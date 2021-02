Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: sabato 20 febbraio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 20 febbraio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna é ancora favorevole! Queste due giornate di sabato e domenica potrebbero essere giornate interessanti per gli incontri, per le emozioni, per le relazioni. Non tenerti lontano dall’amore perché l’amore può cercarti! Non abbiamo più le stelle di Gennaio ma abbiamo una grande concentrazione di pianeti favorevoli: tra rappacificazioni e incontri, tutto può accadere!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Se alcune questioni nate nel corso delle ultime due settimane non sono andate proprio per il verso giusto, devi fartene una ragione! In ogni modo, con questo Sole favorevole si può recuperare quota, ma in amore e nel rapporto con gli altri ci sono state complicazioni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo weekend senti sviluppata la tua creatività! Abbiamo la Luna nel segno e Giove favorevole. Spero che sia finalmente arrivata la buona notizia che stavi aspettando da tempo. Certo é che in questo momento sarebbe un peccato tenersi lontano dall’amore: a volte, pur inconsapevolmente, ti innamori di persone impossibili perché il tuo é un segno d’aria, che ama le fantasie!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In queste due giornate del weekend potresti vincere una piccola sfida! Per quanto riguarda l’amore, invece, aspettiamo Marzo! Per le questioni di lavoro, accetta anche un cambiamento. In questi giorni non sai neanche cosa andrai a fare da Maggio; però proprio tra fine Maggio e Giugno ci saranno buone novità, ci saranno risposte.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Certi rapporti saranno più facili da gestire nel mese di Marzo, ma é pur sempre un amore che é stato legato alle mille privazioni di Febbraio. E anche sul lavoro c’é chi ha vissuto una crisi, ma con i primi di Marzo é possibile che tu abbia un’occasione da sfruttare oppure che tu possa ricostruire qualcosa, ripresentarti dopo un periodo di assenza o magari semplicemente di forte riflessione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Avevo spiegato che questo fine settimana sarebbe stato un pò agitato: e cosi sabato e domenica sono due giornate in cui mantenere la calma non é facile! Come ho spiegato anche 24 ore fa, difficilmente ti accontenti e detesti le persone incoerenti, inaffidabili, quelli che dicono una cosa un giorno e la negano il giorno dopo! In realtà, in questo weekend potresti ritrovarti a discutere proprio con persone di questo tipo!

Oroscopo Paolo Box Bilancia

Con questa Venere molto intrigante, l’amore può tornare ad essere coinvolgente. Oltretutto, sabato e domenica sono due giornate di forza in cui rapporti con gli altri potrebbero anche progredire. Quelli che non sentono cambiamenti sono quelli che hanno paura di cambiare: a volte ti accontenti di condurre un’esistenza tranquilla ma non soddisfacente proprio per paura di peggiorare le cose.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Mi auguro che l’inizio di Febbraio non abbia provocato seri problemi in amore, perché il vero dubbio in questo periodo é proprio il rapporto con gli altri. Poi attorno alle scorse giornate del 10 e del 12, ci sono state vere e proprie privazioni, problemi burocratici, qualche complessità in più nei rapporti genitori-figli. Insomma, hai bisogno di relax!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Se tra in questo fine settimana sei chiuso in casa, se devi lavorare o se in qualche modo hai attorno persone che non soddisfano le tue esigenze, potresti arrabbiarti e attaccare anche verbalmente una persona che cerca di limitare il tuo spazio d’azione. In generale può esserci qualche ritardo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Solitamente hai una buona considerazione di te e questo aiuta sempre nella vita! Bisogna avere una forte autostima anche nei momenti in cui senti che le persone attorno non considerano le tue parole. Tu sai che alla fine avrai ragione! E’ probabile che in questi giorni tu abbia già fatto qualcosa per portare avanti un progetto.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Abbiamo una Luna favorevole in accordo anche con tutte le tue sensazioni migliori! Ho spiegato più volte che in questo periodo molti di voi si sentono insoddisfatti, questo perché stanno macinando tante idee contemporaneamente: vince chi sa quale idea scegliere e portare avanti! C’é anche chi pensa di trasferirsi, di cambiare completamente vita, ma e’ possibile farlo? Cerca di restare con i piedi per terra!

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Se c’é qualcosa che non va in amore, in queste 48 ore lo noterai ancora di più! E’ chiaro che ognuno ha la propria storia o magari non ce l’ha più! Quindi, quelli che sono soli, i separati, in queste 48 ore potrebbero essere più malinconici, mentre quelli che hanno una bella storia potrebbero essere vittima di qualche dubbio. Per vari motivi, di lavoro o personali, potresti sentirti più lontano dal partner, ma é una tensione che sparirà lunedì!

