Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 31 maggio al 6 giugno 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 31 maggio al 6 giugno 2024.

Oroscopo di Branko dal 31 maggio al 6 giugno 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 31 maggio al 6 giugno 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Dedicate il weekend all’amore, la Luna è nel vostro cielo spronata da Marte e Venere, baciata dai raggi complici di Giove, impossibile stare da soli, se lo siete ancora guardatevi intorno, troverete una persona speciale. Sono giorni incredibili, non c’è una sola ombra a turbare le vostre notti e la vostra cavalcata verso il successo e la felicità. Giovedì 6 la Luna nuova nasce abbracciata a Venere, voi chi abbraccerete? Il 3 Mercurio tocca Giove, firmate subito! Se questo cielo ha un difetto, è questo: è tutto troppo. Moderazione. INCONTRO SÌ: Siate generosi con un Sagittario, ha bisogno di voi. Amare una Vergine? Ora potete tutto.

Oroscopo Branko Toro

Il settore pratico e quello degli investimenti è in fermento, avete la mano di re Mida, tutto quel che toccate diventa oro. State cercando casa per voi o per la vostra nuova coppia? Fate la vostra scelta lunedì 3 e martedì 4, quando la Luna nel vostro cielo vi mette di buonumore; Mercurio vi lascia proprio il 3, ma continua ad assistervi nelle contrattazioni, sarete capaci di spuntare un buon prezzo. Tutto marcia bene, ma cercate di non diventare ingordi, non parliamo di cibo, stavolta, ma di affari, soldi e anche amore: non tutto vi è dovuto. INCONTRO SÌ: Toro, vi intriga, ma forse sarebbe troppo. Meglio un austero Capricorno o una Bilancia.

Oroscopo Branko Gemelli

Diciamola così: anche se è contro, meno male che c’è Saturno, il pianeta della saggezza vi fa un grande servizio adesso, con questo cielo – lunedì 3 da voi arriva anche Mercurio affarista – ci sta proprio bene un bagno di realismo e di razionalità e un po’ di freno ai sogni di gloria. Il weekend è molto sexy, e giovedì 6 c’è la vostra Luna nuova, inizio del vostro grande anno zodiacale, che si forma proprio accanto a Venere innamorata. Lo siete di certo anche voi e se non lo siete riuscirete a far innamorare gli altri. INCONTRO SÌ Partite alla conquista del vostro Capricorno. Cancro, ma quanto sei dolce?

Oroscopo Branko Cancro

C’è qualcosa di magico in questo cielo già estivo, il vostro intuito è fortissimo, molti input arrivano, ma non avete ancora un quadro completo della situazione. Lo avrete giovedì 6 con la Luna nuova, che compone il puzzle e vi rivela detto e non detto, potrete delineare la strategia vincente da mettere in pratica nella seconda metà di giugno, quando la vostra stagione sta per iniziare. Intanto curatevi di voi stessi, Marte è ancora faticoso, cautela al volante e nel maneggiare oggetti taglienti. L’amore è sogno… INCONTRO SÌ: Chiedete allo Scorpione come si sente, vi risponderà con un bacio. Toro, vi piace.

Oroscopo Branko Leone

Il weekend promette di essere molto sexy, con la Luna accanto a Marte e Venere e Giove complici e alleati, che brigano per farvi trovare un nuovo amore… Arriverà probabilmente giovedì 6, con la Luna nuova, una giornata davvero memorabile per la vita affettiva e i nuovi incontri. Lunedì 3 Mercurio lascia il Toro e raggiunge un punto amico del vostro cielo, le relazioni sociali finalmente migliorano, trovate alleati e iniziano ad arrivare notizie che aspettavate da tempo. Un po’ di cautela per le spese e negli investimenti. INCONTRO SÌ: Gemelli, vi fa fare matte risate, e divertirsi è l’anticamera dell’amore. Ariete, una scommessa.

Oroscopo Branko Vergine

Quel che avete lasciato in sospeso nel lavoro e negli affari è meglio sistemarlo nel fine settimana, lunedì 3 Mercurio (vostra stella guida) si mette di traverso e giovedì 6 è Luna nuova: quel giorno vi conviene riposare e sospendere bilanci e valutazioni, non sareste obiettivi, anche il corpo ha bisogno di una pausa. Eppure questo è un cielo a due facce, che rivela ostacoli complicati da superare, ma la vostra determinazione, unita al talento che non vi manca può fare il miracolo. Cercate, però, di non trascurare il vostro amore. INCONTRO SÌ: Toro, vi sorprende sempre positivamente. Ma lo Scorpione vi fa dimenticare tutto quanto…

Oroscopo Branko Bilancia

A parte il solito Marte, che cerca di mettere zizzania nel matrimonio e nelle collaborazioni/associazioni, nel weekend c’è pure una Luna polemica, ma il cielo di giugno splende come un diamante raro. Il messaggio dei pia- neti è molto chiaro, dovete andare oltre, cercare opportunità, stimoli e anche amore, se non l’avete già, lontano dai soliti ambienti, fuori dai confini, il mondo promette di essere vostro. Giovedì 6 si forma la Luna nuova, programmate un viaggio, uno stage all’estero, una visita in un luogo lontano. INCONTRO SÌ: Gemelli, è il miglior compagno di avventure e pure di letto. Leone, vi manda messaggini.

Oroscopo Branko Scorpione

Lunedì 3, fuori un altro, pure Mercurio lascia l’opposizione e il vostro cielo diventa ancora più limpido. Voi ne sapete una più del diavolo quando si tratta di intuire manovre e intrighi, ma ora il vostro intuito diventa straordinario, scava e trova le risposte che cercavate da tanto. Bene. Se vi conviene, è il momento di smascherare un falso amico, un amore poco sincero, la verità viene a galla. Ma non fatela diventare una lotta per il potere, piuttosto guardatevi intorno, con la Luna nuova il 6 qualcosa accadrà. INCONTRO SÌ: Ariete, vi turba sempre, lasciatevi amare. Sagittario, che ha voglia di prendervi in sella?

Oroscopo Branko Sagittario

La vita è bella sempre e comunque, lo sapete bene, siete figli di Giove anche quando il vostro protettore è in posizione polemica. Confidate dunque nella vostra fortuna e anche in questo Marte vigoroso e sexy che continua a darvi energie e assistenza in ogni situazione. Ci piace la Luna del weekend, è piena di passione, che importa se lunedì 3 troverete sul tavolo qualche altro grattacapo da sistemare, ci vuol altro per buttarvi giù – non è forse vero che i cavalli stanno sempre in piedi? Cautela, però, giovedì 6, il Novilunio vi stanca. INCONTRO SÌ: Ariete, è la vostra passione che non si spegne mai. Begli stimoli con l’Acquario.

Oroscopo Branko Capricorno

Chiudete più affari possibile venerdì 31, poi nel fine settimana dovete staccare, anche dei meccanismi perfetti come voi hanno bisogno di distrarsi e riposare, Marte è ancora faticoso. Che ne dite di un breve soggiorno alle terme in dolce compagnia? Da lunedì 3 potete tornare alla scrivania pieni di idee e stimoli nuovi, candidatevi per una posizione importante o un incarico prestigioso, le possibilità di avere successo sono consistenti, potrebbero arrivare risposte e buone notizie giovedì 6, quando si forma la Luna nuova. INCONTRO SÌ: Vergine, risveglia il vostro istinto protettivo, ma l’Acquario lo sentite così vicino…

Oroscopo Branko Acquario

Plutone nel vostro cielo, attivato dai raggi generosi che arrivano dai pianeti in Gemelli – lunedì 3 al magnifico terzetto si aggiunge anche Mercurio – inizia ad agire nel profondo del vostro essere, nascono passioni, amorose ma anche ideali, artistiche, sportive. Vi scoprite all’improvviso attori, istrioni, capipopolo e pure grandi amatori, il cielo è incredibilmente sexy, nel fine settimana la Luna accanto a Marte vi infiamma come una torcia nucleare e giovedì 6 è Luna nuova nel vostro settore dell’amore, che sarà di voi? INCONTRO SÌ: Bilancia, è sempre nel vostro cuore. Ma fra Gemelli e Ariete, chi vorreste per compagno?

Oroscopo Branko Pesci

Un cavallo, il mio regno per un cavallo!”, gridava secondo Shakespeare il re inglese Riccardo III, sconfitto in battaglia e ansioso di fuggire… avrete forse pure voi voglia di allontanarvi dai grattacapi che sembrano non finire mai. Lunedì 3 Mercurio si unisce agli altri pianeti in Gemelli, giovedì 6 è Luna nuova, la famiglia diventa teatro di scontri di ogni tipo, i figli non sono facili da gestire. Calma. Il cielo è sempre in movimento, tutto cambia in fretta in questo 2024, seguite il vostro intuito infallibile e ce la farete. INCONTRO SÌ: Ariete, vi offre la sua mano e il suo cuore. Ma anche il cuo- re di un Leone è caldo e generoso.