Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: sabato 22 giugno giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox: sabato 22 giugno

Oroscopo Ariete

Il weekend promette un pò di svago, poi la prossima settimana partirà con la Luna nel tuo segno. E martedì e mercoledì saranno giornate veramente importanti. Quindi, rispetto al mese scorso e anche agli inizi di Giugno, si muove qualcosa. Certo, i rallentamenti che hai subito e certe tensioni vissute non sono ancora superati.

Alcune questioni di lavoro non sono sbloccate, ed è probabile che tu sia ancora alla ricerca di una qualche novità.

Oroscopo Toro

Dopo due giornate un pò pesanti ben venga questo fine settimana che permette di recuperare molto energia. Tra l’altro, sono favoriti viaggi e contatti. Non ci dimentichiamo che questa doppia presenza positiva di Mercurio e Venere, e da venerdì anche del Sole, alimenti fortuna anche nelle situazioni di lavoro.

Imprenditori e persone che possono fare qualcosa in più entro l’estate, sono ampiamente motivati!

Oroscopo Gemelli

A volte sbagli perchè fai le cose con troppa superficialità. Il tuo, infatti, è un segno che non pensa mai troppo alle conseguenze delle sue azioni: chi nelle ultime settimane ha agito in maniera sbagliate, chi ha fatto una scelta errata, ora rimpiange di averla fatta.

Probabilmente c’è anche chi si trova in una condizione difficile, un pò strana, perchè ha richiesto inutilmente. Insomma, questo è un momento in cui devi fare solo le cose davvero importanti. In amore torna un piccolo momento di tensione.

Oroscopo Cancro

Sabato e domenica sono due giornate importanti specie per i sentimenti; la passione può tornare travolgente! Questo è il periodo in cui anche quelli che sono rimasti più solitari possono improvvisamente tornare a sentire una grande pulsione, magari anche a provare un desiderio particolare per una persona conosciuta da poco.

Con Marte in transito nel tuo segno, le tue emozioni raddoppiano.

Oroscopo Leone

La prima parte di questo sabato è ancora sotto pressione, poi da domenica va meglio. Questa fine di Giugno è ancora di più il mese di Luglio, porteranno soddisfazione. Meno male, perchè molti di voi hanno davvero bisogno di vivere con più serenità. Tu sei una persona molto sincera e proprio per questo rischi anche di avere molti nemici da combattere.

Paradossalmente, quando hai molti nemici sei anche molto contento perchè se c’è qualcuno contro di te, vuol dire che hai una personalità ben definita, che non sei come gli altri.

Oroscopo Vergine

Credo che il tema della confusione sarà dominante in questo weekend. Strano a dirsi, perchè di solito sei molto rigoroso, preciso, attento ai dettagli. Forse non per colpa tua, un appuntamento potrebbe saltare, qualcosa sta cambiando! Le prossime 48 ore potrebbero essere foriere di qualche tensione di troppo.

Mi raccomando, non siate troppo caustici, polemici. In amore può nascere qualche dubbio, specie se c’è una persona che contrasta quotidianamente le tue idee.

Oroscopo Bilancia

Anche se in cuor tuo vorresti vivere alla giornata, non sei fatto per questo genere di sensazioni! Tu hai bisogno di costanza, di sicurezza, sia sul lavoro che in amore. Ultimamente, però, certi riferimenti che sembravano stabili sono saltati.

Inoltre sei piuttosto demotivato perchè anche se hai lavorato bene e sai di avere fatto le cose giuste, non sei stato ripagato come avresti voluto. E’ un sabato sottotono per quanto riguarda le vicende di carattere pratico, ma può aiutare in amore!

Oroscopo Scorpione

Questo sabato è diviso in due perché parte in maniera sbandata, ma finisce bene! E poi annuncia una domenica di recupero. Tutti quelli che vogliono potenziare le proprie armi e cercare soluzioni anche nell’ambito del lavoro, saranno più forti. Tra stasera e domani si risveglia anche la passione!

Chi è rimasto solo deve puntare su questo periodo, considerando il fatto che Luglio e Agosto, saranno mesi importanti per chi vuole ufficializzare una storia.

Oroscopo Sagittario

Se vedi che in amore e in famiglia le cose non vanno, se ci sono sempre i soliti problemi, potresti attivare una sorta di valvola di sicurezza e scappare lontano, cercare delle situazioni altrove, metterti in gioco in altri ambienti, lontano da chi in qualche modo può provocare emozioni negative.

Queste due giornate sono un pò sottotono e vanno gestite con molta attenzione.

Oroscopo Capricorno

In questo fine settimana le relazioni d’amore possono recuperare terreno! Anche se, come ho già spiegato, questo non è un periodo eccezionale per i sentimenti; le nuove storie vanno avanti al rallentatore, c’è chi recentemente ha discusso molto e chi non riesce a vedere il proprio amore quanto vorrebbe.

Per quanto riguarda questo fine settimana, c’è qualcosa in più; magari avrai finalmente l’occasione per stare insieme alla persona amata.

Oroscopo Acquario

In questo fine settimana la Luna alimenta emozioni interessanti ma soprattutto ti mette alla prova! Hai la netta sensazione di vivere in una condizione non ideale; i più agitati, i più frustrati, potrebbero pensare di viaggiare, altri vorranno riscoprire il contatto con la natura. E d’altronde, tu ti senti veramente libero solo quando viaggi senza vincoli.

In effetti, di solito preferisci muoversi in treno o in moto, con qualcosa che permette di non avere problemi nel caso in cui ci sia traffico, in cui ci siano delle difficoltà di carattere pratico. Incontri positivi.

Oroscopo Pesci

L’astrologia deve essere anche attiva! E con Luna, Marte e Mercurio favorevoli, aggiunti al Sole che si affaccia dalla tua parte, devi essere attivo anche tu! Se c’è una persona che ti piace e che, almeno parzialmente, ti ricambia nei sentimenti, offri qualcosa.

Magari un incontro, un invio divertente, una cena. Sono due giornate in cui potrai sentire battere più forte il tuo cuore!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!