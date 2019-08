Oroscopo oggi di Paolo Fox: sabato 17 agosto 2019

Paolo Fox Agosto 2019: sabato 17 agosto 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l'Oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 17 agosto 2019.

Oroscopo Ariete

In questo fine settimana sei protetto da buone stelle. Queste sono giornate in cui si potrebbe anche ricucire uno strappo, un rapporto d’amore. E’ chiaro che nelle relazioni chiuse da tempo, in cui non è facile trovare una risposta, qualcosa si è perso definitivamente. Ma ricordo sempre che quando ti metti in testa una cosa vuoi assolutamente ottenerla!

Se peni che una persona debba tornare a te nonostante tutto, se ti interessa davvero, potresti anche affrontare ostacoli che sembrano insormontabili; d’altronde il tuo segno più ne trova più cerca di superarli. In ogni modo, è un periodo in cui l’amore in generale sembra favorito.

Oroscopo Toro

Sono talmente importanti e belle le stelle dell’ultima parte di Agosto che ritengo questa settimana solo di attesa. E’ vero, non è un periodo particolarmente concludente dal punto di vista professionale, ma guardiamo oltre.

L’importante è capire che molte cose stanno per cambiare: tra l’altro, dal giorno 20 di questo mese avremo un grande impeto che riguarda il lavoro. Soddisfazioni e affari promettenti!

Oroscopo Gemelli

Se devi affrontare discorsi spinosi in famiglia e in amore, sarà meglio farlo domenica, perché questa di sabato risulta essere una giornata un pò sottotono, priva di quell’energia di cui avresti bisogno per mettere a posto tutto quel che ti circonda. C‘è da dire che le questioni d’amore andranno verificate.

Le storie nate da poco subiranno una critica severa da parte di quelle stelle, specie a partire dalla prossima settimana. E se non ottieni le risposte che desideri, potresti sentirti più collerico, più arrabbiato.

Oroscopo Cancro

E’ un oroscopo che dal punto di vista lavorativo non porta grandi sviluppi. C’è da dire che qualcuno ha appena iniziato un progetto ma avrà tempo almeno sei mesi per svilupparlo. Altri stanno facendo cose importanti ma non ci sono molte persone che dicono ‘bravo’. E questo ti dispiace.

Mi auguro che l’amore possa premiare anche perchè hai diritto a vivere con più serenità. Sabato interessante per la famiglia, per i contatti.

Oroscopo Leone

Non bisogna dichiarare vittoria prima ancora di aver combattuto la battaglia! Questo potrebbe essere l’unico errore di tutti quelli un pò troppo ambiziosi, un pò troppo sicuri di se. In ogni modo, questo fine settimana aiuta.

Domenica sarà una giornata importante, molto utile anche per la risoluzione di una contestazione d’amore. Alcuni di voi si renderanno conto di essere più ammirati. E’ un periodo in cui è difficile passare inosservati!

Oroscopo Vergine

L’invito è sempre quello di fare solo lo stretto indispensabile! Che questa di sabato sia una giornata un pò strana lo si rivelerà subito, fin dal mattino. C’è una certa tensione nell’aria associata ad un momento di scarsa comprensione, di scarso feeling con l’ambiente circostante.

Il cielo di questo sabato potrebbe portare qualche problema, qualche incomprensione e indecisione.

Oroscopo Bilancia

Questo fine settimana invita alla prudenza. Stai attraversando una fase di grande tensione: forse non hai più l’energia di un tempo, forse c’è stata una delusione di lavoro, una chiamata che non è arrivata, una revisione ancora in corso.

Un pò di sano egoismo farebbe bene perchè se fai il conto di quello che è accaduto negli ultimi mesi, potresti renderti conto di avere dato più di quello che hai ricevuto.

Oroscopo Scorpione

Dichiarare il proprio amore a qualcuno è sempre bello ma sappiamo che da questo punto di vista sei anche piuttosto prudente. Prima di dire ‘ti amo’ ad una persona, vuoi avere tante prove del suo innamoramento, un pò per non fare brutta figura, un pò perchè sei dominato da un grande orgoglio.

Come ho già spiegato di recente, è il caso di dimenticare alcune situazioni economiche e di lavoro che non sono andate bene nella prima parte di Agosto.

Oroscopo Sagittario

Tu sei una persona che quando ha troppi problemi cerca di pensare ad altro! Un esempio pratico? Quando litighi in famiglia, anziché continuare ad alzare la voce apri la porta di casa, te ne vai e ti fai solo il giorno dopo. In ogni modo, è un periodo nel quale stai cercando di risolvere tanti problemi accumulati.

Giove nel tuo segno aiuta a fare molto di più, anche se possono presentarsi piccole incomprensioni in casa, nei rapporti con gli altri. Da domenica andrà meglio ma in queste 24 ore usa prudenza.

Oroscopo Capricorno

Ti spezzi ma non ti pieghi! Se in amore ci sono stati problemi è molto difficile che tu chieda scusa: se una persona si è allontanata da te, è probabile che tu abbia accettato questa condizione, all’inizio soffrendo, ma poi facendotene una ragione. D’altronde, tu pensi che se una certa cosa deve andare in un certo modo è inutile opporsi; da questo punto di vista resti un pò fatalista.

Ma nonostante la tua grande razionalità, non ti tiri indietro se serve lottare per mantenere quello in cui credi. Se c’è una persona che ha sbagliato, dalla prossima settimana potrebbe tornare da te!

Oroscopo Acquario

Riuscirai a ritrovare un pò di energia e buona volontà per risolvere alcune questioni economiche e di lavoro! Le ultime due settimane hanno portato qualche piccola difficoltà anche di tipo emotivo: Marte, Venere e Mercurio in opposizione creano inevitabilmente qualche dubbio in amore e nelle relazioni con gli altri.

Ci vuole un pò di pazienza: devi solo attendere la prossima settimana perchè queste opposizioni planetarie si allenteranno e sarà più facile stare meglio. Cerca di stare anche un pò più attento alla salute!

Oroscopo Pesci

E’ una fase in cui devi staccarti da situazioni che non ti piacciono più. Anticipo fin da ora che l’ultima parte di Agosto sarà di grandi decisioni, quindi non posso definirlo un periodo difficile ma solo di discussioni importanti. Rotture o separazioni possibili, in casi estremi. Da un certo punto di cista, questo è più semplicemente un momento in cui avrai maggiore consapevolezza delle tue capacità.

E’ già dal 23 di questo mese ci saranno da applicare nuove regole nella tua esistenza. Grande miglioramento in vista dell’autunno!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!