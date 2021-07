Paolo Fox, Oroscopo oggi di lunedì 19 luglio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 19 luglio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de’ I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ricordiamo, infatti, che la trasmissione i Fatti vostri è in vacanza e che Paolo Fox l’oroscopo lo sta fornendo solo in radio. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La vostra mente creativa vi permetterà di rendervi utili, non siete privi di realismo, quindi non esitate a dare la vostra opinione. Vi sarà facile procedere con il lavoro, ma non dimenticate di fare qualcosa di diverso per svuotare la mente.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sarete profondamente ispirati oggi e il vostro istinto vi guiderà nella giusta direzione. Approfittatene al massimo per abbandonare cattive abitudini di cui potete fare a meno ora, in particolare quelle legate all’alimentazione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La profondità delle vostre convinzioni sarà convincente e potrete esprimervi senza falsa modestia, il messaggio arriverà a destinazione. Badate al vostro sistema digestivo e date un’occhiata alla vostra alimentazione, fate in modo di ottenere il nutrimento di cui avete realmente bisogno.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La vostra leggerezza d’umore vi rende più popolari che mai e sarà molto positiva per i rapporti. Fate un respiro profondo, vi aiuterà a trovare la calma che serve per le operazioni di riorganizzazione che state mettendo in atto.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siete più impulsivi oggi. Pensate alle conseguenze di tutto ciò che fate. Un attacco di apatia verso fine giornata vi farà capire che avete bisogno di uscire dalla routine! Attenti all’assunzione di lipidi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Otterrete grande soddisfazione dedicando tempo ad un amico che ha bisogno del vostro sostegno. Avete bisogno di rallentare un po’, in modo da ascoltare i vostri istinti più profondi. Concedetevi un periodo di riposo senza sentirvi in colpa – non avete motivo per farlo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La vostra gentilezza e il buon umore vi porteranno fortuna, ci sono prospettive di fare nuove amicizie. La vostra impazienza vi rende temerari… siate misurati nei vostri rapporti. Pochi giorni di riposo sarebbero una buona idea.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Dovete risolutamente bandire le vostre preoccupazioni per ottenere il massimo della vita, per quanto sia possibile. Coinvolgete gli altri lungo nel vostro risveglio! State involontariamente forzando troppo le cose… Avete bisogno di riposo e di esercizio fisico, quindi praticate un’attività sportiva.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Saprete come affrontare i problemi di chi vi circonda. Assicuratevi di non essere troppo duri nei consiglio che darete. Siete maggiormente in controllo della vostra sensibilità e migliorate i livelli di energia. Siete in forma e migliore nel gestire le vostre riserve.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Vi sembra facile affrontare gli ostacoli, e in particolare sapete come evitarne altri. State investendo tutta la vostra energia in azioni costruttive. Pensate a distendervi per mantenere l’equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Chiedete aiuto. Siete di fronte ad una situazione che non potete affrontare da soli. Prendetevi cura del vostro sistema renale e state attenti agli eccessi alimentari. Siete troppo tentati dai piaceri della tavola e il fegato ha bisogno di un po’ di tregua.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Venere facilita le discussioni intime. Questo è il momento di sviluppare la vostra relazione con delicatezza. Gli sforzi sono ben ricompensati. Fareste bene ricordare questo motto. Concedetevi una serata di totale relax.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!