Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 28 aprile al 4 maggio 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 28 aprile al 4 maggio 2023.

Oroscopo di Branko dal 28 aprile al 4 maggio 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 28 aprile al 4 maggio 2023

Oroscopo Branko Ariete

Il Primo quarto di Luna che apre la settimana in esame è una scultura che vi raffigura abbracciati al vostro amore. Non c’è pericolo di annoiarsi con voi, cercate sempre l’eccitamento e, se non c’è, lo create. Qualche rimorso d’amore i primi di maggio. La Luna va in opposizione, si scontra con Marte e voi, come il poeta direte: “Cerco la rosa che io lasciai cadere non appena april me la donò”. Altre rose sbocceranno in estate, ora godetevi gli ultimi influssi di Giove, puntate su ottime iniziative di lavoro-affari; un amore nuovo può arrivare a sorpresa. Fisico, cautela. INCONTRO SÌ: Un nuovo letto coniugale è quasi pronto. La Luna torna a raccomandare Scorpione giovedì 4.

Oroscopo Branko Toro

Maggio! Questo è il vostro mese zodiacale, governato da Maja, la madre terra feconda, ma non tutti gli anni le stelle si presentano unite in un canto d’amore e di fortuna. Questa volta, si! Prendetevi tutto l’amore che offre Venere, bellissima per tutto il mese, ma particolarmente intensa dal 16, quando Giove arriva nel segno.Vi sposerete, avrete figli, cambierete casa o lavoro, città. Meno traumatico anche un eventuale abbandono. Cominciate a sistemare le cose di casa sin da sabato 29. INCONTRO SÌ: In maggio andranno di moda amanti o coniugi Toro-Toro.

Oroscopo Branko Gemelli

Pur non essendo nel campo della salute, Saturno e la Luna in opposizione domenica 30 e il 1° maggio, possono risvegliare i punti deboli, un po’ di cautela pure con il cibo. Fine settimana nervoso anche per altri motivi, non riuscite a dare forma precisa ai pensieri, ma il ponte festivo vi salva da qualche incontro noioso e imbarazzante. Bellissima, invece, la Luna del 2, in trigono a Venere nel segno fino al 7. Sposatevi, Giove è impaziente in Ariete. Insistete nella ricerca di un amore, se siete soli. Ricordate che siete pure voi figli e figlie di Giove, sapete conquistare. INCONTRO SÌ: Bellezza e vigore, Bilancia significa proporzione e armonia, in tutto il corpo.

Oroscopo Branko Cancro

Un sogno d’amore, segreto, sarà realizzato in questo mese, sempre splendido, ma quest’anno più del solito perché siete circondati da una corona di stelle amorose senza precedenti. La pioggia di maggio fa belle le donne, ma anche l’uomo del segno sarà gratificato dal transito eccezionale di Giove in Toro, dalla seconda metà del mese, quando nel vostro segno avrete Venere e Marte. Lasciate per il momento da parte i pensieri legati al lavoro, alla professione e godetevi il periodo festivo, quindi tornate all’attacco giovedì 4 con il Plenilunio… INCONTRO SÌ: Voce gutturale, timbro sensuale irripetibile, lo Scorpione è la dimora rock dell’eros.

Oroscopo Branko Leone

Primo quarto venerdì 28 e il 29: dovete trovare qualcosa di grande per il futuro vostro e delle persone care. Gratificati dal trigono di Giove, l’assistenza del razionale Saturno e una discreta fortuna. Persino la Luna del 1° maggio, festa del lavoro, contribuisce alla vostra gloria! Se siete a un passo dalla meta, fate uno sforzo per raggiungerla, ora. Ma non diventate prepotenti con chi collaborate, è il momento di riadattarvi alla normalità. Vale pure in amore, non accontentatevi delle apparenze, diffidate di un amore che si presenta con la Luna del 5. INCONTRO SÌ: Mercurio vuole cautela in viaggio, il Sagittario è sempre utile e gradito in caso di intoppi.

Oroscopo Branko Vergine

Aprile si chiude con la Luna nel segno, in aspetto di sfida con Venere e con Saturno, ma in ottima combinazione con Marte, che transita nel settore degli incontri. Sarà questo ponte del 1° maggio il mezzo per raggiungere la riva della passione fisica, per creare un’atmosfera bollente anche nei rapporti di vecchia data? Noi crediamo proprio di sì; ce lo confermano altri influssi planetari che annunciano per voi tutti un mese d’amore. Amore ritrovato, un sogno ripescato dalla profondità del vostro cuore, un cuore che voi per anni avete tentato invano di non ascoltare. INCONTRO SÌ: Plutone in Acquario, alla ricerca della sensualità. Desiderio sotto i suoi alberi, pini e abeti.

Oroscopo Branko Bilancia

Applausi per il comportamento che avete avuto in questi primi quattro mesi nei confronti delle persone vicine e nel lavoro. In entrambi i casi avete dimostrato di possedere capacità di comprensione e una forza che nessuno immaginava.Venere apre maggio, insieme con una splendida Luna nel segno, da martedì 2 al 4, e vi manda segnali di affetto, stima, ammirazione, fortuna. Avete accanto amici fidati e generosi, non solo persone (non tutte) del vostro ambiente, che vi ricordano con rabbia, perché? Non pensateci, persone lontane vi aspettano. INCONTRO SÌ: Gemelli, un giocoliere non sempre utile ma bello da vedere, sempre pronto a far festa.

Oroscopo Branko Scorpione

Dopo l’invadente Primo quarto in Leone, aprile finisce con una Luna totalmente diversa, mercuriana, in Vergine, che vi assiste là dove Mercurio non vuole: nascono incredibili occasioni di guadagno! Maggio, mese che si presenta quest’anno con la Luna piena, inizia questa fase il giorno 5 e promette solennemente di darvi amore. Un cambiamento ci sarà, parola anche di Venere e Marte, i due storici amanti, che faranno crescere per voi in esclusiva un albero che si innalza verso il cielo e prepara frutti gustosi tutto il mese. È felicità. INCONTRO SÌ: Giove chiama l’Ariete. Si preparano momenti decisivi, imprevisti, sulla via del destino.

Oroscopo Branko Sagittario

La vostra espansione stagionale è scritta nel cielo astrale, ma le Lune negative richiamano l’attenzione su certi settori della vita. La Luna in Vergine chiude aprile, il richiamo è sulla famiglia d’origine, tenetevi in contatto pure con parenti che vivono altrove. A questo proposito è enigmatico anche l’influsso di Venere, opposta dai Gemelli, che mette l’accento su un fratello o un’altra donna vicina. La passione si tinge di gelosia e recriminazioni. Ma, credeteci, le notti di maggio saranno come quelle di un tempo, fragole buone per un nuovo amore. INCONTRO SÌ: C’è, talvolta, un atteggiamento un po’ masochista anche nel caro Acquario.

Oroscopo Branko Capricorno

Bellissima chiusura di aprile! Resta però uno scampolo di Giove severo in Ariete (attenti alle questioni legali); naturalmente c’è anche l’irascibile Marte opposto in Cancro. Eppure, nonostante tutto, noi vi vediamo bene in mezzo a petali di rose che danzano nel venticello di maggio, le esperienze passate (per la verità grazie anche alle inimicizie), vi hanno resi più leggeri, meno suscettibili, proprio per questo anche superiori nei confronti di tutto. Giove diventerà grande, Marte a un certo punto cambierà, voi canterete le vostre vittorie. INCONTRO SÌ: È il vostro istinto la forza che vi fa vincere anche una passionale lotta con il Toro.

Oroscopo Branko Acquario

Siete il segno del presente e del futuro, di voi si parla quando l’uomo manda razzi alla scoperta delle lune di Giove, perché pure voi e le cose della vostra vita sembrano in orbita, proiettati verso il domani. Però qualcosa o qualcuno tenta di farvi riscendere sulla Terra. Saranno Mercurio, Urano o Sole in Toro? Il problema è di nuovo la famiglia e i rapporti che dovete mantenere, quando si tratta dei vostri profitti. Cause. Ma l’amore no, non può disperdersi nel vento con le rose… Venere canta ancora in Gemelli, siete innamorati. Viaggi con cautela il 4. INCONTRO SÌ: Sagittario, con lui siete in mani sicure. È il turista dello zodiaco, tutti lo guardano.

Oroscopo Branko Pesci

Ciao amore, ci vedremo quando inizia la Luna piena di maggio, giovedì 4. Approfittate del ponte festivo e allontanatevi dal pericolo di iniziare una discussione coniugale, o un conflitto professionale, il 29, 30 e il 1° maggio. La Luna è in Vergine, opposta a Saturno e Nettuno, contrastata da Venere. Ecco perché consigliamo di rimandare i progetti di conquiste e di allegro svago alla prossima settimana. Una vacanza alle terme, magari a Saturnia, per le vostre ossa. C’è anche la possibilità di liberarvi di qualche sospeso del passato. INCONTRO SÌ: Dice bene il Leone: «Duro il cuore che non ama in maggio». Vi si addice.