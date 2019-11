Paolo Fox, Oroscopo venerdì 1 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e successivamente in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Venerdì 1 Novembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri.

Oroscopo Ariete

Questa potrebbe essere una giornata sottotono che fa da preludio ad un weekend ‘sotto pressione’. E questo avrà ancora più evidenza sabato. Pare proprio che questo fine settimana riporti alla luce qualche problema di coppia e non dimentichiamo che anche per quanto riguarda il lavoro e le questioni legali, Ottobre non è stato un mese facile.

Quindi, Novembre deve essere speso per risolvere problemi nati nel passato. Attenzione anche in famiglia, nei rapporti con i fratelli. In queste 48 ore la tensione sale. E anche un semplice calo fisico può creare difficoltà.

Oroscopo Toro

Puoi tornare ad essere molto sereno anche perchè tra poche ore Venere non sarà più contraria. Sappiamo che Ottobre è stato un mese che ha tolto molte energie, forse hai superato una prova stancante, però per ciò che concerne le questioni legate alla casa e ai rapporti con gli altri andiamo incontro ad un periodo migliore.

Ci sono state tensioni molto forti, bisogna dirlo, nelle relazioni con Scorpione e Gemelli. Ma ora puoi ritenerti soddisfatto! Questo fine settimana convince, sarai vincente in ogni aspetto!

Oroscopo Gemelli

In questo venerdi siete più forti! Anche se i miglioramenti decisivi ci saranno solo nella seconda parte di Novembre e ancora di più a Dicembre, segno evidente che alcune trattative sono ancora in corso. Ricordo che è dall’autunno dell’anno scorso che Giove opposto ha creato problemi anche nei contratti, nelle trattative.

Se stai aspettando il momento giusto per farti valere ricorda che arriverà presto. L’amore è in un periodo di crisi o comunque di revisione. E’ chiaro che chi ha un amore ‘immaginario’ o lontano, è più arrabbiato. Chi convive con una persona ultimamente può averla vista meno. E’ una fase in cui chiedi molto e ti viene dato poco.

Oroscopo Cancro

Questa situazione astrologica richiede piu’ serenita’! E non sarebbe sbagliato ritagliare un momento di relax in famiglia tra sabato e domenica. Se negli ultimi due mesi c’è stata una crisi d’amore o personale, ora devi cercare di risolverla.

Per quanto riguarda il lavoro ci sono buone idee anche se si lavora con Saturno opposto. Quindi, devi sempre cercare di salvare il salvabile! Se e’ necessario fatti avanti perchè il periodo consente anche di consolidare una storia: dall’estate qualcuno ha già messo a posto alcune carte. Gli incontri del periodo possono essere decisivi.

Oroscopo Leone

Stai cercando di ritrovare una sorta di indirizzo di vita nuovo! E dal punto di vista sentimentale Novembre è un mese importante, mentre per quanto riguarda il lavoro segna la fine di una collaborazione e l’inizio di una nuova stagione.

Tra venerdi e domenica cerca di fare il minimo indispensabile e soprattutto non programmare eventi con il rischio, poi, di doverli saltare. Il consiglio è quello di non alimentare polemiche, oltre tutto se c’è un rapporto difficile con una persona di famiglia: cerca di non alimentare nuovi dissensi.

Oroscopo Vergine

In questa giornata si recupera dopo che nel corso delle ultime 48 ore la fatica si era fatta sentire molto. Venerdi e sabato sono giornate interessanti per cercare di recuperare un discorso interrotto. Sappiamo che l’amore è molto dubbioso, ma anche chi ha una bella storia potrebbe avere il partner lontano oppure e’ preso da questioni di lavoro.

Chi ha discusso agli inizi di questa settimana adesso deve cercare di fare buon viso a cattivo gioco. In questo weekend si può recuperare un pò di energia e di amore.

Oroscopo Bilancia

Si apre una stagione di rinnovamento! E bisogna trovare anche un nuovo equilibrio nell’ambito del lavoro. Fatto sta che in questo weekend potresti anche vincere un pò di apatia, cercare di risolvere un problema, salvo poi sentirti comunque inappagato. Domenica andrà meglio.

Se ci sono problemi familiari o di coppia, forse sarebbe il caso di rimandare ogni discussione di almeno 48 ore. Ultimamente di situazioni strane ce ne sono state tante! Fai particolare attenzione alle questioni di carattere finanziario soprattutto se ci sono tasse o bollettini in sospeso. In amore si discute anche per questo!

Oroscopo Scorpione

Adesso finalmente e’ tornata la voglia di lottare. Sei governato da Marte e quindi la lotta ti piace, ma resti sempre un segno d’acqua, per cui quando la confusione si alza eccessivamente hai bisogno di staccare e dopo una pausa rigenerante puoi tornare a fare quello che desideri.

Troppo spesso ti soffermi a pensare al passato ma ora devi voltare pagina e forse anche tagliare i rami secchi. Parlo persino a chi ha un’attivita’ o deve rivedere alcuni conti in sospeso da due anni! Chi e’ in crisi ora non se la deve prendere con questo periodo ma con quello che e’ successo da due anni. Ma non preoccuparti, si può trovare una via d’uscita!

Oroscopo Sagittario

Quelli che hanno avuto problemi d’amore, potrebbero sfruttare questo buon momento, considerato che Venere entra nel tuo segno: ci sono buone prospettive! Questo è un cielo che porta rivoluzioni e la volontà di cambiare: è importante ribellarsi a situazioni che non piacciono più. Può venire in mente un’idea imprenditoriale, un nuovo lavoro, una nuova mansione.

Quelli che hanno la possibilità di mettersi in gioco, di vivere un amore e lasciarsi andare a grandi emozioni, ora sono molto propositivi. E’ chiaro che questo è un oroscopo ideale per chi può e vuole legalizzare un’unione. Domenica avrai un cielo ‘stellare’!

Oroscopo Capricorno

Giornata speciale perchè la Luna si trova nel tuo segno. In questo fine settimana potrai valutare come positivo un approccio d’amore. Sul lavoro, invece, capisco che ci sia qualche problema nel portare avanti un progetto: c’è qualche rallentamento, ma molte delle situazioni che ora sembrano insanabili saranno superate positivamente.

Sole e Mercurio in buon aspetto ricordano che questo è il momento migliore anche per iniziare nuove situazioni professionali. In amore si possono vivere emozioni speciali: superata la crisi di primavera, chi è solo può guardarsi attorno!

Oroscopo Acquario

In questo periodo sei pieno di pensieri, forse anche di tensioni che devi superare. C’è da dire, però, che in amore si può riuscire a vivere qualcosa di bello: nel mese di Novembre Venere protegge, mentre è stata accigliata per tutto Ottobre!

Questo fine settimana riconcilia le coppie che hanno avuto problemi, che hanno avuto delle difficoltà emotive, di ritrovare una strada più sicura da seguire.

Oroscopo Pesci

State diventando molto intransigenti in famiglia, nell’ambito del lavoro, per cui tutto quello che non è più interessante sarà chiuso. Trattative e situazioni di lavoro possono essere favorite nel corso delle prossime settimane.

Questo venerdì può essere molto interessante. Dipende dall’età, dalle circostanze. Gli amori di questo periodo sono confusi, soprattutto per chi ha già una storia e ne sta vivendo un’altra. Attenzione a non fare confusione. Cuore distratto!

