Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 7 al 13 giugno 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 7 al 13 giugno 2024

Oroscopo di Branko dal 7 al 13 giugno 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 7 al 13 giugno 2024

Oroscopo Branko Ariete

In un cielo praticamente perfetto – eros, simpatia, successo, potere, avete tutto in questo momento – vi sorprende la Luna nel weekend, un po’ musona. Niente di serio, ma in qualche modo vi annuncia che qualcosa sta cambiando, in particolare in casa e con i familiari più stretti, dovete approfondire i motivi di questo malumore passeggero. Non sarà che siate stati a volte un po’ prepotenti? Non è un male quindi che il vostro caro Marte (aggressività, intraprendenza), vi saluti domenica 9… Il 10, invece, è tutto amore. INCONTRO SÌ: La Luna di lunedì 9 vi spinge diritti fra le braccia del Leone. Toro, che eros!

Oroscopo Branko Toro

La Luna nel weekend vi riporta pensieri teneri, da quanto tempo non dimostrate il vostro amore a chi vi sta accanto? Domenica 9 nel vostro cielo arriva Marte passionale: avrete modo di dare un po’ di pepe alla vostra relazione, prendete l’iniziativa con la persona che vi piace così tanto, mercoledì 12 e giovedì 13 la Luna è perfetta per amare. Cresce l’energia vitale, ora sentite anche nel corpo che è primavera. Naturalmente potete pure pensare ai soldi, agli affari, ai vostri immobili, lo sappiamo che vi divertite così, il cielo dice sì. INCONTRO SÌ: Vergine, una volta rotto il ghiaccio è molto passionale. Cancro, è sempre delizioso.

Oroscopo Branko Gemelli

Il cielo è luminoso, anche voi splendete di luce e brio, non per niente siete Gemelli! Adesso con Sole, Giove, Mercurio e Venere cento ne pensate e mille ne fate! Alla fine vi riesce bene tutto, alla faccia di Saturno! Molti vi invidiano, lo rivela anche Marte che domenica 9 passa alle vostre spalle, è il caso di misurare un po’ le vostre battute pungenti, sappiamo che fanno ridere, ma qualcuno se la lega al dito. L’amore brilla con la Luna di lunedì 10 e martedì 11, sono momenti preziosi, metteteli in cassaforte. INCONTRO SÌ: Sagittario, è un vostro chiodo fisso. Leone, che abbraccio focoso!

Oroscopo Branko Cancro

La Luna nel vostro cielo nel fine settimana porta momenti dolcissimi, donatevi all’altra persona senza timori, nessuno vi potrà ferire. Domenica 9 il cielo migliora con Marte che lascia Ariete e si sposta nell’amico Toro; nascono passioni carnali all’improvviso, sembravano amicizie invece sono attrazioni intense, se dureranno lo sa il vostro cuore e forse Saturno. La stagione del compleanno si avvicina, preparatevi a qualche bella novità. Il nuovo Marte rinforza la salute, avete nuove energie per riprendervi e fare sport. INCONTRO SÌ: Pesci, sarebbe ora di fare sul serio. Gemelli, vi fa ridere e non è poco.

Oroscopo Branko Leone

Il settore delle amicizie e degli incontri è sempre formidabile, coltivate queste nuove relazioni sociali, vi saranno molto utili sia per la professione che per la vita privata. Questa primavera vi fa sentire giovani, anche se la vostra età non è più verde, accorcia le distanze fra le generazioni. Godetevi un weekend molto passionale, adatto allo sport all’aria aperta, poi domenica 9 Marte si sposta in Toro, vi segnala che è il momento di rallentare i ritmi, dovete riposare di più, badate a voi stessi. Cautela alla guida. INCONTRO SÌ: Bilancia, ha un tocco che vi rende orgogliosi di starle accanto. Ma che occhi ha quel Pesci…

Oroscopo Branko Vergine

Prendetevela con calma sino al weekend. Anche nel lavoro non spremetevi sino all’eccesso come fate di solito, le buone opportunità che vi capitano sono da selezionare, non potete coglierle tutte, ci vuole moderazione. Strano dirlo a un segno come il vostro, non è vero? È questo Mercurio ballerino che vi sta confondendo, faticate a trovare il giusto equilibrio. Lo troverete domenica 9, quando Marte trasloca nell’amico Toro e vi rifornisce di energia fresca, anche nella vita amorosa c’è un risveglio, a volte le liti scatenano la passione. INCONTRO SÌ: Capricorno o Acquario? Sono entrambi imprendibili, anche se in modo diverso.

Oroscopo Branko Bilancia

Non fatevi condizionare dalla Luna così umorale nel weekend: il cielo è sfolgorante, vi mostra nuove prospettive, apre strade mai percorse, tutto ciò che è inedito vi porta fortuna, vi fa star bene. Domenica 9 quel Marte fastidioso lascia l’opposizione e finalmente pure il matrimonio respira, piccoli dispetti e polemiche lasciano posto a un’intensa passionalità che non si stanca di esplorare il mondo dell’eros. Lunedì 10 e martedì 11 la Luna diventa amica, siate disponibili a un flirt a sorpresa con qualcuno fuori dagli schemi. INCONTRO SÌ: Acquario forever! Il nuovo Marte però vi fa scoprire le doti nascoste di un Toro.

Oroscopo Branko Scorpione

Questo cielo vi rende più Scorpione che mai, sospettosi e intuitivi, ma anche terribilmente magnetici, il che non guasta. Vi piacete più del solito e piacete agli altri; venerdì 7 e sabato 8 con la Luna amica sono giornate interessanti per l’amore e per le relazioni in generale, questo Saturno vi fa bene, vi rende più saggi. Mantenete questo bell’equilibrio pure da domenica 9 in poi, quando Marte entra in Toro e risveglia la voglia di polemizzare con coniuge e soci; trovate un hobby divertente che vi aiuti a rilassarvi, proteggete la salute. INCONTRO SÌ: Bilancia, datele una chance. Gemelli, è così divertente che piace anche a voi.

Oroscopo Branko Sagittario

Siete un segno sempre estremamente vivace, ma talvolta occorre stare un po’ fermi, quantomeno rallentare i ritmi, altrimenti si rischia di fare, fare, fare, ma di concludere ben poco. Avete bisogno di un approccio più razionale, sappiamo che con questo Saturno è difficile, ma siamo sicuri che con un poco di buona volontà potete riuscirci. Domenica 9 Marte lascia l’Ariete e diventa meno eccitato ed eccitante, non è un male tutto sommato, potrete riposare un po’. La vostra cara natura vi fa star bene, vi svuota la mente. INCONTRO SÌ: Cancro, è così riposante. L’Acquario vi dà tanta energia.

Oroscopo Branko Capricorno

Bene, molto bene. Nel fine settimana c’è una Luna faticosa e polemica, si attacca a tutto, qualcuno parla troppo, ma non lasciate che vi faccia innervosire. Domenica 9 avrete di che brindare perché quel fastidioso Marte si sposta in Toro, settore dell’amore, e vi accende di passione. Restate concentrati come siete stati sul lavoro negli ultimi tempi, avete forse trascurato la vita di coppia, ora potete recuperare. Da lunedì 10 in questo cielo non c’è più neanche una Luna contraria, siete liberi di amare e trionfare. INCONTRO SÌ: A vincere il vostro campionato è il Toro! Non potrete dimenticare uno Scorpione.

Oroscopo Branko Acquario

Le stelle in Gemelli vi aprono il cuore e portano belle novità nella vita affettiva: c’è una leggerezza che vi fa sentire adolescenti, anche se siete “diversamente giovani”, avete voglia di giocare con l’amore e vi sentite liberi di farlo. Godetevi la passione sino a tutto sabato 8, da domenica 9 Marte inizia a portare tensioni e contrasti in casa e in famiglia, lunedì 10 e martedì 11 la Luna crea agitazione pure in amore. Forse siete solo un po’ stanchi, avete bisogno di un “momento acquariano” lontano da tutto e tutti per ricaricarvi. INCONTRO SÌ: Tendete la mano a una Vergine. Ma quanto è eccitante un Sagittario?

Oroscopo Branko Pesci

Con questo cielo siete proprio dei “Pirati dei Caraibi”, sconsiderati e irresistibili, schiavi della maledizione della prima luna. Ve l’ha lanciata Saturno, forse, questa maledizione che fa di voi delle star di prima grandezza? Nel fine settimana splende una Luna complice, domenica 9 Marte in Toro vi arma sino ai denti, quanta carne avete al fuoco in questo momento? L’amore vi piace pure se è a tinte forti, quando vi eccita ma vi fa soffrire. Ora la casa non è luogo di relax, meglio viaggiare, uscire con gli amici. Pensateci. INCONTRO SÌ: Scorpione, è il solito provocatore, ma siete in grado di gestirlo. Capricorno, sa farvi star bene.