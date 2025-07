Ultimo appuntamento con “Noos – L’avventura della conoscenza“, la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica presentata da Alberto Angela trasmesso in prima serata su Rai1. Ecco tutti i temi, gli ospiti e le anticipazioni della puntata finale di stasera, lunedì 28 luglio 2025.

Stasera, lunedì 28 luglio 2025, dalle ore 21.25, va in onda l’ultima puntata di “Noos, l’avventura della conoscenza“, il programma di divulgazione scientifica di Alberto Angela in prima serata su Rai1. Il tema della puntata di questa sera è un viaggio nell’ universo alla scoperta dei pianeti e delle costellazioni per analizzarne caratteristiche e particolarità. Esistono altre forme di vita? E sopratutto ci sono dei nuovi pianeti da colonizzare? A rispondere a questi dubbi e interrogativi c’è Piero Bianucci, giornalista scientifico ed esperto di astronomia. Non solo, Piero Bianucci spiega quali siano le reali condizioni climatiche dei pianeti intorno alla Terra e fa il punto sulla promettente ricerca della vita “aliena” con la presenza anche dell’astrofisica Edwige Pezzulli.

Spazio poi alla scienza con le ultime novità in campo medico con la storia di Simone che, affetto da una rara malattia genetica che impediva la produzione di dopamina, è tornato a camminare nuovamente. A discuterne in studio il professor Andrea Ballabio, uno dei più importanti genetisti europei.

Durante l’ultima puntata di Noos – L’avventura della conoscenza di Alberto Angela si torna a parlare anche del connubio tra cibo e cucina italiana. La cucina del Bel Paese è candidata ad essere inserita dall’Unesco tra i beni del Patrimonio Culturale dell’Umanità. Quali sono le principali caratteristiche del cibo nostrano? Se ne parla con un ospite che della cucina italiana ha fatto un’opera d’arte, uno dei cuochi e imprenditori più famosi in Italia e nel mondo: Niko Romito.

Dalla cucina alle immagini esclusive di un’operazione effettuata poche settimane fa a Parma. Un gruppo di artificieri hanno disinnescato due bombe da 250 kg della Seconda Guerra Mondiale. Non mancheranno poi gli interventi di alcuni ospiti e protagonisti del programma: Dario Fabbri affronta il tema dell’energia, mentre Carlo Lucarelli propone un nuovo racconto misterioso. E ancora: Emmanuele Jannini parla dei diversi aspetti della sessualità. Infine Massimo Polidoro spiega quali sono le tecniche della pubblicità per intercettare i gusti dei consumatori e proporre prodotti in maniera sempre più personalizzata.

