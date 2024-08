Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 2 all’8 agosto 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 2 all’8 agosto 2024.

Oroscopo di Branko dal 2 all’8 agosto 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 2 all’8 agosto 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Sino a domenica 4, giornata di una splendente Luna nuova nel settore dell’amore, Venere è calda, anzi, bollente come l’anticiclone africano. Poi diventa un po’ più tranquilla, ma la vita affettiva con Marte e Giove rimane divertente, movimentata e piacevole; i nuovi incontri non dovete andarveli a cercare chissà dove, perché sono proprio vicini a voi, nella cerchia abituale, e sono sempre molto sexy. Se siete ancora al lavoro o se la vostra attività è connessa all’estate o alle vacanze, il successo è garantito. INCONTRO SÌ: Gemelli, fra una risata e l’altra nasce l’amore. Un Pesci vi guarda con occhi languidi.

Oroscopo Branko Toro

Peccato per la Luna nuova in Leone, che disturba la famiglia domenica 4, perché il vostro cielo di agosto è pieno di sorprese positive, una di queste arriva proprio con il Novilunio, ed è l’arrivo della cara Venere in Vergine, settore dell’amore, dove si trova già Mercurio. Come sarà giovane il vostro amore con queste stelle, anche se la vostra età non è più verde! Non fate i timidi a causa di Marte alle spalle, prendete l’iniziativa. Ottima la situazione pratica e lavorativa, i soldi girano e arrivano nelle vostre tasche. INCONTRO SÌ: Un Sagittario può portare una ventata di simpatica follia nella vostra vita.

Oroscopo Branko Gemelli

Giove e Marte nel cielo vi danno forza e ottimismo, domenica 4 la Luna nuova in Leone favorisce gite e spostamenti, siete sempre i più apprezzati e ammirati della comitiva. Non esagerate, però, la vostra lingua a volte è più affilata della spada – Mercurio e Venere in Vergine non vi fanno da argine – e per amor di battuta infilzereste persino il vostro miglior amico o la nonnina, che vi è tanto cara. Se siete in vacanza, meglio lontani dalla famiglia d’origine e dalle sue dinamiche; se siete al lavoro, non fatevi spazientire dai ritardi. INCONTRO SÌ: Bilancia, avete molte possibilità di centrare l’obiettivo. Un Cancro però è più riposante.

Oroscopo Branko Cancro

Settimana di cielo sgombro da nubi, meteorologiche e astrali. Domenica 4 la Luna nuova in Leone vi porta al centro dell’attenzione di tutti, siete volitivi, possessivi, risoluti, sorprenderete qualcuno che non vi riconoscerà e potrebbe persino innamorarsi follemente di voi. È la nuova Venere in Vergine che vi favorisce in amore e non solo, nel cielo di agosto non avete nemici, potete dare le vostre carte – l’importante è che non siano truccate. Nel campo pratico, investimenti, immobili, siete in una botte di ferro. INCONTRO SÌ: Una Vergine, discreta e bellissima, vi sta accanto. Perché v’intestardite con l’Ariete?

Oroscopo Branko Leone

Domenica 4 la vostra Luna nuova si accompagna con Venere, che raggiunge Mercurio nel campo pratico: se non siete in ferie o la vostra attività è legata a vacanze e intrattenimento, avete ottime opportunità di ottenere successi e riconoscimenti. Anche la vita di relazione va bene, con Giove e Marte nel campo degli incontri e delle amicizie; sono assicurate avventure sexy e attrazioni improvvise, pure un’amicizia può diventare qualcosa di più. Ottima forma fisica, bene lo sport, muscoli scolpiti. INCONTRO SÌ: Capricorno è lì, che vi guarda sornione, non avete voglia di cogliere l’occasione?

Oroscopo Branko Vergine

Domenica 4 la Luna nuova alle spalle vi porta anche un’ottima notizia: Venere che arriva nel vostro segno, dove c’è già Mercurio, per restarci sino a fine mese. Certo, il vostro cielo non è proprio facile: Saturno, Nettuno, Giove e, soprattutto, Marte ostacolano i buoni influssi delle stelle nel vostro spazio zodiacale, ma potete vincere con la bravura e la resilienza. Anche in amore intelligenza, ironia e dialogo possono fare miracoli, se ci sono conflitti fra cuore e carriera, saprete trovare la via per conciliarli. INCONTRO SÌ: Con un Cancro non sbagliate mai! Se un Toro è troppo materialista, scioglietelo con un bacio.

Oroscopo Branko Bilancia

In un cielo sempre libero da nubi, vi aspetta un weekend strepitoso per l’amore, le nuove conoscenze, amicizie, sex e divertimento, che culmina domenica 4 con la Luna nuova nel settore degli incontri. Chi è solo non lo resterà a lungo in questo agosto eccitante. Piacevoli e movimentati i viaggi, specie all’estero, volate oltre gli oceani, vi aspetta un cuore straniero che batterà per voi. Da lunedì 5 Venere diventa più timida ma generosa, potrete dimostrare la vostra tenerezza alla persona amata. Spiritualità. INCONTRO SÌ: Dimostrate di saper amare scegliendo uno Scorpione diffidente o a un Acquario distratto.

Oroscopo Branko Scorpione

L’amore che provoca e vi sfida vi piace sempre tanto, ma la Luna nuova, domenica 4, rischia di farvi perdere la calma, scatenando il vostro pungiglione. Se riuscirete a tenerlo a bada, da lunedì 5 avrete i raggi affettuosi di Venere in Vergine, che procura nuovi incontri, amicizie, armonia nella coppia, mentre Mercurio assicura buon dialogo e una freschezza che vi fa sentire giovani. Magnifica la Luna dei giorni 6 e 7, difficile anche per voi restare soli! Settore pratico delicato, limitate le spese. Affari, idee ok. INCONTRO SÌ: Leone, vi lancia una sfida all’ultimo bacio, ma… Meglio una Vergine.

Oroscopo Branko Sagittario

Magnifico il fine settimana che si conclude con la Luna nuova in Leone: è il momento di viaggiare, conoscere Paesi nuovi, imparare le lingue, altrimenti come direte “ti amo” a chi non può capire l’italiano? A parte gli scherzi, la nuova Venere accanto a Mercurio da lunedì 5 vi attira come un gorgo magnetico verso situazioni complicate, poco limpide, persone impegnate. Siete adulti e vaccinati, quindi non possiamo dirvi di fare quel che volete e peggio per voi. ma vi suggeriamo prudenza in campo pratico, soldi. INCONTRO SÌ: Bilancia, conquista il vostro cuore sotto la Luna nuova. Ma il fuoco per Leone arde ancora.

Oroscopo Branko Capricorno

Con un cielo così, con queste stelle strane, anche voi non sarete capaci di pianificare le vostre mosse, ma siamo in agosto, la volete finire con i vostri affari e dedicarvi all’amore e alla passione? Lo vuole pure Venere, che da domenica 4 diventa amica e vi invita ad allargare gli orizzonti in ogni senso; Mercurio birichino vi fa sentire giovani come adolescenti, anche se non lo siete. Molto bene comunque i viaggi, i rapporti con l’estero, non solo in amore ma anche nella professione e nello studio. Partenze in vista. INCONTRO SÌ: Vergine, può appagarvi in questo momento, fidatevi. Segnali morse da un Acquario.

Oroscopo Branko Acquario

Venere in Vergine, domenica 4, attenua il lampo accecante della Luna nuova lo stesso giorno, siamo certi che vi sentirete subito più ottimisti, anche in amore. Un incontro può diventare qualcosa di importante, non è solo attrazione fisica ma anche unione di anime, quella a cui aspirate da tempo. Comunque con questo Marte le avventure e i flirt sono ad alta temperatura erotica, non rimpiangerete di esservi buttati nella mischia. Grande creatività e intraprendenza per gli artisti del segno, finalmente vi farete largo. INCONTRO SÌ: Vergine è una sorpresa deliziosa, non lasciatevi sfuggi- re l’opportunità. Un Ariete vi stuzzica.

Oroscopo Branko Pesci

L’amore cura tutti i mali, ne siete sempre stati convinti e ora lo siete più che mai. Per questo vi invitiamo a resistere anche dopo la Luna nuova, domenica 4, che porta una Venere capricciosa e pignola. Se amate davvero, non vi peserà avere pazienza e tollerare dubbi, gelosia, provocazioni di una storia che vi ha dato tanto e tanto potrebbe darvi ancora. Non sarà colpa della famiglia, che vi mette in testa idee senza fondamento? Recuperate il sonno perduto, la mancanza di riposo vi fa sembrare tutto più drammatico. INCONTRO SÌ: Capricorno, vi sostiene e vi protegge. Sfogliate la margherita: Toro o Scorpione?