Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di lunedì 19 aprile 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 19 aprile 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ho spiegato tante volte che questa seconda parte di Aprile puo’ essere di grande rivincita. Perché parlo di fatica, perché nel corso degli ultimi due anni nulla é stato regalato, quindi qui ci troviamo di fronte ad una sorta di reazione che stai portando avanti in maniera piuttosto coraggiosa. Stai facendo un’opposizione per cercare di debellare tutte le problematiche degli ultimi tempi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Quando senti che c’é qualcosa da dire non riesci proprio a tacere! In questo lunedì abbiamo una buona situazione astrologica, anzi questa settimana voglio addirittura metterti al primo posto in classifica.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Credo che ora più che mai sia importante ribadire la tua forza all’interno di un gruppo, all’interno di una situazione che puo’ essere di tipo familiare o anche amorosa. Non ci dimentichiamo che Venere ha iniziato un transito importante che sarà ancora più bello il prossimo mese.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna si trova nel tuo segno e proprio per questo sarà una giornata un po’ lunatica, un po’ strana. Da qualche tempo ti sei messo in testa di vivere le relazioni e le emozioni per come vengono; forse proprio per quello che é capitato negli ultimi due anni non vuoi stare li troppo a ragionare sulle cose.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In quest’inizio di settimana puoi reagire alle provocazioni, ma in che modo? Io credo che tu sia al limite della sopportazione! La scorsa settimana ho detto piu’ volte che alcuni di voi cercano di dare un ultimatum.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questo é un oroscopo molto interessante per portare avanti i tuoi progetti! Tu hai una grande capacità, riesci a non entrare nei fatti degli altri, riesci ad essere anche molto riservato, pero’ sai tutto di tutti e questo non solo perché hai un grande fiuto per gli affari, per la psicologia, ma anche perché sei una persona molto attenta ai dettagli.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Nulla da dire, pero’, sulla prosecuzione di questo oroscopo anche in vista della parte centrale di quest’anno, che sarà molto importante. Giove e Saturno favorevoli non e’ cosa da poco! Certo, bisogna cambiare, innovare, aggiornarsi, forse per lavorare meglio le storie di accettare cose che fino a qualche tempo fa non avresti fatto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sara’ molto importante mantenere la calma perché in quest’ultima parte di Aprile ci sono alcune opposizioni planetarie che potrebbero generare qualche conflitto di troppo, qualche tensione esagerata. Qui non metto tanto in discussione quelli che non hanno rapporti difficili, ma quelli che invece sono in crisi per amore, per un lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Inizia una settimana in maniera piuttosto valida ma bisogna ricordare il fatto che sei privato della tua libertà! Purtroppo, per gli eventi che conosciamo, tutti noi siamo stati limitati nel nostro agire: alcuni hanno approfittato di questo tempo di riflessione per mettere a punto qualcosa di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Nel complesso sarà un cielo molto importante soprattutto giovedì e venerdì. Quindi, se sei in grado di operare nel lavoro, di fare cose di un certo peso e concentrarle nella parte centrale di questa settimana, non sarebbe male!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

E’ una settimana in cui forse é meglio anche rimandare alcune scelte, perché quando non si e’ molto chiari con se stessi si rischia di acquistare qualcosa che non serve o di fare un passo sbagliato. Purtroppo, queste dieci giornate in arrivo sono sottotono, ma ricordo sempre il 2021 e un anno protetto che aiuta chi vuole cambiare la propria vita.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questa é una settimana abbastanza interessante ma non posso metterti tra i vincitori, tra i primi in classifica, perché secondo me c’é ancora grosso problema emotivo da superare, che puo’ riguardare i figli, la casa, la famiglia. E’ da tempo che non ti senti molto bene, che sei un po’ vittima degli eventi.

