Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 15 al 21 settembre 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 15 al 21 settembre 2023.

Oroscopo di Branko dal 15 al 21 settembre 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 15 al 21 settembre 2023.

Oroscopo Branko Ariete

S’inizia con la Luna nuova nel settore del lavoro. Finalmente avete ritmo, potete voltare pagina, cominciare un’impresa, sostenere un colloquio, ottenere un incarico, spingere un progetto: il cielo dice sì! Brillate per precisione, siete stimati e affidabili, restate sempre così, arrivano soddisfazioni economiche. Anche l’amore, vecchio e nuovo, brilla come una gemma preziosa e da lunedì 18 in poi ne avrete conferma. Nel fine settimana, però, la Luna raggiunge Marte, non solo siete stanchi fisicamente, ma pure l’umore è instabile; evitate di fare i tiranni con chi amate. INCONTRO SÌ: Bilancia, ha un certo nonsoché quasi quasi vi vien voglia di provarci. Perché no?

Oroscopo Branko Toro

Venerdì 15 vi accoglie la Luna nuova, che si forma nel punto del vostro cielo che vi vuole innamorati. Certo, Venere vi provoca, ma non vuol dire che siete soli o lo sarete a lungo. Tutto il resto del cielo è strepitoso, se vi piace qualcuno fuori dalla vostra portata, o già impegnato, il colpaccio potrebbe riuscirvi, e potrete conquistarlo. Fate la vostra mossa, vincerete! Professione e affari sono davanti a voi, come un albero ricco di frutti; dovete solo coglierli, ma aspettate che siano ben maturi, il cielo non ha fretta, vi dà il tempo di capire e valutare. Salute: copritevi. INCONTRO SÌ: Uno Scorpione guarda voi, che cosa vorrà? Affondare l’aculeo o darvi un bacio? Un bacio!

Oroscopo Branko Gemelli

Venerdì 15 si forma la Luna nuova, la notte è molto buia, dovete stare attenti, qualcuno potrebbe avvicinarsi in silenzio e rubarvi il portafogli oppure un bacio, chi sarà? Molto probabilmente lo conoscete già, vi gira intorno da un bel po’, ma non osa farsi avanti. Tagliate la testa al toro nel weekend, la Luna vi aiuta; Venere segnala che avete già vinto il vostro premio d’amore. Più complicata, invece, la situazione in casa, i familiari sono irrequieti oppure ostili. Portate pazienza, cambieranno. Doppia cautela per la professione, controllate le carte più volte. INCONTRO SÌ: Noi mettiamo Ariete al primo posto, senza dubbio, ma che ne dite di un bel Cancro?

Oroscopo Branko Cancro

La Luna diventa nuova venerdì 15, affettuosa, premurosa, gentile, propizia una dichiarazione d’amore, ma dovete essere voi a prendere l’iniziativa; non fate i timidi altrimenti, sarà difficile fare un passo avanti. Fortunati i nuovi incontri, possibile un colpo di fulmine, qualcuno di molto giovane potrebbe rapirvi il cuore. Se siete in coppia da tempo, lasciate un po’ di spazio al coniuge, a volte siete troppo possessivi. Professione vivace, le occasioni si presentano da sole, avete tutta la settimana per coglierle, ma tenete gli occhi aperti, la concorrenza attacca. INCONTRO SÌ: Vi suggeriamo Toro, ottimista, può darvi quel che volete. Un Pesci vi fa fremere, ma che stress!

Oroscopo Branko Leone

La Luna nuova si forma nel campo pratico, venerdì 15, potete iniziare qualcosa di nuovo, d’importante, comprare una casa, venderla, cambiare: è Mercurio che segna i vostri passi. Chiudete pure i vostri contratti, ma prima sarebbe meglio farli esaminare da un esperto, che importa se vi costa un po’, i soldi arrivano ed è meglio cautelarsi, con Saturno così attento. L’amore va da solo, questa dolce Venere vi fa splendenti, è benedetta; se la vostra coppia è ufficiale, tutto bene, ma se sta nascendo ora, dovete dichiararvi, non sarà difficile, Marte è con voi! INCONTRO SÌ: Mettiamo il caso che una Vergine vi passi vicino, discreta ma bellissima, che fareste?

Oroscopo Branko Vergine

Ci siamo! Venerdì 15 c’è la vostra Luna nuova, l’inizio del vostro anno zodiacale, il momento più importante dell’anno. Mercurio è con voi, alla faccia di Saturno. Ma c’è un “ma”, qualcosa vi impedisce di raccogliere a piene mani questa grande fortuna. Che cos’è, sempre Saturno? Non lo escludiamo, anche se voi siete a posto, lui deve sempre controllare, verificare, ricontare. A proposito, è per questo che il vostro amore è un segreto così grande? Non ne volete parlare? Sino a quando vi basterà sognarlo? INCONTRO SÌ: Pazzi per un Ariete? È colpa di questa Venere, così calda e focosa.

Oroscopo Branko Bilancia

Questo cielo completamente sgombro da nubi planetarie è un assegno in bianco, che potete riempire con i vostri talenti per arrivare alla meta desiderata. Avete le carte in regola per riuscire sia in amore che nella professione, ma c’è qualcosa che vi frena, che non sapete individuare. Venerdì 15 c’è la Luna nuova alle vostre spalle. Forse un segreto che tenete sepolto nelle profondità del vostro cuore comincia a pesare, trovate qualcuno di cui vi fidiate e provate a liberarvi. La Luna cresce nel weekend nel vostro cielo: cogliete la vostra rosa d’amore. INCONTRO SÌ: Leone, Vergine, un’altra Bilancia, in questa settimana avete l’imbarazzo della scelta!

Oroscopo Branko Scorpione

La settimana inizia con un ottimo Novilunio: possibile un nuovo incontro d’amore, di amicizia o persino di lavoro, fate voi, con una persona giovane. L’umore tiene e vi fa marciare verso la vostra destinazione. La mossa vincente è non fare da soli, sì, sappiamo che per natura preferite non chiedere niente a nessuno, ma un gruppo ben formato vale tanto oro quanto pesa. Con l’aiuto di altri poi vi stancherete meno, l’energia vitale non è tanta; Marte alle vostre spalle vi ricarica a rilento, Venere e Giove contro intossicano il fegato, dovete risparmiarvi. INCONTRO SÌ: Solido, roccioso, invalicabile, Capricorno mon amour! “Sono qui, ti voglio, andiamo via?”.

Oroscopo Branko Sagittario

Venere è stupenda, Marte terribilmente sexy. Allora, per cosa protestate? Forse per la Luna nuova che si forma venerdì 15, ci mancava pure lei, state pensando? Facciamo così: proprio la mattina il cielo vi autorizza a fare cavallo pazzo, poi, però, dovete guardare al bicchiere mezzo pieno, c’è una Luna stupenda, che propizia gli incontri e le avventure, che cresce cresce e arriva a voi. Volete il successo? Non è così facile anche se lo meritate, questi pianeti nel segno della Vergine vi sfidano, ma vi aprono anche nuove opportunità, coglietele! INCONTRO SÌ: Avete in mente un Acquario, saggio e ispirato, ma sarà poi così saggio come credete?

Oroscopo Branko Capricorno

Venerdì 15 la Luna nuova vi compra un biglietto aereo per il mondo! Potete iniziare daccapo una vita all’estero, con chi vi pare e senza chi vi pare. Un nutrito stuolo di pianeti vi protegge e vi sostiene, ricominciare ora è possibile e auspicabile, portatevi dietro il vostro amore, la famiglia vi sostiene come può, ma con tutto il cuore. Vi sembra poco? Certo, questo Marte non è il massimo, evidenzia che nel vostro campo professionale c’è molta concorrenza e che dovrete faticare per portare a casa i risultati desiderati, ma intanto vi sprona e v’incoraggia. INCONTRO SÌ: Sagittario, è pronto all’avventura, ma non trascurate una Vergine, è sulla cresta dell’onda!

Oroscopo Branko Acquario

Siete molto concentrati nella ricerca di sponsor e di finanziatori per una vostra storica idea – l’accarezzate da anni e via via si è attualizzata – tiratela fuori dal cassetto e datevi da fare, non è vero che tutto il mondo vi è contro, qualche sognatore visionario siamo sicuri che ci sia ancora, partite all’arrembaggio venerdì 15, con la Luna nuova, provate con il crowdfunding: se non ci credete voi, chi altri ci potrà credere? Marte magnifico vi dà una grande grinta, cercate però di ascoltare con attenzione, siete voi ad avere bisogno, non è vero? INCONTRO SÌ: Avete bisogno di concretezza, anche in amore. Vergine oppure Capricorno.

Oroscopo Branko Pesci

Venerdì 15 la Luna nuova vi lancia una sfida, vediamo chi la vince, la concorrenza è agguerrita, ma voi non siete certo inermi. La differenza la fa il terreno che scegliete, se è quello della razionalità e senso pratico saranno guai, ma quando si pesano le emozioni nessuno vi batte. Se è una battaglia d’amore, di sicuro vincerete voi, nemmeno il cielo riesce a contenere il vostro mondo emotivo, se invece si tratta di successo ve la potete giocare, il serio Saturno vi dà manforte e fa da suggeritore. Matrimonio sempre nervoso, ancora un po’ di pazienza. INCONTRO SÌ: Ariete, vi riempie di allegria e di gioia di vivere, ma un Toro vi attira in un sensuale relax.