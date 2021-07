Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di sabato 17 luglio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 17 luglio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de’ I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ricordiamo, infatti, che la trasmissione i Fatti vostri è in vacanza e che Paolo Fox l’oroscopo lo sta fornendo solo in radio. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le stelle di questo sabato ti vedono ancora un po’ preoccupato. E qui bisogna capire cosa é accaduto venerdì. Ci sono stati dei momenti in cui la tua vita é andata molto al rallentatore e altri momenti, come quelli recenti, dove le cose vanno anche in maniera troppo accelerata.

Oroscopo Paolo Fox Toro

E’ meglio parlare, dire le cose come stanno, soprattutto se c’é qualche discorso poco chiaro che riguarda l’amore. E lo dico in maniera molto sincera anche perché dalla fine di questo mese di Luglio tante tensioni saranno superate.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questa giornata hai sempre Venere e Marte favorevoli! Se da poco é nata una storia bisogna continuarla pero’ devo dire che più passano i giorni e più diventi estremamente critico nei confronti dei sentimenti e alla fine di Luglio potresti diventare anche piuttosto collerico.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Dovresti cercare di mantenere sotto controllo quella tensione che già da venerdì ha preso quota. Qui non si mette in discussione il tuo futuro: in questi giorni sto scrivendo il libro del 2022 e devo dire che ci saranno belle sorprese per te!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sabato si, domenica sottotono! Sembra chiaro che se ci sono relazioni in crisi dovrebbero essere messe in discussione con molta cautela, soprattutto a partire da questa sera! In generale puoi essere molto amato ma anche molto affaticato!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questo fine settimana é importante ritrovare l’amore, anche perché voglio ricordare che la fine di questo mese sarà molto efficace in questo senso. Come lo sarà tutto il mese di Agosto, quando Venere toccherà il tuo segno con un messaggio di fortuna che riguarda contatti e amori.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Con questa Luna nel segno siete molto emotivi, molto forti, forse anche troppo tesi! I rapporti con gli altri devono essere tenuti sotto controllo. Proprio tu che predichi la pace e comunque detesti dover andare in lotta, in questi giorni potresti ritrovarti nervoso e arrabbiato.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questo weekend aumenti l’intensità delle tue emozioni! Cosi facendo potresti anche aumentare l’intensità della tua rabbia, soprattutto se in amore qualcosa non va. Perché é dagli inizi di questo mese che ci sono conflitti tra genitori e figli o magari anche nei rapporti con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Non é detto che in questo periodo tu possa avere il massimo ma si puo’ senz’altro dire che stai recuperando tantissimo! E poi ci sono belle novità perché la fine di questo mese di Luglio sara’ molto importante per definire una storia d’amore!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

E’ da giovedì pomeriggio che sei sotto pressione, probabilmente anche molto stanco. Il consiglio che posso darti al momento é di riposare anche in questo sabato o comunque di non cercare di tenere testa a tutte le provocazioni che possono capitare anche per motivi banali.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sono 48 ore valide per chiarire qualcosa che non va. In amore, prima di dire basta prima e di ritenerti insoddisfatto, aspetta la fine del mese. In questi ultimi tempi sembra che tutti siano contro di te, in realtà stai cambiando e quindi trovi pochi riferimenti con le persone che ti stanno attorno e ne desideri di nuovi!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Buone novità perché si va verso una domenica importante: é un weekend di recupero! Se in amore hai notato che di recente qualcosa non va, sarebbe il caso di parlare ora perché alla fine del mese il dado é tratto. E quindi non sarà più possibile tornare sui propri passi, rivedere le proprie scelte e magari potresti sentirti anche sotto pressione

