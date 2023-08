Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dall’1 al 7 settembre 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dall’1 al 7 settembre 2023.

Oroscopo di Branko dall’1 al 7 settembre 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dall’1 al 7 settembre 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Siete divisi fra due poli che vi attirano con la stessa forza: Venere, sempre bellissima, vi vuole persi nell’amore, orgogliosi della persona che vi sta accanto e romantici, mentre il resto del cielo vi chiede a gran voce di concentrarvi sulla sfera pratica e sull’attività, esaltata da Sole, Mercurio, Giove e Urano. In effetti, il rientro al lavoro può sorprendervi con opportunità di carriera, affari, investimenti proficui, sarebbe un peccato lasciarsele sfuggire. Cercate di dividervi fra vita personale e lavoro con saggezza ed equilibrio, senza stress. INCONTRO SÌ: c’è un segno al quale non potete resistere, è il misterioso Scorpione, che vi attira da matti.

Oroscopo Branko Toro

Sole e Mercurio in Vergine, in scatto prodigioso con Giove e Urano nel vostro cielo, movimentano l’amore, vi spingono fra le braccia di qualcuno di età differente dalla vostra: sarà saggio e maturo come Saturno o giovane e fresco come Mercurio? Lo scoprirete domenica 3 o il 4, con la vostra Luna di settembre. Magari fate un passo anche voi, a volte non basta aspettare. Venere è sempre un po’ capricciosa. Ottima la situazione pratica; creativi e vivaci gli artisti del segno, anche il lavoro dipendente lo affrontate con energia e decisione. INCONTRO SÌ: e se alla fine vi stancate di subire e decidete di far vostro quel Leone così sexy?

Oroscopo Branko Gemelli

Sole in Vergine insieme con Mercurio vi fanno desiderare di fare dietro front e di ripartire subito per vacanze senza scocciatori e senza fine. La tentazione è forte soprattutto mercoledì 6, con l’Ultimo quarto nel segno. Lo farete davvero? Chissà, con quel Marte così energico siete davvero capaci di tutto! Dipende dal vostro amore.Venere vi sta vicina e vi tiene stretti stretti, il sesso, poi, è travolgente. Insomma, è un bel dilemma. Se non avete responsabilità familiari, le stelle non si oppongono, se invece avete già famiglia, il saggio Saturno dice no. INCONTRO SÌ: solo un pazzo Ariete sarebbe disposto a seguirvi, che ne dite di un bel biglietto di sola andata?

Oroscopo Branko Cancro

La nostalgia e la tenerezza invadono il vostro cuore sensibile, specie mercoledì 6, con l’Ultimo quarto di Luna. Le occasioni di un nuovo amore non vi mancano, possono arrivare all’improvviso con il folle Urano o con il generoso Giove: se andate in cerca di una persona speciale non sarete delusi. La professione riprende a marciare e il vostro ambiente è accogliente e affettuoso, sono possibili incassi di vecchi crediti e investimenti fruttuosi, allora perché tanto nervosismo? Forse è colpa di Marte, che vi rende insicuri e anche più fragili. Passa presto! INCONTRO SÌ: delicata, ma intelligente e spiritosa, una Vergine ora è quel che ci vuole per voi.

Oroscopo Branko Leone

Venere e Marte vi mettono d’imperio sul trono dell’amore. Il vostro successo è indiscutibile, come il sex appeal, che vi procura ammiratori e garantisce notti appassionate agli innamorati del segno. Chi è solo può contare sulla bollente Luna del weekend, ma anche sull’Ultimo quarto di mercoledì 6, che possono portare incontri, nuovi o rinnovati. Anche l’attività marcia con un bel ritmo: con questo Sole, con questo Mercurio, progetti e affari camminano spediti nonostante Giove e Urano poco gentili. Prudenza con norme e regolamenti da rispettare. INCONTRO SÌ: ci riesce difficile restringere il campo della vostra riserva di caccia, ma puntate ai Gemelli.

Oroscopo Branko Vergine

È la stagione del vostro compleanno, il vostro Sole splende con Mercurio, stella degli affari e della parola, furbo e intelligente. Intanto ricevete i raggi corroboranti di Giove, Urano e Plutone, che riescono persino a limitare la severità di Saturno in Pesci; la vostra figura professionale è in rilievo, siete stimati e apprezzati (pure all’estero) sia al lavoro sia nella vita personale. Che volete di più? Forse l’amore? Sappiate che questaVenere timida non vi vieta di amare né di essere amati, tocca a voi fare uno sforzo. INCONTRO SÌ: siete attratti da Cancro e Capricorno, ma voi pensate a un caldo Ariete!

Oroscopo Branko Bilancia

Il vostro cielo di settembre è del tutto limpido e terso, privo di disturbi stellari. Che ne farete di questa cambiale in bianco per il successo e per la felicità? Sole e Mercurio in Vergine vi aiutano a riflettere, guardate nel segreto del vostro cuore e stilate una lista di priorità. Senza fretta, avete tempo, il 23 inizia la stagione del vostro compleanno, per allora dovete essere pronti. La vostra cara Venere è sempre a favore, vi circonda di amici e vi procura nuovi incontri. Mercoledì 6 la Luna cambia fase in terreno amico, Marte vi rende eccitanti, irresistibili. Amate senza paura! INCONTRO SÌ: tornate sempre lì, a un fiero Leone che brilla come un sole e vi scalda il cuore e i sensi.

Oroscopo Branko Scorpione

Il vostro cielo presenta luci e ombre, ma questo contrasto a voi non dispiace, soprattutto se riguarda l’amore. Mercoledì 6 l’Ultimo quarto in Gemelli vi somiglia: è beffardo e molto intenso, potrebbe essere il momento giusto per chiarire cosa vi piace e cosa no con una persona speciale. Saturno positivo rafforza le relazioni serie e funzionanti, cercate soltanto di smussare le punte. Amicizie e nuovi incontri sempre molto vivaci, c’è grande movimento, vi fanno sentire giovani e apprezzati. Curate le relazioni anche per la vostra attività, sono preziose. INCONTRO SÌ: Ariete, v’intriga sempre e vi coinvolge. Nel weekend la Luna vi aiuta a stare insieme.

Oroscopo Branko Sagittario

Con questo Marte, con questa Venere le vostre praterie d’amore sono più verdi e più ampie, potete scorrazzare serenamente e divertirvi in libertà. Senza esagerare, però, perché Saturno vi tiene d’occhio e cerca da un po’ di mettervi le briglie e l’anello al dito, che ne pensate? Bei momenti per le coppie affiatate, c’è un risveglio dell’intesa fisica e spirituale. Il rientro al lavoro vi dà una scossa, pure positiva, Sole e Mercurio in Vergine mettono in discussione il vostro ruolo, ma vi spingono a lottare e questo è un bene. Salute: cautela. INCONTRO SÌ: un Acquario solitario chiede attenzione, prendetelo in groppa e portatelo con voi.

Oroscopo Branko Capricorno

Sole, Mercurio, Giove, Urano, Plutone, anche Nettuno e Saturno sono ok. Peccato per questo Marte, che evidenzia battaglie nella vostra attività. Il successo vi arride, ma va conquistato sul campo, niente vi viene regalato. E forse è giusto così, se è contrastato, il confronto dà più soddisfazione quando vincete. Bene gli affari, gli investimenti, pure dall’estero arrivano buone notizie; qualcosa cambia nel lavoro dipendente con l’Ultimo quarto, mercoledì 6. Il vostro amore è protetto da tante stelle, dal pomeriggio del 3 al 5 sera Luna vi rende romantici e affettuosi! INCONTRO SÌ: Scorpione, ora è un osso duro, ma resta sexy e tentatore. Lanciate un guanto a una Bilancia.

Oroscopo Branko Acquario

Il vostro fiore all’occhiello è Marte, vigoroso e sexy, che vi rende vivaci e resilienti, anche in amore potete mettere i puntini sulle “i” con la persona amata: la prima cosa in una relazione è il rispetto reciproco e saprete ottenerlo mercoledì 6, con l’Ultimo quarto, adatto ai chiarimenti. Ci piace Luna in Ariete l’1 e il 2, vi dimostra quanto siete apprezzati e amati, quanta stima e considerazione hanno per voi le persone vicine, è una piccola gemma nel vostro cielo siderale. Momento interessante per questioni economiche che riguardano possedimenti in comune. INCONTRO SÌ: Marte amico vi aiuta a mettere il sale sulla coda di un vivace Sagittario.

Oroscopo Branko Pesci

Questo Marte è pazzamente sexy, ve ne siete già resi conto? Non fatevi condizionare da Saturno nel vostro cielo, ultimamente a volte vi comportate da persone di mezz’età, anche se i vostri anni sono ancora pochissimi. Sarà che questa Venere vi parla poco d’amore e tanto di successo professionale, vi mette in giacca e cravatta come impiegati modello o manager di successo. Ma voi siete nati per le emozioni, è in questo mare che vi sentite a vostro agio, che sapete individuare cuori sensibili e innamorati. Vi manca l’amore? Ma è vicinissimo a voi! INCONTRO SÌ: la bellezza del Toro è fuori discussione, con quel Giove in casa, poi, diventa irresistibile!