quotidiani, riposo e tempo per sé faranno la differenza.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Periodo di riscoperta interiore e di nuovi equilibri. Qualche proposta potrebbe disorientarvi all’inizio, ma presto capirete la direzione giusta. L’amore si riaccende, le idee si chiariscono e torna la voglia di mettersi in gioco. Sul lavoro potete finalmente concretizzare ciò che avete seminato. La fiducia cresce e vi sentite più in armonia con voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le questioni sentimentali trovano uno sbocco positivo se scegliete la sincerità. Vecchie incomprensioni possono risolversi e far spazio a un legame più autentico. Nel lavoro, l’intuito è forte e può portarvi lontano, ma attenzione a collaborazioni ambigue o a persone poco trasparenti. Restate concentrati e seguite il vostro istinto: arriveranno soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Se una relazione vi sta stretta, non forzatela. In questo periodo l’esigenza di cambiare o ricominciare da zero è forte. Nel lavoro arrivano nuove energie e possibilità interessanti, ma attenzione al lato economico: serve prudenza. Le questioni legali o burocratiche richiedono ancora un po’ di tempo. Meglio non avere fretta e valutare ogni passo con calma.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il momento porta cambiamenti importanti, anche se non sempre facili da accettare. Chi sa lasciarsi alle spalle il passato potrà fare spazio a qualcosa di nuovo e più stabile. Sul lavoro, le vostre idee trovano finalmente ascolto: possibili novità, spostamenti o ruoli diversi. Dosate bene le forze: l’energia non è infinita, e serve equilibrio tra impegni e vita privata.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Un periodo di contrasti tra ragione e sentimento. Sul lavoro possono nascere tensioni o piccoli conflitti, ma sono anche occasioni per capire cosa volete davvero. Avvertite il bisogno di libertà, di spazi vostri, di respirare aria nuova. Se qualcosa non funziona, è il momento di trovare il coraggio di cambiare direzione. Le soluzioni arriveranno, anche in modo creativo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Lo stress accumulato per questioni professionali può riflettersi sulla vita privata. È importante non portare le tensioni del lavoro nei rapporti affettivi. La creatività è la vostra alleata: vi aiuterà a ritrovare equilibrio e anche qualche riconoscimento. Se vi sentite scarichi, concedetevi un weekend di relax. Prendersi cura di sé ora è una priorità.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.