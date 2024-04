Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 19 al 25 aprile 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 19 al 25 aprile 2024.

Oroscopo di Branko dal 19 al 25 aprile 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 19 al 25 aprile 2024.

Oroscopo Branko Ariete

La vostra stagione si conclude venerdì 19 all’ora di pranzo, in tempo per concedervi un weekend di relax. Il cielo è luminoso, ma un po’ meno eccitante, è il momento di dedicarvi a voi stessi, coccolatevi, fate qualche lavoretto in casa o un giro in bicicletta, Venere nel vostro cielo vi garantisce simpatia e fascino, bei momenti da vivere con voi stessi e con gli altri, la comunicazione è facile e divertente. Anche in amore avete la possibilità di stare bene, la notte tra martedì 23 e mercoledì 24 la Luna piena è molto passionale. INCONTRO SÌ: Leone, vi amerà per sempre. Sotto la Luna piena si svela uno Scorpione.

Oroscopo Branko Toro

Venerdì 19 inizia la vostra stagione, auguri! Il compleanno con Giove nel segno è sempre qualcosa di speciale. La Luna nel weekend è magnifica anche per l’amore: lasciatevi andare, sembrate un po’ timidi, non è da voi. Per chi è solo, è sempre probabile un incontro importante, che vi offre e vi richiede impegno, siete pronti a pensare a un futuro in due? Nella notte fra martedì 23 e mercoledì 24 una pazza, pazza Luna piena vi può far perdere la testa, siete pronti a cambiare? Le nuove idee sono in preparazione. INCONTRO SÌ: Cancro, è il vostro rifugio segreto, non sarà il momento di offrirgli l’anello?

Oroscopo Branko Gemelli

Venerdì 19 inizia la stagione del Toro, il cielo è un po’ meno frizzante, ma si muove con decisione verso grandi, positive novità per voi. Intanto Venere e Mercurio nel settore delle amicizie e delle relazioni creano occasioni per nuovi incontri divertenti, che si possono trasformare in amore. Anche se avete voglia di leggerezza, però, dovreste prenderli un po’ più sul serio, le stelle vogliono impegno. La vostra figura professionale è sotto attacco, siete in grado di difendervi, ma non vi conviene cercare lo scontro aperto. Relax e staccate. INCONTRO SÌ: Ariete, vi piace sempre un sacco, ma la voglia di stuzzicare un Sagittario è più forte.

Oroscopo Branko Cancro

Venerdì 19 inizia la stagione dell’amico Toro, il segno che vi porta relazioni piacevoli, amicizie care, occasioni di incontri che diventano amore, lo conferma la sfolgorante Luna piena che si forma martedì 23 e vi parla di passione struggente, abbracci sensuali, incomprensioni che si sciolgono fra lacrime di felicità. Amerete e sarete amati, state però attenti a spiegare bene il vostro pensiero, le vostre intenzioni, il Sole non è più in Ariete, ma in quel segno aggressivo restano Venere e Mercurio, ci vuole cautela. INCONTRO SÌ: Pesci, i suoi occhi non mentono, è amore! Potete però dare una chance a quell’Acquario.

Oroscopo Branko Leone

Venerdì 19 si conclude la stagione del vostro caro Ariete e il Sole diventa fastidioso; ci vorrà un po’ di pazienza, prossimamente ci saranno buone novità stellari, si tratta solo di attendere. Per fortuna Mercurio e Venere restano belli e proteggono il vostro amore da equivoci o attacchi, persino la Luna piena di martedì 23 non può rovinare una relazione appagante come quella che state vivendo. Calma, però, è richiesta quel giorno in famiglia, se ci sono questioni che toccano i soldi, fatevi capire bene pure dai figli. INCONTRO SÌ: Bilancia, è di nuovo raggiante come piace a voi. Riprende quota però un Capricorno.

Oroscopo Branko Vergine

Finalmente ci siamo, venerdì 19 il Sole diventa molto generoso con voi e aiuta a contrastare i problemi causati da Marte e da Saturno nell’attività. Il cielo vi indica chiaramente una direzione, allontanatevi dai giri abituali, cercate sbocchi all’estero o comunque lontano, dovete cambiare, è lì che vi aspetta un percorso soddisfacente e fortunato. Nella notte fra martedì 23 e mercoledì 24 si forma una luminosa Luna piena, lasciatevi andare all’amore, alla passione senza pensare al domani, gioverà pure alla salute! INCONTRO SÌ: Ariete, ha sempre una marcia in più, come state a vostro agio con il Cancro.

Oroscopo Branko Bilancia

Finalmente il Sole lascia l’Ariete, anche se in quel segno restano Venere e Mercurio, quest’ultimo responsabile della stanchezza mentale, di intoppi e di ritardi burocratici, della lentezza nell’arrivo di permessi e notizie. È un transito abbastanza lungo, dovete avere pazienza e controllare con cura documenti e domande, spiegarvi bene quando trattate compravendite e affari. Ci piace invece Luna piena di martedì 23, fa luce su questioni pratiche di una certa importanza. Curate il vostro amore con affetto e dedizione, nuovi incontri piccanti. INCONTRO SI: Leone, è caldo, altruista, ma pure il Sagittario potrebbe farvi passare dei bei momenti.

Oroscopo Branko Scorpione

Venerdì 19 inizia la stagione del Toro, il nuovo Sole si aggiunge a Giove e Urano, forse vi sentirete più nervosi – non scaricate il malumore su chi vi sta accanto, non c’entra niente, lo sapete. La vostra Luna Piena di martedì 23 è molto sexy, illuminata da Marte promette una notte di passione ed emozioni intense, come piace a voi. Coinvolgenti – e persino sconvolgenti – le nuove coppie, mentre le unioni di lunga data si trovano ad affrontare i problemi non risolti. Lavoro dipendente protetto da questo cielo. INCONTRO SI: Ariete, vi scalda i sensi come voi i suoi, ma c’è una Vergine non avete dimenticato.

Oroscopo Branko Sagittario

Stelle ancora calde con Venere in Ariete che protegge la sfera affettiva e Mercurio che favorisce gli affari, sono stelle che mettono in risalto la vostra naturale simpatia e la facilità nel comunicare. Con l’arrivo del Sole in Toro, venerdì 19, diventa ancora più interessante il settore del lavoro dipendente, siete favoriti nei colloqui e vi piazzate in ottima posizione nelle selezioni per assunzioni, promozioni, incarichi. Possibile rivelazione martedì 23, voi che siete (o sembrate) ingenui capirete cosa volete davvero. INCONTRO SÌ: Scorpione, vi stuzzica, è irritante ma sexy, fatevi sotto senza timidezze.

Oroscopo Branko Capricorno

Una settimana densa di novità positive, anche se Venere e Mercurio restano fastidiosi per la casa e la vita familiare. La vita sentimentale trova la sua primavera, venerdì 19, quando il Sole raggiunge Venere e Urano nel vostro cielo dell’amore e il vostro cuore roccioso vede spuntare una stella alpina, rara e preziosa. Nella notte fra martedì 23 e mercoledì 24 nasce Luna piena nel settore degli incontri, v’innamorerete, travolti da un insolito destino nell’azzurro mare dello Scorpione. Marte esige passione, e passione sia. INCONTRO SÌ: Toro, quasi un’ossessione passionale, solo i Gemelli potrebbero risvegliarvi dall’incantesimo!

Oroscopo Branko Acquario

Anche se il Sole è fastidioso e la Luna diventa piena in un segno irritante, avete sempre una base solida, potete contare sul vostro entourage che vi apprezza e sostiene, è questa la “famiglia” che apprezzate di più, insieme riuscite a costruire molto, grazie al fatto che vi capite in un attimo, a volte senza parlare. Così state costruendo le basi per la vostra fortuna, per un futuro luminoso – secondo i vostri canoni personali. L’amore è vicino vicino, vi dà tutto: ma voi date altrettanto alla persona che avete accanto? INCONTRO SÌ: I segni di fuoco, Ariete, Sagittario e Leone, vi scaldano il cuore e i sensi!

Oroscopo Branko Pesci

Venerdì 19 il Sole diventa grande accanto a Giove e Urano, una pazzesca Luna piena si forma martedì 23, il cielo è in fermento come il vostro oceano, quanta passione c’è nel vostro cuore e quanta accanto a voi? L’amore per voi è questo, ti amo poi ti odio poi ti amo, un susseguirsi senza fine di onde di emozioni che non volete, non sapete controllare. Forse avete proprio bisogno delle briglie che vi sta mettendo il severo Saturno, se riuscirete a dominare voi stessi dominerete il mondo. Affari e investimenti, fortuna. INCONTRO SÌ: Due Pesci ora sono davvero troppo, noi suggeriamo un Capricorno.