Paolo Fox, Oroscopo 3 luglio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi: venerdì 3 luglio 2020

Venerdì 3 luglio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Consiglio tutti coloro che hanno bisogno di parlare chiaro ad una persona e chiarire alcune questioni che non vanno, di muoversi in queste 24 ore, non sabato e domenica perché potrebbero essere altre due giornate che assomigliano molto a quella di lunedì.

Oroscopo Toro

Potrai contare sulle giornate di sabato e domenica, specie se devi spiegare qualcosa al partner, se intendi recuperare un pò di tranquillità. Bisogna dire che questa posizione di Marte tocca un settore che nell’oroscopo rappresenta anche la forma fisica, quindi non é escluso che qualcuno di voi non si sia sentito bene tra martedì e mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

C’é ancora un pò di tensione, forse un appuntamento che salta, qualche accordo da rivedere che si concluderà più avanti. Già da 24 ore sei particolarmente frastornato: ora devi capire cosa ti conviene fare e cosa ti conviene abbandonare. Certo, nel lavoro le scelte sono obbligate, mentre in amore credo che sia importante avere una persona bella al proprio fianco.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Ultimamente ci sono state diverse perplessità, in questi ultimi tempi hai vissuto grandi complicazioni, avere Giove e Saturno in opposizione significa che non tutto ti sta bene. Però, buttare tutto alle ortiche sarebbe inutile! Insomma, stai facendo qualcosa, un progetto, un programma che secondo te funziona bene, ma c’è sempre qualcuno che ha da ridire.

Oroscopo Leone

Puoi contare su Luna favorevole e su un Marte interessante: questi sono due pianeti che spingono all’amicizia, all’amore, alle relazioni positive, ma non aiutano molto nelle risoluzioni di carattere professionale.

Oroscopo Vergine

Come 24 ore fa, risenti ancora di questo stato di forte affaticamento, di forte nervosismo che potrebbe essere il tema dominante del periodo. Tra l’altro, va detto che non c’e’ nulla di nuovo perché tutti i fine settimana di Giugno sono stati sempre rallentati.

Oroscopo Bilancia

Qui bisogna capire chi é al tuo fianco: se in questi giorni non senti più complicità con una certa persona, entro Agosto dovrai definire questo rapporto una volta per tutte. Questa giornata, però, invita ad essere cauti e soprattutto a fare ordine in certe questioni di lavoro che purtroppo ancora non sono chiare.

Oroscopo Scorpione

Si va avanti verso un periodo migliore: avevo spiegato che anche quelli che a Maggio hanno vissuto una crisi, tra Giugno e Luglio avrebbero recuperato, complice questo buon aspetto di Mercurio. Inoltre, Giove e Saturno sono ancora favorevoli!

Oroscopo Sagittario

Questa Luna ancora nel segno protegge le emozioni e le avventure! E come potresti vivere senza avventure, senza qualcosa di bello, di dinamico da costruire nella vita! E devo dire che questa giornata é abbastanza dinamica. Marte in ottimo aspetto suggerisce solo di risolvere questioni familiari.

Oroscopo Capricorno

La Luna arriva nel tuo segno fra sabato e domenica. Quindi prepariamoci ad un fine settimana costruttivo, piacevole. Lo so che i problemi sono tanti e avere qualche pianeta in opposizione del calibro di Mercurio e Giove rivela che non tutte le questioni di lavoro sono state chiarite, però é inutile che ci pensi dalla mattina alla sera.

Oroscopo Acquario

E’ un periodo che porta anche una buona determinazione e la voglia di investire nel futuro, di vincere delle sfide. Sei sempre più forte, e credo che rispetto agli inizi dell’anno, quando eri poco stimolato, ora sta tornando la voglia di cambiare.

Oroscopo Pesci

Mi auguro che 24 ore fa tu non abbia discusso con una persona, o magari hai semplicemente abbia dato retta al tuo umore che quando ti trascina verso il basso. Quando ti lega troppo a situazioni di conflittualità che la vita di tanto in tanto impone, porta a fare considerazioni poco serene.

