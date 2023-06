Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 9 al 15 giugno 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 9 al 15 giugno 2023.

Oroscopo di Branko dal 9 al 15 giugno 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 9 al 15 giugno 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Il cielo di giugno fa accadere le cose. Se un amore finisce, lasciate perdere, vuol dire che non era possibile andare avanti! Riflettete su tutto, pure su collaborazioni e rapporti d’affari, quando nasce l’Ultimo quarto in Pesci, sabato 10. Già l’11 Mercurio in Gemelli porta

nuove idee e amicizie. Concludete la primavera con un canto di stelle innamorate fra loro e pazze di voi. Marte e Venere, in trigono alla Luna in Ariete, propiziano un nuovo amore.

Corrispondenza importante in arrivo, riguarda interessi e persone lontane. Salute: ipertensione, relax. INCONTRO SI: E ora chi guida? Il Gemelli è ripartito, è tornato dominante e vincente.

Oroscopo Branko Toro

Mercurio, entrato nel segno in marzo, si trasferisce nei vicini Gemelli e continua a ispirarvi nel lavoro creativo e produttivo; eccellenti risultati previsti già sabato 9, poi il 14 e il 15, quando splende nel vostro cielo l’ultima vostra Luna di primavera. Le novità più importanti sono registrate nel campo pratico; bene i lavori in casa, ma dovete allontanare i cattivi consiglieri (anche parenti): è bene che vi rendiate conto che siete perfettamente in grado di arrivare da soli. Affetti: uomo Toro un po’ “mammone”, mentre la donna Toro fa la mamma.

INCONTRO SI: In attesa di un sogno di una notte di mezza estate, perdetevi nel bosco magico con un Cancro.

Oroscopo Branko Gemelli

Mercurio è il padre del vostro segno, ma consideratelo più come fratello, cugino, caro amico. Le ali della giovinezza, questo vi porta il veloce Mercurio, da domenica 11 al 27 giugno. Prevista una specie di esplosione vulcanica nel vostro ambiente, prima del Solstizio, provocata da Saturno. Sapete accettare le conclusioni. In amore no, ma qui siete sotto il manto protettivo di Venere e Marte. Pure Plutone vi fa vedere benissimo nelle notti senza Luna; Luna pesante il 10, seguite prescrizioni mediche. INCONTRO Si: Leone, mette anima e corpo nell’azione. Uno cosi si fa entrare in casa, poi si vedrà.

Oroscopo Branko Cancro

Sin da venerdì 9, illuminati dalla Luna, non tanto come intensità di luce quanto il messaggio che vi portano Saturno, Nettuno e Ultimo Quarto in Pesci , ci sono nuovi successi in vista, guadagni superiori alle aspettative. Infatti, succede qualcosa nel mondo che potrà bloccare altri segni, ma voi questa volta non avete neanche un solo pianeta contro, però l’11, Plutone ritorna in Capricorno, per voi opposizione: controllate le collaborazioni. Se ci sono nemici, escono alla luce il 12 e 13. Incantevole il cielo sentimentale, attirate attenzioni: vita mondana. INCONTRO Si: Toro, lì in mezzo è il suo giardino, ci metterete un secondo per entrare.

Oroscopo Branko Leone

Il passionale Marte nel segno è in malizioso aspetto con Venere: siete all’altezza della vostra fama, che vi vuole tra gli amanti più caldi dello zodiaco, anche i più raffinati (se non vi mettete troppe cose firmate addosso). Dato che il lavoro è la cosa principale della settimana, che apre con una conclusiva Luna ultimo quarto in Pesci, occupatevi del patrimonio personale, difendete i vostri interessi (pure in tribunale), i vostri diritti. Probabile un nuovo incarico, regalo di un vivace Mercurio in Gemelli! Nuove storie d’amore, travolgenti e inevitabili. INCONTRO Si: Che cattivo ragazzo, il Gemelli! Qualità che esce dai calzettoni, un’energia contagiosa.

Oroscopo Branko Vergine

Tutto il weekend è sottoposto all’umida Luna ultimo quarto, che nasce in Pesci, con Saturno e Nettuno, mentre Mercurio entra in Gemelli, accanto al Sole. La primavera finirà con una tempesta d’amore? Forse. Ma bisogna vedere come saprete girare questa situazione contraria in qualcosa che, invece, darà soddisfazione al cuore e al portafoglio. Non possiamo separare le questioni pratiche da quelle affettive, coniugali e familiari, tutti i rapporti e gli interessi sono intrecciati. Non sentite il bisogno di una pausa? Urano è ottimo, Plutone torna molto sensuale. INCONTRO Si: Ariete, è nella splendida stagione della consacrazione Scegliete anche bilancia se vi garba.

Oroscopo Branko Bilancia

Immaginiamo che in questo finale di primavera, sotto la protezione di Mercurio, che entra in Gemelli domenica 11, i vostri pensieri siano per lo più diretti a successo, lavoro, affari, a nuove posizioni professionali. Siete preparati, ce la farete con il sostegno di Saturno e Luna, che vi invitano a esplorare sentieri mai battuti. Bravura, intelligenza, impegno, e non vi manca il sostegno della fortuna di Venere e Giove, per non parlare di Marte! In amore esiste tutto ciò che è assoluto, lasciate che facciano di voi ciò che vogliono… Ogni cambio di stagione, controllo medico. INCONTRO SI: Un alchimista, un Houdini con la faccia di Tony Curtis giovane. E lui, il mago Gemelli.

Oroscopo Branko Scorpione

Sabato 10 Ultimo quarto in Pesci, fase indicata per concludere o per tagliare, per poi ricominciare soprattutto nel lavoro, ma dal momento che ora cambia nel campo dei vostri affetti, chissà, magari annuncia l’arrivo di un amore. Quello di cui siamo sicuri è che da l’11. Con l’ingresso di Mercurio nel caro segno dei Gemelli, sentite il primo respiro leggero di questa strana primavera. Manca poco all’estate e voi la notte tornerete ad ardere con le lucciole. Magari non tormentatevi con domande esistenziali, lasciate anche fare qualcosa al caso, al destino. mefistofelica. INCONTRO Sì: Ti prendo Ariete. Con quella faccia. Con la barbetta. Con un mezzo sorriso.

Oroscopo Branko Sagittario

Marte è tornato quello di sempre innamorato: passionale, incontenibile. Venere non è da meno. brucia accanto a lui in Leone, ma lei è interessata a lusso, moda, ammira la propria bellezza, conta i suoi gioielli. In ogni momento può nascere un nuovo amore. Sulle relazioni esistenti, vecchie o nuove, abbiamo il controllo di Saturno in famiglia, non trascuratela. Anche le persone anziane vanno seguite. Mercurio è opposto pochi giorni, evitate imprese rischiose. Chiudete le collaborazioni che non vi danno ciò che cercate. Salute: dolori reumatici. INCONTRO Si: Acquario, è un classico antidivo che fa di tutto per essere ammirato come una star.

Oroscopo Branko Capricorno

Denaro in cassa nel weekend. Tenetelo presente. Sono giorni di Luna ultimo quarto in Pesci, segno che governa i rapporti con il vicinato e incide anche sulle vostre finanze, su contratti, firme. compravendite. La garanzia deriva dal grande Giove, sempre fortunato in Toro, e questa settimana nuovamente dal misterioso e rigenerativo Plutone, che torna nel vostro segno l’11. Sarà con voi per il resto del 2023. Ritorna nella vostra vita anche per dare un tocco di “proibito” al vostro modo di fare l’amore, più scorpionico o più taurino, se vogliamo. INCONTRO SI: Non ci sono molti amanti di valore in giro, ma lo Scorpione più è ostacolato e più ama…

Oroscopo Branko Acquario

Problemi burocratici, contatti con uomini di legge, seguite attentamente anche l’amministrazione domestica. Il problema nasce sempre dai pianeti in Toro, Mercurio però domenica 11 va in Gemelli, dopo settimane di instabilità, e riuscirà a farvi respirare meglio. Non per nulla governa le vie respiratorie, ma la gola infiammata dipende invece sempre dal Toro! Questo segno di terra incide sulla vostra vita. Ma un giorno capirete che non tutte le difficoltà vengono per nuocere. Storie passate? Il rancore è ormai consumato e con esso anche l’amore. Un viaggio vi rigenera. INCONTRO si: Ariete, il vostro amore, dice che gli uomini sono come la polizia: servono e proteggono.

Oroscopo Branko Pesci

Delle fasi lunari di fine primavera la più problematica, e chiusa al mondo esterno, è la Luna ultimo quarto, che nasce nel vostro segno tra venerdì 9 e il 10. Non preoccupatevi se vi sentite nervosi e malinconici, è uno degli effetti che produce, ma, visto che nasce accanto a Saturno, seguite la salute. Anzi concedetevi totale relax alle terme di… Saturnia, in Toscana. Farà bene alle ossa, alla pelle, ai bronchi. Resta agitata la vita in casa, incomprensioni. Lamore ritorna nuovamente a pulsare. Forse già nel weekend avete una prova concreta. INCONTRO Si: Abbiamo tutti un destino che sceglie per noi, le stelle però suggeriscono il Capricorno.