Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 17 al 23 marzo 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 17 al 23 marzo 2023

Oroscopo di Branko dal 17 al 23 marzo 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 17 al 23 marzo 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Non potete dire che non sia successo nulla in inverno confermate, dall’alto della vostra fortuna di Giove, che vi è capitato di tutto? Ma c’è sempre qualcosa di segreto che le stelle preparano a ogni segno, così voi portate avanti una straordinaria impresa professionale che troverà conferma in primavera-estate. La vita vi offre una nuova opportunità pure nel privato, amore e famiglia, visto che la primavera apre lunedì 20 con Sole nel segno e Luna nuova il 21. Unico interrogativo: Marte in Cancro un mese. Momenti di sicurezza e altri di esibizionismo. INCONTRO SÌ: attenti al fuoco, richiama Acquario venerdì 17, il mio cuore brucia d’amore per te!

Oroscopo Branko Toro

Uno sguardo alle cose fatte, un attimo di riflessione e sarete pronti con nuove idee. L’in- verno si conclude con Luna fredda e ostile verso Venere nel segno. Amore, perché mi tratti così? È vero che riservate le migliori energie alla vostra realizzazione, ma non dovete tralasciare le necessarie premure verso chi amate. Non dimenticate di mandare un bacio alle persone lontane. La nota più bella di questo inizio di stagione è Marte che va in Cancro, in aspetto diretto con Venere, poi con Urano, infine con Giove – sarà benedetta la primavera. INCONTRO SÌ: Scorpione merita comprensione. Negli ultimi tre anni ha vissuto tutto lo spettro dei sentimenti.

Oroscopo Branko Gemelli

La grande avventura marziana iniziata il 20 agosto 2022 si conclude lunedì 20. Succede la sera dell’equinozio di primavera, mentre il Sole entra nelle calde atmosfere dell’Ariete e nel cielo regna Luna nuova di marzo – la vita cambia! Pure Mercurio torna amico e vi accompagna in questo nuovo viaggio personale-professionale, che farà di voi, specie i giovani, i pionieri di un mondo futuro. Non è filosofia, è la realtà cosmica anche di Plutone, che inizia un corso d’amore e passione mai vissuto. Saturno richiede invece cautela, visita medica. INCONTRO SÌ: voi e Ariete anticamente eravate uniti, poi è successo qualcosa, ma ci si può ritrovare.

Oroscopo Branko Cancro

Voi la conoscete bene la Luna, cambia spesso. Particolarmente impegnative si presentano le fasi lunari nel primo mese primaverile, che appartiene all’Ariete, segno che influenza ambiente e persone che incidono su lavoro e successo. La prima fase è la più importante, Luna nuova di martedì 21. Affrontate subito l’argomento che vi sta più a cuore, lanciate nuove idee. La forza, la grinta, che sembravano mancare nei mesi passati, ritornano col botto lunedì 20, Marte arriva nel segno fino all’11 giugno. È ciò che il cuore aspettava. INCONTRO SÌ: Pesci. Quando si apre il sipario, risponde con precisione e generosità.

Oroscopo Branko Leone

Equinozio di primavera, lunedì 20: inizia un momento interessante, il cielo prepara un trionfo di fuoco che vi vedrà protagonisti in primavera ed estate. Saturno si è fatto conoscere negli ultimi tre anni non solo come difficile, ma pure come fonte di nuova forza interiore. Siete diventati più concreti, attaccati a ciò che è vostro, avete riscoperto il grande dono dell’amore. Non c’è bisogno di aspettare segnali dagli altri, cominciate con gli affari subito martedì 21, tattica vincente anche per inseguimenti d’amore. Puntate sulla dolcezza più che sul sesso. INCONTRO SÌ: la primavera, stagione della leggerezza, richiede scelte decise. Ricordatelo a Sagittario.

Oroscopo Branko Vergine

Più leggeri con voi stessi e più forti con gli altri. Il lunghissimo periodo sotto le armi di Marte si conclude la sera dell’equinozio di primavera: il Sole esce dall’opposizione e passa in Ariete, scrigno dei vostri segreti piccanti o dei progetti ambiziosi ancora da non rivelare al mondo (se non c’è la “raccomandazione” di una persona autorevole). Marte in Cancro, Venere e Mercurio insieme, Urano che dal Toro vi chiama nel mondo e Plutone che passa il 23 nel campo del lavoro, tutti quanti dicono: «Vergine, è il momento giusto!». Chi è contro? Saturno. INCONTRO SÌ: vogliamo giocare a calcio? Che bello segnare il primo gol all’Ariete (lui ha Marte contro).

Oroscopo Branko Bilancia

Equinozio significa Sole in Ariete, cioè opposto al vostro segno, aspetto che provoca agitazione nei rapporti stretti, dal lavoro al matrimonio, discussioni con figli e collaboratori. Ma sono tensioni che fanno male a voi, non cambiano molto gli atteggiamenti altrui, meglio stare un po’ da parte. Seguite le questioni legali con un avvocato il 20-21. Marte, dopo sette mesi di amicizia, riprende il passo. Sarà noioso in Cancro fino all’11 giugno. INCONTRO SÌ: non è male Ariete, scoprirete di poter vivere una vita intera in un solo mese.

Oroscopo Branko Scorpione

Il mondo è bello perché è vario, ma anche il cielo non manca di sorprese. C’è una novità astrologica questa settimana che passerà quasi sottovoce perché si tratta solo di un mezzo punto verso il segno dell’Acquario, ma è un segnale di forte cambiamento per voi. Plutone, vostro astro, giovedì 23 fa un blitz di qualche settimana nell’Acquario: ancora una volta è la casa il vostro pensiero, la vostra luce, la vostra nostalgia. Ma è primavera, la stagione in cui i vecchi ricordano e i giovani sognano. Il 20 e il 21 Luna nuova in Ariete e anche il Sole, una strada luminosa. INCONTRO SÌ: nel suo abbraccio, spontaneo e travolgente, c’è tutto il suo mondo… Ariete.

Oroscopo Branko Sagittario

Le stelle del 2023 vanno al galoppo come voi e aprono nuovi scenari. Sono importanti questi primi giorni, i migliori della vostra primavera, grazie soprattutto alla conclusione del transito di Marte in Gemelli. Il 20, quasi allo stesso momento del passaggio di Sole in Ariete, Marte esce dai Gemelli e va in Cancro – altra storia! Avrete Giove congiunto al Sole tutto il mese, il transito più fortunato. Amore ritorna, le colline sono in fiore! Nessuno riesce più a tenervi, la natura vi invita a vivere e voi accettate. Notevoli avanzamenti economici, viaggi. INCONTRO SÌ: mostra i muscoli finché c’è battaglia, poi prende il pennello e dipinge la donna. È Leone.

Oroscopo Branko Capricorno

Immaginate di essere Quelli della San Pablo, film con tanti coraggiosi marinai che alla fine vincono, come vincerete voi una parte un po’ scombinata di questa primavera. Segno del solstizio d’inverno, non gradite l’equinozio di primavera e il Sole in Ariete – quest’anno anche congiunto a Giove, cosa che prevede giorni di fatica. Arriva pure Marte in opposizione! Concentratevi sulla famiglia, controllate la salute, momento critico il 20-21, perché c’è pure Luna nuova. L’ambiente vicino, lo stesso luogo di lavoro, è di una banalità mai vista: ma allora perché non reagite?! INCONTRO SÌ: Toro è ambivalente più di Gemelli. O ti manda in estasi o ti innervosisce. Buona la prima.

Oroscopo Branko Acquario

Tra il 17 e il 19, occasione speciale per qualche amore che non riesce a trovare quella strada nel bosco che porta a un nido sicuro. Voi innamorati dovete sfruttare il mese dell’Ariete e decidervi al grande passo. Ora avete Sole con- giunto a Giove, Marte amico anche in Cancro, dal 20, Luna nuova ideale per una nuova pagina nella vita sentimentale, familiare e nel lavoro. Un intraprendente Mercurio vi assiste nei soldi fino al 3 aprile, poi aumenterà le spese… Il coniuge dice che non vi capisce? Lasciatelo dire, capirà prima di maggio.Viaggi di piacere sì. INCONTRO SÌ: con uno che viaggia anche quando dorme, Sagittario. Ma ci vuole pazienza da parte vostra.

Oroscopo Branko Pesci

La Luna nel vostro segno domenica 19 conclude il mese del compleanno, il Sole entra in Ariete lunedì, equinozio di primavera. Sarà la prima primavera con Saturno nel vostro segno, ma ora la situazione sarà meno faticosa perché Marte lascia Gemelli e passa in Cancro, il massimo per voi! Venere è solida in Toro, Mercurio raggiunge la postazione finanziaria, le cose prendono la giusta piega. Un altro segno pagherebbe oro per avere un Marte così appassionato e fertile. Non perdete l’occasione, donne! INCONTRO SÌ: un Toro di nome Giuseppe, che bello! Puoi chiamarlo Pino, Beppe, Peppino.