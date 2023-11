Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 17 al 23 novembre 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 17 al 23 novembre 2023.

Oroscopo di Branko dal 17 al 23 novembre 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 17 al 23 novembre 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Venerdì 17 per voi è solo una giornata di malumore con la Luna in Capricorno: chi vi fa arrabbiare sul posto di lavoro? Non dateci troppo peso, le tensioni svaniscono subito durante il weekend, le vostre amicizie si dimostrano calde e preziose; entro il 20 mattina è possibile anche un nuovo incontro che spazza via il grigio autunnale dal vostro cuore. Il 22 inizia la stagione del Sagittario, in serata c’è anche la vostra Luna di novembre, che dà il via a un periodo movimentato e ricco di stimoli nuovi, perché non organizzate un viaggio? INCONTRO SÌ: E se il nuovo incontro così stuzzicante fosse con il vostro caro amico Acquario?

Oroscopo Branko Toro

Venerdì 17 la Luna amica vi mette allegria, vi ricorda che nel vostro cielo c’è il grande Giove, la vita è bella per chi se la sa godere come voi. Ricordatevi queste preziose sensazioni nel fine settimana, quando inizia a formarsi il Primo Quarto, che il 20 vi lancia una sfida per la carriera; gli avversari sono agguerriti, ma voi avete la possibilità di voltare a vostro favore le circostanze impreviste. Puntate sulle relazioni sociali nei primi due giorni della prossima settimana, le amicizie possono fare la differenza. Sempre delicata la forma fisica, riguardatevi. INCONTRO SÌ: Chi più di un Pesci può sostenervi e aiutarvi? Il suo fascino è innegabile.

Oroscopo Branko Gemelli

Nel fine settimana inizia a formarsi il Primo quarto, la Luna vi spalanca nuovi orizzonti, anche nella carriera dovete guardare lontano dai soliti percorsi battuti. Mettete in moto la vostra intelligenza così creativa, ma addormentata in questo momento da Mercurio dispettoso; è ora di cambiare prospettiva, magari i risultati non arriveranno subito, ma possiamo garantirvi che si tratta di un investimento che renderà moltissimo. L’amore è nelle vostre mani, Venere è sempre dolcissima, ma siete voi a dover fare il primo passo, osate. Attenti ai mali di stagione. INCONTRO SÌ: Nel vostro cuore c’è sempre lui: Ariete, sempre Ariete, fortissimamente Ariete…

Oroscopo Branko Cancro

Ancora pazzi d’amore, Marte così sexy vi trascina in avventure stuzzicanti, mentre Venere provoca attrazioni proibite per persone già impegnate o fuori dall’ordinario. Certo, il divertimento è tanto, anche se camminate sempre sulla linea di confine… Il gorgo passionale vi attira molto.Ancora buona la situazione lavorativa, se cercate un nuovo impiego o volete cambiare, datevi da fare, è il momento di muovervi, da mercoledì 22 pure il Sole vi spalleggia. Il 20 si forma il Primo quarto, giornata giusta per mettere in chiaro questioni patrimoniali di famiglia. INCONTRO SÌ: Scorpione, è sempre terribilmente eccitante, ma adesso con il Toro va alla grande.

Oroscopo Branko Leone

La stagione irritante dello Scorpione si avvia alla fine. Mercoledì 22 anche il Sole va a riscaldare il vostro cielo dell’amore, la persona amata e pure i figli vi stanno vicini, non dovete dare troppa importanza a qualche malinteso portato nel matrimonio dal Primo quarto di lunedì, avete la possibilità di chiarire tutto, Mercurio è sempre di grande aiuto anche per la creatività. È ancora un momento faticoso per la forma fisica, siate prudenti alla guida e nel maneggiare oggetti taglienti, macchinari. Parenti anziani da sostenere con un sorriso. INCONTRO SÌ: Il vostro vicino zodiacale, Cancro, è così sexy, ma con Sagittario l’intesa è di anime.

Oroscopo Branko Vergine

Venerdì 17 la Luna è stupenda, vi fa riconciliare con l’amore anche quando non vi capite con la persona che avete accanto, causa Mercurio dispettoso, vale la pena di fare uno sforzo, tendete la mano all’altro pure se l’orgoglio vi frena, Marte è sempre così sexy… Se aspettate troppo – mercoledì 22 inizia la stagione del Sagittario – poi sarà più difficile diradare le nubi. Il 20 c’è il Primo quarto nel cielo del lavoro, approfittatene per fissare colloqui, test, chiedere un abboccamento con chi può fornire incarichi, avanzamenti di carriera. INCONTRO SÌ: Bilancia, ha qualcosa in più, sarà quella Venere così dolce? Anche un Cancro, però, vi attira.

Oroscopo Branko Bilancia

Venere è ancora nel vostro cielo ed è già una garanzia per la vostra felicità, quando il cuore è appagato, siete sempre ottimisti. Nel fine settimana inizia a formarsi il Primo quarto, che si perfeziona lunedì 20 mattina e porta nuovi incontri d’amore, ma anche decisioni importanti per la relazione, che può fare un salto di qualità. Sempre molto attivi nel campo pratico, le stelle sono buone per concludere affari, firmare contratti e accordi, andate dal notaio. Ci vuole, però, un po’ di attenzione in più per il portafogli, non spendete quel che non avete già in tasca. INCONTRO SÌ: C’è un segno che bussa al vostro cuore, Sagittario, apritegli la porta.

Oroscopo Branko Scorpione

Una magnifica Luna venerdì 17 vi fa sentire accolti e pro- tetti dalle persone vicine, non rovinate tutto nel fine settimana – quando si forma il Primo quarto – con una delle vostre improvvise mattane; tenete separate vita personale e familiare, sappiamo che le responsabilità in casa vi pesano molto, ma preservate gli affetti. L’amore è sempre sexy grazie a Marte nel vostro cielo, ma non dovete far mancare tenerezza alla relazione, se siete innamorati, dovete dirlo! Sempre positivo il campo pratico. INCONTRO SÌ: Un altro Scorpione? È un’unione pericolosa ma sexy! La Vergine è certezza.

Oroscopo Branko Sagittario

La calda luce di Venere propizia incontri affettuosi e nuove amicizie simpatiche per la vita personale e utili per la professione e per gli affari. Piacevole il fine settimana, quando inizia a formarsi il Primo quarto, pienamente attivo lunedì 20 mattina, momento ideale per siglare intese, concludere affari, mettere nero su bianco accordi verbali. Preparatevi a un salto di qualità, perché il 22 inizia la stagione del vostro compleanno: dovete arrivarci pieni di grinta, anche se Marte non vi aiuta. Guardatevi le spalle, non siate troppo fiduciosi.

INCONTRO SÌ: Vi serve l’appoggio di un segno vitale ed energico, in parole povere Ariete. Weekend magnifico.

Oroscopo Branko Capricorno

La Luna nel vostro cielo, venerdì 17, vi ricorda che l’amore ha qualche spina, ma è molto passionale, non nascondetevi dietro una freddezza imperturbabile che non corrisponde alla vostra vera natura; il vostro cuore è molto più dolce di quanto vogliate far vedere. Nel fine settimana inizia a formarsi il Primo quarto, è un’idea vincente per un affare o investimento, potete fare la vostra mossa il 20 mattina, in questo campo sì che ci vuole sangue freddo… Stringete le maglie della vostra rete di protezione, i contatti sono da curare al massimo. INCONTRO SÌ: Pesci, uno scandalo irresistibile dagli occhi viola. Da non trascurare, però, un generoso Leone.

Oroscopo Branko Acquario

Venere gentile vi avvolge in un drappo verde speranza, che vi parla d’amore, viaggi, ideali. Nel fine settimana brilla in cielo la vostra Luna di novembre, che diventa Primo quarto lunedì 20 mattina: è come voltare pagina nella vita personale e lavorativa; iniziate a progettare il futuro, ma muovetevi a partire dal 22, quando termina la stagione dello Scorpione e inizia quella del vostro amico fraterno Sagittario. Il cielo promette nuovi incontri, amorosi e di vera amicizia; si dimostreranno utili pure per la professione. Cautela al volante. INCONTRO SÌ: Una partita a scacchi con il vostro amico Gemelli o con un travolgente Sagittario finisce a letto.

Oroscopo Branko Pesci

Vi muovete sempre bene nei mari domestici, conoscete ogni insenatura, ogni isola,

ma non dovete tralasciare le opportunità che vengono da luoghi lontani, da mercati stranieri, allargarsi è importante. Il cielo vi invita da tempo a diventare internazionali, dovete sbrigarvi a fare la vostra offerta entro martedì 21, poi inizia la stagione

del Sagittario e sarà meno facile farvi largo. L’amore è sempre passionale, il 17 non escludiamo un nuovo incontro, magari una persona del vostro ambiente abituale che non avevate mai notato. INCONTRO SÌ: Scorpione, è passionale più che mai, e vi guarda con certi occhi.