Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 24 al 30 marzo 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 24 al 30 marzo 2023.

Oroscopo di Branko dal 24 al 30 marzo 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 24 al 30 marzo 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Dovete osare, provocare, sfidare. Anche se ci sarà inquietudine mercoledì 29 e il 30. Nasce il Primo quarto in Cancro, dove c’è Marte (fino al 20 maggio), fase lunare che rende irrequieta la coppia, incide più sulle donne. È il vostro stesso entusiasmo che vi trascina e vi fa dimenticare i doveri; facile arrivare ai ferri corti pure nel lavoro. Sarebbe un peccato visto che dal 23 Plutone fa un blitz in Acquario, formidabile per l’affermazione professionale futura. Stomaco. Nuovi amori, scoprite subito il punto debole. INCONTRO SÌ: Si indaga per primo il coniuge. Potete crederci, lo Scorpione è innocente.

Oroscopo Branko Toro

Un aspetto che ritorna dal passato: Urano quadrato a Plutone. Il conflitto tra i due dura qualche settimana, ma farete bene a stare attenti alle persone con cui siete in affari. Stretto il legame con il denaro. L’ultima volta che si è presentato era tra il 1931 e il 1934, con la depressione, ora però il vostro segno è sostenuto da Saturno e Giove, è molto difficile che possiate perdere. In amore certo vincerete. Inizia una bella Luna nel segno venerdì 24, congiunta a Venere e – prima volta dopo mesi – in aspetto con Marte. Vi immagino in una stazione ferroviaria… INCONTRO SÌ: Leone, fate pulizia pure nel vostro cuore per lasciare spazio alla vera serenità.

Oroscopo Branko Gemelli

Mi piace la moda. Per la settimana di Milano o di Parigi cito spesso abiti, tessuti, accessori, essenze profumate. Per me la donna Gemelli è di Jean Paul Gautier. Corrisponde esteticamente e caratterialmente ai suoi modelli, che – in questa stagione di faticosi cambiamenti – deve ritrovare. Marte è uscito dal segno, non c’è difesa per rispondere a Saturno-Nettuno, ma ecco arrivare Plutone! In Acquario – lontano, lontano nel tempo quando tu sarai tra le braccia di un altro, ricorderai la mia tenerezza… (Tenco, liberamente). INCONTRO SÌ: Come Marlon Brando in “Fronte del porto,” Ariete col cuore in mano dal primo minuto.

Oroscopo Branko Cancro

Le stelle improvvisamente sembrano esplodere di bene e di bello per un certo segno. Questa primavera hanno scelto voi, non importa se resta qualche disturbo dall’Ariete. La Luna esplode nel vostro segno mercoledì 29 e 30, Primo quarto, ed è benaugurante, specie per l’amore.Venere sensuale; Saturno e Nettuno sono testimoni di un matrimonio lungo e felice; Marte nel segno è in vena di conquiste molto fisiche… Come nella sfilata di Valentino prevale il rosso – colore della passione ritrovata. Nel lavoro un po’ distratti, ma senza seri danni. INCONTRO SÌ: Uno straordinario happening di passione con un affamato di sesso, Scorpione!

Oroscopo Branko Leone

Nonostante Urano andrete avanti. Che soddisfazione sarà vedere gli ex nemici diventare amici. Questa primavera avrete il primo assaggio di Plutone opposto, in Acquario, sede delle collaborazioni, matrimonio. Precisiamo che non toccherà il patrimonio di beni immobili. Avete ancora Giove fortunato e ricco per combinare un matrimonio. È lui – dice Giove alla donna incerta davanti a un nuovo amore; è lei – dice agli uomini che hanno dei contrasti con la moglie, attuale o ex. Marzo chiude con la Luna nel segno, una colomba annuncia la Pasqua. INCONTRO SÌ: Gemelli, si prenota per il gran ballo con il re, ma nel valzer i posti vanno conquistati.

Oroscopo Branko Vergine

Ora che Mercurio è attivo insieme con Giove in Ariete, il campo del lavoro è bene illuminato. Non dovete essere timorosi davanti a una prospettiva di cambiamento che potrebbe in seguito diventare una svolta formidabile per la carriera, con soddisfazioni finanziarie non indifferenti. Intendiamoci, il nostro oroscopo non è mai stato preoccupato per i vostri soldi, ma è vero che pure la brava Vergine non ha avuto quello che sperava. Ora che Marte è in postazione amica, sotto la Luna primo Quarto di mercoledì 29 e il 30, dovete osare di più. In amore… INCONTRO SÌ: Plutone in Acquario, segno in cui rappresenta la semina, il principio creatore per eccellenza.

Oroscopo Branko Bilancia

Approfittate del weekend per soggiorni alle terme, i cambi repentini di clima predispongono ai mali stagionali. Mercurio vi provoca pure nelle collaborazioni, rimandate o fate da soli, anche in casa dove siete di nuovo in minoranza. Imparate a trattenere il lato “oscuro” del carattere, mettete in luce generosità e altruismo, avrete molto in cambio. Primo quarto con Marte in Cancro, caos ambientale, ma persone importanti si diranno interessate al vostro progetto. Decisivo dal Primo quarto di mercoledì 29 alla vostra Luna piena del 6 aprile. INCONTRO SÌ: Plutone rende pilota Acquario, che aumenta di velocità nelle conquiste molto passionali

Oroscopo Branko Scorpione

Passato Saturno, in Acquario ora arriva Plutone, ma è solo un “assaggio” fino a giugno (ne riparleremo l’anno prossimo). È il vostro pianeta guida, esattamente come Marte, quindi potete ben immaginare l’impronta che darà alla vostra primavera. Come definirla? C’è qualcosa che vi va stretto, è il momento di guardare alla vostra professione e alla vita con spirito innovatore. Una magnifica spinta ve la dà Mercurio nel segno del Cancro, unito al fortunato Primo quarto di mercoledì 29 e il 30. Concluderete marzo con una nuova canzone nel vostro cuore. INCONTRO SÌ: Vergine, si scusa per il ritardo. Ora è coraggiosa, determinata, fisicamente brillantissima.

Oroscopo Branko Sagittario

Prima di affrontare gli aspetti positivi, alcuni superlativi, ricordiamo il disturbo di Saturno in Pesci. Attenzione ad articolazioni, guida e oggetti pericolosi, specie con la Luna in Gemelli il 26, 27, 28. Dopo inizia Primo quarto nel punto delle emozioni più profonde, scatterà in voi anche il lato rivoluzionario e indipendente del carattere che vi spingerà alla conquista di nuovi obiettivi amorosi e professionali. Soldi e successo: siete coperti da Mercurio arietino congiunto a Giove. Ma la rivincita amorosa è la protagonista di questo finale di marzo pazzo! INCONTRO SÌ: Ariete, gioca col tempo come il gatto col topo, gli anni passano e lui migliora.

Oroscopo Branko Capricorno

Attenti a Giove in Ariete, adesso ancora più insidioso perché ruba l’energia al Sole e l’effetto stimolante, che spesso diventa provocazione, a Mercurio. Ma c’è un altro evento che vi troverà impreparati. Plutone, entrato nel 2008 in Capricorno, sarà fino a giugno in Acquario: dovrete ripensare a decisioni prese in campo finanziario. Sotto il profilo psicologico questo piccolo pianeta assume una certa importanza in quanto corpo celeste rigeneratore, insegna come abbandonarsi alla corrente del destino. Il coniuge vi guarda e non ci crede. INCONTRO SÌ: Oratori affascinanti, interessati al sensazionale, critici. In questo momento solo… Scorpione!

Oroscopo Branko Acquario

Le comunicazioni restano il punto forte. Anche l’attività andrà molto bene e con un discreto anticipo economico da domenica 26, Luna in Gemelli, che poi diventa Primo quarto in Cancro, campo del lavoro e di una nuova brillante carriera. Si prevedono salti di qualità per chi lavora nel mondo finanziario, nel ramo speculazioni (anche con pietre preziose, petrolio, gas). Tutto ciò che viene dalla profondità della terra dà linfa al vostro genio. Dopo due secoli e mezzo, Plutone è da voi, fino all’11 giugno. Per ora Venere non si occupa di faccende di cuore. INCONTRO SÌ: Pianeta della veggenza e medianità, Plutone insegna come stregare uno Scorpione.

Oroscopo Branko Pesci

Una valanga di emozioni vi travolge sotto il Primo quarto di Luna, mercoledì 29 e il 30, che nasce in Cancro ed è la fase più ambita per tutti quelli che amano l’amore. Finalmente, questo amore c’è per voi tutti, dal momento che Marte si trova nella postazione migliore per le conquiste più o meno recenti e anche per i legami di vecchia data, specie se ufficiali. Tutto è più vivo, più fresco, più giovane, primaverile – non dimostrate l’età che dichiarate. Plutone alle spalle, evento eccezionale, è come un lupo che insegue Cappuccetto Rosso. INCONTRO SÌ: Felicità ritrovata. Un uomo a tutto campo, Toro, una condizione fisica scintillante.