Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di lunedì 14 giugno 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 14 giugno 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa nuova settimana parte in maniera grintosa! Abbiamo Marte e Luna favorevoli. Meno male perché devo dire che tra venerdì e domenica appena trascorsi non sono stati pochi quelli che si sono arrabbiati o che comunque hanno dovuto innervosirsi per certe situazioni che riguardano la famiglia e forse un rallentamento nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Si parte con una grinta che potrebbe quasi diventare rabbia! Lunedì e martedì sono giornate da tenere sotto controllo: il mio consiglio é quello di non strafare, di non prendere tutto per oro colato, di rimandare ogni cosa a mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

C’é qualche dubbio sul lavoro ma solo perché o qualche tempo fa hai commesso una superficialità e quindi devi recuperare oppure c’é bisogno di un esperto, commercialista o avvocato, per risolvere un problema. Alla fine, dovresti cadere in piedi!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Non devi assolutamente tenerti lontano dall’amore! Questo é un cielo importante: potresti improvvisamente scoprire affetto per una persona conosciuta da poco! Poi sappiamo che quando Venere transita nel segno le combinazioni sono infinite.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Se ti danno da portare avanti un progetto che non ti interessa oppure addirittura in famiglia e in amore ci sono perplessità, certo non le manderai a dire! E’ una giornata che invita alla pazienza!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questo Giove in opposizione porta dure lotte sul lavoro, lotte per portare avanti un esame, un colloquio, quindi non tutto é semplice e probabilmente ci saranno momenti in cui dovrai fermarti a ragionare. Pero’, rispetto alla settimana passata, questa é senz’altro migliore, ed entro giovedì potrà arrivare una risposta.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sarà molto importante non lasciarsi coinvolgere in polemiche soprattutto se riguardano la famiglia, i rapporti tra genitori e figli e l’amore. Si perché già nel fine settimana appena trascorso potrebbe essere nata qualche imprudenza, qualche complicazione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Quando ti interessa una persona, all’inizio pensi di gestire il rapporto e pensi di essere il più forte, ma nel tempo ti rendi conto di essere anche un po’ vittima dei sentimenti! Non ci dimentichiamo che sei un segno d’acqua, e spesso gelosia e passione albergano nel tuo cuore in maniera estremamente forte!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Luna e Marte favorevoli! Questo é un oroscopo interessante per iniziare a recuperare quella grande volontà d’azione che da sempre é una tua caratteristica. Ma che ultimamente ti é un po’ sfuggita di mano, non per colpa tua perché tutti i fermi e i blocchi che ci sono stati dall’anno scorso hanno creato diversi disagi nella tua vita.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Dopo un fine settimana non dico da dimenticare ma comunque un po’ faticoso. Ti appresti a vivere una nuova settimana importante, tanto più che mercoledì e giovedì sono giornate costruttive. In questo momento penso che tu stia pensando soprattutto a soldi, lavoro e studio, mentre i sentimenti sono in balia delle emozioni legate alla giornata.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Vivi un inizio di settimana un po’ nervoso. seccature, telefonate che non vorresti ricevere e probabilmente anche un cambiamento di programma dell’ultima ora. E’ chiaro che in questi giorni devi combattere perché stai facendo una strada che altri non fanno.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Vorrei sapere se nel corso dell’ultimo weekend hai avuto una piccola risposta d’amore o magari sei stato bene anche con una persona conosciuta da poco. Perché ho spiegato che l’amore puo’ sorprendere ma dobbiamo anche lasciarci sorprendere!

