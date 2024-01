Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 19 al 25 gennaio 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 19 al 25 gennaio 2024.

Oroscopo di Branko dal 19 al 25 gennaio 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 19 al 25 gennaio 2024.

Oroscopo Branko Ariete

È nel fine settimana che cambia tutto. Sotto una frizzante Luna in Gemelli, prima il Sole e, poi, il potente Plutone passano in Acquario, un segno amico. Dopo le nubi basse e fitte degli ultimi giorni, filtrano raggi solari pieni di luce. Voi sapete quanto siano importanti le relazioni con gli altri per la vostra felicità, ma negli anni a venire toccherete con mano anche il potere che possono assicurarvi. Giovedì 25, intanto, è Luna piena nel settore dell’amore; se siete incerti e inquieti, avete la possibilità di capire ciò che volete davvero. Introspezione. INCONTRO SÌ: Ci vorrebbe un Gemelli per farvi ridere di gusto. Invece cercate sempre lo Scorpione.

Oroscopo Branko Toro

Con la Luna nel vostro cielo, venerdì 19, vi sentite in una botte di ferro, le stelle sono tutte con voi. Qualcosa cambia nel fine settimana, il Sole in Acquario risveglia la vostra fame di successo, ma è Plutone che va nello stesso segno a esercitare un influsso potente. Quale? Si tratta di un passaggio molto lento, lo capirete col tempo, dipende pure dal cielo personale. Intanto salutate con gioia, il 23, il passaggio della vostra Venere in un angolo amico: è una promessa d’amore, fortuna, simpatia. Viaggi e affari, guardate lontano. INCONTRO SÌ: Capricorno, vi sembra un altro, persino più dolce, più sexy… E se invece fosse un Gemelli?

Oroscopo Branko Gemelli

Fine settimana allegro con la Luna nel vostro cielo e il Sole e Plutone, che si stabiliscono nel vostro amico Acquario; poi c’è Venere che assume un angolo tranquillo da martedì 23 in poi. Insomma, qualcosa è cambiato, molto cambierà ancora, nonostante Saturno contro, vi sentirete già più felici, sia nella vita personale che nel lavoro. Puntate il vostro sguardo lontano dai soliti ambienti, l’estero vi porta bene e sarà sempre più importante nei prossimi anni. La Luna Piena di giovedì 25 dà una spinta buona per gli affari, commerci, contratti. INCONTRO SÌ: Sotto la Luna piena, c’è un Leone che ammicca. Non trascurate, però, un Acquario.

Oroscopo Branko Cancro

Il freddo invernale inizia ad allentare la presa anche nel matrimonio: nel fine settimana prima il Sole e poi Plutone lasciano l’opposizione. È un bel segnale, anche se da martedì 23 Venere diventa scostante. Siate aperti e disponibili anche quando vi fanno arrabbiare; cercate sempre il dialogo prima di prendere posizione o vi accuseranno di essere irragio- nevoli. Cresce il vostro interesse per la sfera finanziaria, ma informatevi bene prima di investire, non comprate assolutamente a scatola chiusa. Cautela per la forma fisica, c’è anche un po’ d’ansia. INCONTRO SÌ: Vergine, è come una stella alpina, cresce e sboccia nel freddo, è bella, preziosa...

Oroscopo Branko Leone

Sabato 20 inizia la stagione dell’Acquario, dovete quindi rallentare un poco. Domenica 21 inizia il suo lungo transito in questo segno anche il lentissimo Plutone; i suoi influssi sono sottili, avrete tempo per comprenderli a fondo. Cercate di essere concreti nella scelta delle persone che faranno parte della vostra vita – coniuge, collaboratori stretti, soci in affari, nessuno deve approfittarsi della vostra generosità. Sempre ben protetto il lavoro dipendente; cercate, proponete, insomma, datevi da fare. Splende l’amore sotto la vostra Luna piena, il 23 sera. INCONTRO SÌ: È il vostro opposto, ma proprio per quello vi attira pazzamente, Acquario!

Oroscopo Branko Vergine

Il Sole in Acquario, da sabato 20, è un segno molto diverso da voi, ma sotto certi aspetti affine; avete in comune l’intelligenza, il rispetto per la natura, il desiderio di fare bene il vostro lavoro. Il giorno seguente, il 21, nello stesso segno arriva anche il lento Plutone, non capirete subito il messaggio di questo pianeta potente e oscuro, ma noi vi diciamo: preparatevi a combattere e a vincere una battaglia! Intanto, martedì 23 nel vostro cielo dell’amore arriva la bellissima Venere; se siete soli non lo resterete a lungo, non c’è Saturno che tenga! INCONTRO SÌ: Cancro, ha bisogno di voi e ve lo fa capire. Date però una chance a un Ariete, se fosse amore?

Oroscopo Branko Bilancia

Il cielo di gennaio è freddo. Soprattutto in famiglia dovrete avere un bel po’ di pazienza, da martedì 23 ci si mette anche Venere. Eppure le stelle del fine settimana vi mandano un messaggio di speranza per il vostro amore: non è solo la Luna in Gemelli a farvi sorridere, c’è pure il Sole che passa in Acquario, seguito il giorno dopo dal lento e potente Plutone. La vostra vita sentimentale si trasformerà profondamente, nei prossimi anni, nascerà o si consoliderà una grande passione, ma dovrete essere voi a guidarla. Shall we dance?INCONTRO SÌ: Venere vi fa l’occhiolino dal freddo Capricorno, provate a scioglierlo e sarà vostro per sempre!

Oroscopo Branko Scorpione

Con il vostro intuito avvertite subito che il vento stellare sta cambiando direzione: sabato 20 il Sole è in Acquario, domenica 21 nello stesso segno si stabilisce il vostro Plutone; nel corso dei prossimi anni qualcosa cambierà, forse in casa, in famiglia, non si esclude un trasloco. Nel cielo, però, arriva un altro grande aiuto, martedì 23 Venere vi fa sentire accettati, amati da chi vi sta vicino; la Luna è magnifica anche per amare, con questo Marte il sesso è magnifico. Giovedì 25, la Luna piena, non fatevi prendere da ansie immotivate per il lavoro. INCONTRO SÌ: Pesci, si sta rilassando, è bello abbandonarsi insieme con le dolci onde del vostro destino.

Oroscopo Branko Sagittario

Martedì 23 Venere vi saluta, va a rafforzare anche lei il settore di affari, soldi, investimenti. Come già detto la scorsa settimana, il denaro non è tutto, non trascurate il vostro amore, ci vuole un piccolo sforzo da parte vostra, fate attenzione all’altro. Ma tutto il cielo è in grande movimento: nel fine settimana prima il Sole e poi Plutone vanno nell’amico Acquario, sarà una rivoluzione della cui portata vi renderete conto piano piano, potrete trasformare il vostro ambiente. Grande Luna piena giovedì 25, di pomeriggio, allargate l’orizzonte. INCONTRO SÌ: Magnifico Leone, impossibile non ammirarlo e amarlo. I Gemelli, però, sono davvero sexy.

Oroscopo Branko Capricorno

Salutate il vostro Sole nel fine settimana! Congedatevi pure dal grande Plutone, che è stato con voi tanti anni, da gennaio 2008. Questo pianeta vi ha dato molto, ma in alcuni momenti è stato difficile da gestire. Ora si apre una nuova fase della vita, ci sarà molta più leggerezza. Dalla sua nuova sede fa crescere il vostro interesse per guadagno, affari, investimenti, ma cercate di non esagerare, evitate di essere troppo materialisti. Martedì 23 salutate l’arrivo di Venere nel vostro cielo: è una dolce carezza d’amore, incomparabile.

INCONTRO SÌ: Con questa Venere, potrete resistere al Toro? Difficile, a meno che vi punga uno Scorpione.

Oroscopo Branko Acquario

Il grande cambiamento inizia ora, nel fine settimana, che segna l’inizio della stagione del vostro compleanno. Auguri! La vera novità, però, è l’arrivo – ormai definitivo – del grande Plutone nel vostro segno, dove resterà circa vent’anni; in questo arco di tempo farete la vostra rivoluzione! Iniziate, intanto, a organizzarvi. Preparate il terreno mettendo un po’ d’ordine nella vita, pianificate le mosse, fissate gli obiettivi, perfezionate gli ideali. Ma non trascurate la persona amata, non basta provare amore, dovete dimostrarlo. INCONTRO SÌ: Non dovreste dimenticare così facilmente un Sagittario!

Oroscopo Branko Pesci

Va’ dove ti porta il cuore” è il titolo di un famoso romanzo, ma è anche la vostra filosofia di vita, il vostro modo di amare. Avete chiara la meta, anche ora che il cielo è in forte movimento, pare un oceano dove grandi correnti cambiano il clima di interi territori e continenti. Nel fine settimana inizia la stagione dell’Acquario, e in questo segno arriva pure il lento Plutone, pianeta di tutto ciò che è sotterraneo e occulto. Quale sarà il vostro compito? Voi, segno dell’intuito, forse lo sapete già. Bene i nuovi incontri, le relazioni con gli altri. INCONTRO SÌ: La nuova Venere in Capricorno addolcisce questo segno, vi fa innamorare di lui.