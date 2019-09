Oroscopo oggi di Paolo Fox: martedì 10 settembre 2019

Paolo Fox Oroscopo 2019: 10 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: martedì 10 settembre 2019

Curiosi di scoprire le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox della giornata di oggi, martedì 10 settembre 2019? Ecco per voi le previsioni e l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in esclusiva sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

La cosa più interessante del tuo oroscopo è che finalmente è tornata la voglia di accettare delle sfide, di mettersi in gioco e anche di rischiare. Tu sei attratto dal rischio! Quando una persona del tuo segno mi chiede quando avrà pace in amore, rispondo che proprio perchè ama continuamente mettersi in gioco, non lo avrà mai! E guai se così fosse perchè si annoierebbe!

Non manca mai l’emozione del primo giorno; tutti i legami ripetitivi e comunque afflitti da una certa noia, tra Settembre e Ottobre rischiano!

Oroscopo Toro

Martedì e mercoledì sono due giornate un pò sottotono. Non vuol dire che le cose vadano male ma è probabile che ci sia qualche discussione oppure un lieve malessere. Ricordiamo che da giovedì si riparte. Se ultimamente hai pensato che la tua vita non sia proprio come la vorresti tu, devi cambiare rotta.

Urano, nel tuo segno già da Marzo, sta già provvedendo a farti cambiare atteggiamento. E chi ha un’età matura potrebbe pensare di fare meglio e godersi la vita. Chi è molto giovane, invece, può pensare di mettersi in gioco in altre situazioni.

Oroscopo Gemelli

Il fatto di essere un pò agitati per questioni di lavoro e per pratiche burocratiche che si sono sbloccate negli ultimi tempi, non devono riversarsi in amore! Questo resta un momento in cui dal punto di vista sentimentale le coppie in crisi possono avere dei problemi.

E se uno dei due ha problemi di lavoro, si finisce col discutere anche in amore!

Oroscopo Cancro

I più favoriti del momento sono quelli che non hanno un’attività in proprio e quindi da dipendenti possono anche scegliere cosa fare e cosa non fare. Chi ha iniziato l’anno scorso un nuovo programma, un progetto forse lo ha abbandonato o ha già cambiato ruolo a favore di una maggiore tranquillità.

Chi lavora in proprio non può arrendersi adesso! E’ sempre molto difficile andare d’accordo con gli altri ed è per questo che possono nascere delle complicazioni. Giovedì e venerdì sono giornate migliori ma cerca di risparmiare qualcosa.

Oroscopo Leone

Martedì e mercoledì sono giornate sotto tono, da prendere con le pinze, nelle quali è altamente probabile che ci sia qualcosa di cui parlare, di cui discutere.

Probabilmente non sarà così in amore ma ci vorrà comunque un pò di attenzione generale, specie nelle vicende di carattere economico.

Oroscopo Vergine

Questo è un periodo molto forte che permettere di portare avanti i grandi progetti che hai in mente. La seconda parte della settimana vedrà qualche complicazione maggiore: non ci sono eventi negativi, ma devi organizzare qualcosa di molto importante.

Le coppie che vogliono stabilire la propria unione o fissare un accordo, hanno stelle più facili fino alla fine del 2019!

Oroscopo Bilancia

Martedì e mercoledì sono giornate efficaci ed intraprendenti! La settimana continua bene, solo domenica ci sarà un pò di calo. In vista del mese di Ottobre, molte emozioni possono nascere e rinascere. Infatti, non ora ma tra qualche settimana, Venere sarà nel tuo segno e questo indica una maggiore vivacità nei sentimenti.

Le amicizie che nascono ora col tempo potrebbero diventare qualcosa di più!

Oroscopo Scorpione

In queste 48 ore, tra martedì e mercoledì, potrà capitare qualche momento di agitazione persino di ribellione. Sappiamo che solitamente vivi momenti di grande tranquillità ma poi essendo governato da Marte ogni tanto ti agiti e diventi anche molto nervoso.

Da giovedì si recupera, ma queste sono ore un pò particolari. Anche in famiglia e a livello fisico ci vuole un pò di prudenza.

Oroscopo Sagittario

In questo periodo sei più intraprendente ma anche più saggio, osservi e non agisci! Anche perchè se c’è un programma bloccato bisogna aspettare la fine dell’anno per recuperarlo. Attento a non mettere troppe problematiche in atto soprattutto nei rapporti di lavoro che vanno avanti da tempo perché è un periodo in cui ti senti molto polemico.

In amore ci vuole molta prudenza: qualcosa non va!

Oroscopo Capricorno

Anche quelli che sono stati accusati di aver fatto cose sbagliate ora possono redimersi oppure le proprie ragioni. Quelli che hanno un lavoro per una ditta che non va bene, comunque non saranno estromessi: diciamo che ci si salva!

Per quanto riguarda le relazioni sociali c’è una situazione migliore. In amore puoi fare scelte importanti.

Oroscopo Acquario

Per te è molto importante avere rapporti positivi con gli altri soprattutto in questo momento: ed in questo senso è un periodo favorevole. Si può scalare una montagna rispetto al passato! Il prossimo periodo autunnale sembra davvero molto promettente: anche quelli che hanno avuto dei problemi di lavoro avranno la possibilità di superarli.

Domenica sarà una giornata positiva ed interessante.

Oroscopo Pesci

In questi giorni è normale sentirsi affaticati e pensare di non farcela a fare tutto. Chissà quanti vorrebbero starsene a casa anziché andare al lavoro dove giornalmente ci sono polemiche da affrontare! Posso darti un consiglio?

Cerca di resistere alla tentazione di buttare tutto all’aria perchè i prossimi mesi saranno di recupero e di vittoria.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!