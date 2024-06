Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 21 al 27 giugno 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 21 al 27 giugno 2024.

Oroscopo Branko, previsioni dal 21 al 27 giugno 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 21 al 27 giugno 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Dopo un periodo di “bello stabile” così lungo che sembravate quasi addormentati, il cielo vuol darvi una svegliata con una sfida che sollecita il vostro spirito battagliero. Il terreno di scontro, stavolta, è la famiglia, questo vi mette in difficoltà perché è proprio in casa che riuscite a rilassarvi bene, avete bisogno di quest’oasi di pace. Nel fine settimana c’è un Plenilunio stressante, evitate le discussioni – dovete vincere sempre voi per forza? – e concentratevi sull’amore e sugli affari; le buone notizie arriveranno presto. INCONTRO SÌ: Toro, l’eros fra voi è ottimo. Ma c’è un Pesci che vi guarda con occhi languidi… Cederete?

Oroscopo Branko Toro

Fantastico Plenilunio nel fine settimana, ottimo per i viaggi e beneaugurante per gli studenti alle prese con esami di maturità o universitari. La stagione delle vacanze è vicina, intensificate l’attività professionale, in questo periodo potete ottenere molto, avete l’energia per imporre il vostro punto di vista, il vostro entourage è con voi, firmate pure quel contratto. L’amore è tenero e passionale insieme, non vi potete proprio lamentare… Per chi è solo è sempre possibile un incontro romantico, occhi aperti! INCONTRO SÌ: Vergine, ha ritrovato tutta la sua bellezza. Ma la Venere vi porta verso il Cancro, pieno di brio!

Oroscopo Branko Gemelli

Vella armonia in questo cielo di inizio estate, ora gli stimoli che provengono dai pianeti non sono più così intensi e questo non è un male, è vero che vi siete divertiti a competere – molti nemici, molto onore, si dice – ma avere il terreno sgombro da ostacoli diretti vi aiuta a concludere gli affari. Mercurio e Venere nel settore pratico incentivano le entrate, favoriscono gli investimenti, sostengono le con-trattazioni per le compravendite, pure Saturno e Nettuno, ben illuminati, se ne stanno buonini. L’amore è fortunato. INCONTRO SÌ Leone, sapete bene come conquistarlo. Uno Scorpione è tanto seducente, l’avete notato?

Oroscopo Branko Cancro

È la stagione del vostro compleanno, Venere e Mercurio sono con voi, Marte è molto sexy, in tutto il cielo non c’è un pianeta contrario… Perché prendervela per un Plenilunio nervo- so? Non fatevi rovinare il weekend, andate al mare, niente di serio può accadervi ora, i problemi d’amore sono solo nella vostra testa. C’è qualcosa di luminoso nel vostro sguardo, avete catturato una stella nei vostri occhi, lasciatevi guidare verso il futuro. Per gli affari, agite in fretta, anche le decisioni poco meditate si rivelano giuste. INCONTRO SÌ: Un Gemelli è quello che ci vuole! Un Pesci, però, rimane l’oggetto del desiderio.

Oroscopo Branko Leone

La Luna piena nel weekend attira i pensieri verso la situazione lavorativa, non siete soddisfatti, la vostra figura professionale riceve attacchi che non meritate e questo vi rende nervosi, vorreste cambiare. Tuttavia, prima di affrontare il nuovo bisogna chiudere i conti con il passato, liberare la mente per guardare avanti. Questo vale pure in amore! Giove nel settore degli incontri vi propone nuove amicizie, opportunità di amare, ma voi forse pensate ancora a qualcuno che vi era vicino tempo fa. Salute delicata. INCONTRO SÌ: Una Bilancia si chiede perché siete affascinanti ma lontani. Ariete, è caldo e avvolgente.

Oroscopo Branko Vergine

Giove e Saturno contro non saranno semplici da gestire, ma il resto del cielo è un concerto d’amore. Un’incantevole Luna piena nel weekend vi promette momenti romantici per chi è in coppia, Mercurio, Sole e Venere creano occasioni per un nuovo incontro per i Vergine ancora soli, la passionalità è ben sostenuta da Marte amico, non perdete queste buone opportunità. L’energia marziana è ben utile anche nella professione, la sicurezza in voi stessi che state dimostrando vi aiuta a conquistare nuovi clienti, nuovi mercati. INCONTRO SÌ: Capricorno, accetta e ringrazia il vostro abbraccio. Gemelli, però vi scalda il cuore…

Oroscopo Branko Bilancia

La stagione del Cancro vi stanca sempre molto, siete arrivati alla vigilia delle vacanze ma dovete ancora fare uno sforzo. Luna Piena nel weekend vi pone davanti i soliti problemi con la casa, famiglia, non vi lascia riposare come vorreste, certe volte vi sentite più rilassati nelle ore lavorative. Questo capita lunedì 24, quando Luna è piena d’amore, fatene tesoro. Sole, Mercurio e Venere disturbano, è vero, ma sono pure molto stimolanti, vi spingono a cercare il successo, ponetevi un obiettivo preciso e andate avanti. INCONTRO SÌ: Leone, formate una coppia da manuale. Eppure, adesso, preferite un Sagittario.

Oroscopo Branko Scorpione

Marte in Toro alimenta le polemiche con il coniuge e nel lavoro, società, collaborazioni. Non vi diciamo di lasciar correre, ma attaccate briga solo se ci sono motivi importanti, il cielo è così bello che sarebbe uno spreco lasciarlo passare impegnati in battibecchi e guerre di posizione. Piuttosto guardate oltre, se cercano di contendere la vostra posizione, cercatene un’altra ancora più prestigiosa, magari all’estero, lontano avete più chances. Pure in amore meglio spaziare in ambienti sconosciuti, lontano dai soliti giri. INCONTRO SÌ: Si svelano le doti nascoste di un Capricorno, pensateci bene. Un Ariete vi scalda i sensi.

Oroscopo Branko Sagittario

Molto, molto meglio! Sole, Venere e Mercurio in Cancro vi parlano di soldi ma pure d’amore, una relazione che inizia ora è intensa, lascia tracce profonde nel vostro cuore, datele lo spazio che merita, non ve ne pentirete. Ma è il campo pratico a promettere le maggiori soddisfazioni, c’è una bella Luna piena nel weekend, se avete a cuore un progetto parlatene con il coniuge o un familiare benestante, è possibile che decidano di finanziarlo. Marte non è negativo ma segnala che vi state stancando troppo, riposate di più. INCONTRO SÌ: Con l’Acquario tutto bene. Il Cancro però ora è davvero affascinante e simpatico.

Oroscopo Branko Capricorno

Sole, Mercurio e Venere in opposizione segnalano un braccio di ferro con il coniuge, cercate di non essere troppo rigidi, ci vuole più tenerezza. I giorni più importanti sono concentrati nel fine settimana, c’è la vostra Luna piena, è un’occasione di ritrovare l’armonia – Marte è davvero sexy, altro punto a vostro favore – ma evitate di portarvi il lavoro a casa, almeno stavolta… Vi potrete mettere sotto da lunedì 24 in poi, Giove è ottimo anche se cercate un nuovo impiego o qualche riconoscimento importante. Salute al top. INCONTRO SÌ: Marte in Toro vi fa venir voglia di sedurre questo segno. Il Leone vi guarda con occhi sornioni…

Oroscopo Branko Acquario

Siamo a fine giugno, siete al rush finale per ottenere il massimo nel lavoro, poi potrete rilassarvi e godervi le vacanze. Sappiamo che siete stanchi, Marte in Toro non vi permette di ricaricare le batterie, provoca tensioni e difficoltà in casa e famiglia, state dando fondo alle energie, ma dovete resistere, c’è una grande riserva di vitalità in voi, è il potente Plutone nel vostro cielo che potreste iniziare a sfruttare. Come? Meno idealismo e più alleanze. L’amore è piacevole, protetto da un Giove che non vi abbandona. INCONTRO SÌ: Pesci, è così diverso da voi ma per questo vi affascina. Bilancia, ha bisogno di coccole.

Oroscopo Branko Pesci

Se non fosse per Giove in Gemelli, il vostro cielo sarebbe perfetto. Sole, Mercurio e Venere portano l’estate nel vostro cuore e intorno a voi, l’amore è protetto da questo terzetto, anche Marte è ottimo. Se avete fissato la data del matrimonio in questa fine di giugno, assicuriamo che sarà perfetto e la vostra unione sarà duratura. Se siete ancora in cerca della persona giusta, nel weekend c’è un Plenilunio eccellente, uscite, guardatevi intorno, un amore duraturo è vicino a voi. Grande passionalità, salute buona. INCONTRO SÌ: Scorpione, sarà docile come un cagnolino, ci credereste? Vergine, è una sfida che vi tenta.