Oroscopo Paolo Fox del giorno, sabato 24 agosto 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 24 agosto 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Agosto è solitamente un periodo di vacanze e relax, ma può essere anche molto emozionante. Siete affascinati da tanti progetti che vi aspettano in autunno. Anche dal punto di vista sentimentale questo è l’inizio di un periodo molto emozionante. La vostra situazione finanziaria è abbastanza tranquilla, ricorda che l’ansia è uno stato d’animo da evitare. Cerca un modo per rilassarti e di passare un po’ di tempo anche con gli amici.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Oggi potete contare sull’influenza della Luna e su Venere molto attiva nel vostro segno. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox avvertirai la sensazione e poi la consapevolezza di essere più lucido mentalmente, per questo sarete in grado si pensare più chiaramente al vostro futuro. In autunno molti Toro potranno rivedere le decisioni, gli accordi o le collaborazioni lavorative stipulate. Ove mai fosse possibile, una sorpresa al partner è da tenere in grande considerazione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

A settembre aumenteranno le conoscenze e i contatti utili. Questo è un momento in cui potete fare molto per gli altri e per voi stessi. Se lo desiderate, potete acquisire nuove esperienze lavorative e nuove opportunità che si presenteranno interessanti da essere colte. Il problema investe l’amore, le cose non vanno nel verso giusto, ma a dirla tutta, la colpa è più vostra che della persona amata, dovete fare chiarezza dentro di voi e di conseguenza essere più chiari verso il partner, senza pensare alle conseguenze.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna e Venere saranno in buon aspetto oggi, la vostra sensualità aumenterà e le tue emozioni raddoppieranno. Sarà un momento affascinante ed emozionante. Chi resta single per molto tempo, probabilmente vivrà incontri speciali che non lo lasceranno del tutto indifferente. Non vi resta che sfruttare il momento, negli ultimi mesi, nonostante ci siano state le vacanze d’agosto, vi siete dedicati al lavoro e ai progetti, trascurando il resto.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Attenzione, oggi la Luna sarà in dissonanza. È preferibile rinviare eventuali decisioni o discussioni alla prossima settimana. Questo è un momento in cui è probabili che si verifichino diatribe, scontro verbali dai toni accesi. Durante un periodo del genere, non è il caso di pretendere tutto e rapidamente, sia in amore che sul lavoro. Il tutto va rimandato a un giorno migliore che abbia le stelle a favore.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ottime previsioni per questo sabato. Il Sole e Venere saranno nel vostro segno e la Luna apparirà in cielo per il vostro amico Toro. Vi aspettano 24 ore davvero emozionanti, potete aspettarvi di più. Non si può dire che sarete baciata dalla fortuna in toto, infatti, c’è Giove che è in aspetto dissonante, il che può causare problemi pratici i conflitti con qualcuno. Sarete comunque stimolati a far qualcosa di importante nel lavoro, o in alternativa al partner, specie se pensate di averlo trascurato negli ultimi tempi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Oggi potreste trovare un senso di libertà diverso dal solito, spazzando via le tensioni accumulate sul fronte lavorativo. Tuttavia non dovete preoccuparvi, perché l’energia fisica e quella mentale torneranno per farvi ripartire. A poco a poco, l’amore e le relazioni vengono alla ribalta. Non per questo dovete trascurare l’ambito professionale e la cura della vostra salute. Situazione finanziaria un po’ precaria.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna è in opposizione, per questo non dovete cedere alle provocazioni, fatevi scivolare le cose addosso e permettete che le cose seguano il loro corso. Lasciate perdere il fine settimana per affrontare le questioni lavorative, se ne riparlerà lunedì prossimo quando sarete più tranquilli e con le idee più chiare. Non stancatevi troppo, dovrete avere la batteria carica per la prossima settimana. È probabile che amici, partner e famiglia non vi riconoscano molto in questa veste di estrema prudenza con parvenza di passività.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Finalmente cominceranno ad arrivare risoluzioni e soddisfazioni che stavate aspettando. Anche coloro che in passato hanno lottato con problemi personali o di salute vivranno un periodo positivo e decisivo. Era ora, la tensione comincia a lasciarvi, l’ansia e il malcontento fanno altrettanto. Cosa potresti fare a questo punto? Essere prudenti non è quasi mai una scelta sbagliata, quindi non sbilanciatevi ancora in investimenti o in amori complicati: godetevi il cambio di direzione.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Dovete assolutamente approfittare del favore delle stelle per potere parlare con chiarezza e dialogare più che discutere con estrema cautela e tatto. Oggi è una giornata che vi aiuterà a prendere decisioni importanti, tali da influenzare la vostra vita, il vostro lavoro e i vostri cari. Preparatevi psicologicamente ai cambiamenti seppur positivi, dovete farvi trovare pronti a sfruttare il quadro astrale.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi inizia un momento importante per l’amore. Anche le coppie che hanno vissuto un luglio impegnativo, potranno riavvicinarsi e ritrovare una complicità che per il momento sembrava smarrita. Ma non tutto è così facile, all’interno del nucleo familiare potrebbero esserci più incomprensioni e responsabilità. Per quanto concerne il lavoro, non è il caso di buttarsi a capofitto, ci sono, come detto, altre priorità in questa fase.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Spesso vi ritrovate a dubitare delle relazioni, della collaborazione e della capacità di affrontare le cose dopo essere stato coinvolto in una situazione complicata. Con l’avvicinarsi dell’autunno i liberi professionisti che sono estremamente nervosi riguardo alle finanze e agli impegni rischiano che tutte queste tensioni si riversino in amore. Vietato commettere questo errore, tenete duro, presto Venere non sarà più contraria.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.