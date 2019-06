Oroscopo oggi di Paolo Fox, mercoledì 12 giugno 2019 | I Fatti Vostri

Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: mercoledì 12 giugno giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 12 giugno 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

L‘unica cosa che ti chiedo in queste 24 ore è quella di non strafare, di non metterti a cavillare su tutto. Questo mercoledì comporta qualche insoddisfazione e lega la tua emozione a qualche problema e di conseguenza rischi anche di arrivare a sera molto stanco.

Tutte le problematiche di lavoro si possono risolvere: anche se sei incerto se accettare o no un nuovo progetto, forse conviene andare avanti. Per i più fortunati si prospetta un fine settimana interessante per i sentimenti!

Oroscopo Toro

Quelli che nel recente passato hanno vissuto una separazione, ora possono trovare un nuovo amore, mentre quelli che hanno una bella storia, entro l’estate potrebbero pensare ad un figlio, ad una casa, ad una conferma sentimentale che durerà nel tempo. Solitamente non hai bisogno dell’apporto degli altri, perché tu sai benissimo cosa fare e sei una persona perfettamente autonoma.

Persino quando a livello fisico ci sono dei problemi tu cerchi di superarli e di non essere mai di peso agli altri. Ma in questo particolare periodo, anche tu hai bisogno di conferme, di cure, di affetto e protezione. Sabato e domenica saranno giornate utili per le relazioni!

Oroscopo Gemelli

Parlare di sentimenti, di emozioni, e rafforzare un’amicizia, adesso sembra più facile! Molti di voi si troveranno di fronte ad una condizione di vantaggio che bisogna sfruttare anche sul lavoro, perchè potrai affrontare certe situazioni a testa alta.

Se ci sono ancora piccoli dubbi, sarebbe bene muoversi entro venerdì. Sabato e domenica, invece, potrebbero essere giornate un pò stancanti.

Oroscopo Cancro

Di solito sei molto emotivo: quando c’è qualcosa che non va ti si legge negli occhi! Questa è una giornata stancante e nervosa, in cui dovrai fare molta attenzione in amore e nelle questioni di lavoro, che in questo periodo potrebbero essere vissute con qualche problema in più.

Rimanda ogni considerazione ed ogni incontro al weekend. Devo darti un consiglio, cerca di mangiare bene perché sappiamo che quando hai problemi risenti di fastidi allo stomaco. Ci vuole una grande pazienza!

Oroscopo Leone

Al momento stai cercando soluzioni dal punto di vista emotivo e relazionale. Questa è una giornata buona per gli incontri, per i viaggi, però sul finire di questo mercoledì potrebbe nascere qualche conflitto in famiglia. Il tuo desiderio di libertà è grande, e soprattutto i più giovani vorrebbero trovare una casa dove stare, un posto dove isolarsi, magari lontano da persone che tentano di influenzare il tuo destino.

Sabato e domenica saranno due giornate molto interessanti per i sentimenti!

Oroscopo Vergine

La situazione sentimentale potrebbe diventare un pò confusa anche e soprattutto se sei diventato una sorta di paladino di un’altra persona! Spesso, infatti, le persone del tuo segno cercano di organizzare la vita degli altri, poi però queste persone si adagiano e non reagiscono più. A te piace aiutare una persona ad uscire da un problema, ad essere autonoma, ma certo detesti che poi pesi sulle tue spalle!

Forse è proprio quello che sta accadendo negli ultimi tempi. Sabato e domenica, lo dico fin da adesso, saranno giornate rivelatrice di tutte le incomprensioni che ci sono in coppia.

Oroscopo Bilancia

E’ un momento interessante con un mercoledì che offre l’occasione di mettersi in gioco dopo un periodo di grande tensione. Certo, con questo Saturno dissonante non è facile assumersi certe responsabilità, ma al momento è così perchè stai giocando da solo, non ti fidi di nessuno e magari ti chiedi cosa sarà di me nell’ambito del lavoro! Se non sei un capo e sei in attesa di un rinnovo, potrebbe esserci qualche dubbio al riguardo.

Forse le persone a cui chiedi non sono affidabili oppure in questo periodo nessuno sa davvero che cosa può accadere da qui alla fine dell’estate. Consiglio di non sottovalutare l’amore perchè in momenti difficili può essere una grande forza in più che arriva nella vita.

Oroscopo Scorpione

Ricordi quando ho spiegato che da Marzo Urano ha iniziato un transito di profondo cambiamento nella tua vita? Bene, al momento invece è probabile che tu possa fare la stessa cosa di prima ma in un altro luogo oppure che tu abbia voglia di cambiare.

Il tema del trasferimento può essere non solo di città, ma anche di ufficio. Certe attività lavorative in proprio andranno tagliate, mentre altre andranno spinte! Sono tre giorni di buone intuizioni che riguardano anche i sentimenti!

Oroscopo Sagittario

E’ un periodo molto importante per il lavoro: d’altronde non sono pochi quelli che devono mettersi all’opera per riuscire a riscattarsi da un periodo magro. E’ probabile che ci sia un cambio di ruolo, di ufficio, o che tu faccia le stesse cose ma in un ambiente diverso.

E’ un qualcosa di cui ho già parlato, una prospettiva che si sta maturando in maniera concreta: a te potrà sembrare di fare un passo indietro, ma non sarà così! In amore c”è molta confusione e torni a casa con la testa che pensa ad altro!

Oroscopo Capricorno

E’ probabile che tu abbia buone idee ma in questo periodo non è facile trovare il modo di applicarle! Non è escluso che anche a fronte di una buona vittoria, di una grande affermazione che c’è stata di recente, manchi qualcosa per andare avanti. Oppure hai progetti talmente interessanti e vigorosi che c’è bisogno di una persona che presti il fianco e magari anche qualche soldo!

Serve un alleato! In amore questo è un periodo di revisione, ma le storie che nate o rinate negli ultimi giorni, non devono essere sprecate!

Oroscopo Acquario

In questi giorni sei molto preoccupato per le questioni economiche e di lavoro. Questo non significa che non ci sia un’opportunità da seguire, però ci sono stati dei ritardi per quanto riguarda contratti e pagamenti. Se ultimamente qualcuno ha guadagnato meno del solito, c’è chi vorrebbe battere cassa.

Il fatto che tu sia così agitato porta a vivere anche le relazioni in maniera altalenante. E questo stato di agitazione che abbiamo già visto nel mese di Maggio durerà almeno fino a venerdì.

Oroscopo Pesci

Non è un caso se in questi giorni pensi più al lavoro che all’amore, perchè i sentimenti sono un pò allo sbando. E’ chiaro che i livelli di tensione sono diversi: chi ama profondamente una persona potrebbe non essere d’accordo su piccole cose, mentre chi è in crisi da tempo non credo che sia molto soddisfatto ma deve comunque evitare i tradimenti che possono portare più disagio che altro.

C’è molto silenzio attorno a te! Forse in questo momento sei proprio tu a voler restare da solo, magari qualcuno ultimamente ha detto stop ad una relazione ed ora deve ragionare su quello che è successo negli ultimi tempi.

