Oroscopo del giorno di Paolo Fox: venerdì 5 luglio

Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: venerdì 5 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi: venerdì 5 luglio

Ecco le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 5 luglio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Giornata caotica però anche risolutiva perché se penso alle giornate di martedì e mercoledì, in queste 24 ore hai decisamente una marcia in più. In amore, però, questo potrebbe essere un periodo meno interessante, ma stai andando incontro ad un grande Agosto! In compenso ci sono grandi progetti di lavoro e forse dovrai metterti in gioco in altre questioni e settori.

Non perdere la buona fiducia! Per quanto riguarda i rapporti con gli altri c’è meno tempo e le tensioni possono aumentare specie fra genitori e figli. Ci vuole prudenza.

Oroscopo Toro

Questo venerdì fa registrare un lieve malessere di stagione, un piccolo momento di tensione che qualcuno ha già registrato nei giorni scorsi. Per fortuna sabato e domenica saranno giornate migliori. Il consiglio che devo dare in questo venerdì è quello di abbandonare qualsiasi forma di polemica: lo so, è più facile a dirsi che a farsi, però sarebbe utile farlo perchè questo non è certo un momento di conferma o di collaborazioni valide.

E’ una giornata che pone qualche ostacolo anche dal punto di vista fisico.

Oroscopo Gemelli

La sfida del periodo è quella di cercare di allontanarsi da tutte le situazioni e le persone difficili che in qualche modo creano problemi nella tua vita. Ultimamente, infatti, ci sono state preoccupazioni non motivate dal tuo modo di fare ma da quello degli altri!

Quindi, è come se da tempo ti ritrovassi a lottare contro un nemico e questo anche perché ci sono situazioni pratiche, economiche e legali che non vanno a buon fine, ma non certo per colpa tua. Da stasera fino a domenica, i pensieri potrebbero essere troppi!

Oroscopo Cancro

Non bisogna scoraggiarsi se ultimamente non ci sono stati grandi risultati nell’ambito del lavoro. Chi deve superare una prova per ottenere consensi, avrà notata che ormai dagli inizi dell’anno sta attraversando un periodo di verifiche, ma ho già detto, mai darsi per vinti!

Soprattutto ora perché Venere entra nel tuo segno e porta una bella emozione, assieme alla capacità di essere più convincente! Gli amori possono tornare positivi entro domenica!

Oroscopo Leone

Con la Luna nel segno si può fare molto e soprattutto si possono vivere meno tensioni in amore! E’ chiaro che chi ha una storia difficile non è che la aggiusta in pochi gironi, però potrebbe voltare pagina, potrebbe trovare una scorciatoia per avvicinarsi al partner che magari si è allontanato a sua volta.

Questo fine settimana, porta forza ed energia in più! Quindi possiamo dire che Luglio e Agosto sono i mesi della grande rivalsa!

Oroscopo Vergine

Per te è sempre è un pò difficile dimenticare il passato, però ci sono situazioni in cui bisogna reagire! Per esempio, se pensi di essere stato allontanata ingiustificatamente da una persona o che una storia d’amore non sia stata positiva per te, ora è giusto che tu ti prenda una bella rivincita.

Le storie che stai vivendo sembrano importanti anche per il futuro. Come ho spiegato ultimamente, chi ha una storia ufficiosa vorrà renderla ufficiale. E questo fine settimana porta emozioni in più.

Oroscopo Bilancia

In questo periodo vuoi capire con chi hai a che fare! Ci sono momenti di gelosia, momenti di stanchezza e di forte indecisione per tanti motivi diversi. Stai cercando delle soluzioni che al momento non trovi! E questo non per colpa tua ma perchè stanno cambiando molte questioni.

Anche nel lavoro ti sembra di avere perso potere e di avere fatto le cose al meglio ma di non avere avuto le riconferme che desideravi. Senti un ambiente ostile e probabilmente c’è chi è invidioso di te!

Oroscopo Scorpione

E’ un’altra giornata in cui potresti essere un pò giù di corda, un pò sotto pressione. Sabato e domenica saranno giornate migliori, ma se devi fare qualcosa di importante cerca di essere cauto. Nonostante tu abbia un grande vigore, in queste 24 ore sarà meglio farsi scivolare le cose addosso. E’ chiaro che devi recuperare un pò di stabilità interiore.

Gli inizi dell’anno sono stati pesanti anche per la forma fisica e per la salute. E a questo proposito, sarebbe il caso di inaugurare un periodo di maggiore serenità!

Oroscopo Sagittario

Se devi dire cose importanti, forse anche un pò scottanti conviene parlare in questo venerdì piuttosto che sabato o domenica. Certo è che non hai avuto un Giugno fantastico, soprattutto per le relazioni con gli altri, per l’amore. E come ho già detto, sono uscite fuori bugie e falsità.

Da questo punto di vista è probabile che ci siano state forti tensioni in amore e non solo, momenti di grande disagio che in qualche modo devi superare. Da stasera a domenica è probabile che torni un piccolo calo dal punto di vista fisico.

Oroscopo Capricorno

Se c’è stata una separazione, se una persona è stata lontana, se un ricordo fa ancora male, come sto spiegando da tempo, questo è un periodo in cui dovresti voltare pagina, ma per te è sempre piuttosto complicato! Riesci a dimenticare e cancellare totalmente le emozioni negative solo col tempo, non puoi farlo in due settimane o magari in due mesi! Ora devi fare programmi importanti per la fine dell’anno. Credo sia opportuno fare qualcosa di nuovo, ma se proprio questo non è possibile, conferma quello che sai fare senza metterti troppo in gioco, cercando magari di metterci qualcosa di tuo.

Sentimenti sottotono in questo Luglio che porta alla mente qualche precedente trascorso non proprio chiaro. Ti stai ancora chiedendo perchè c’è stata quella crisi: chi ha sottovalutato la situazione?

Oroscopo Acquario

E un’altra giornata in cui bisogna distrarsi, in cui bisogna fare solo le cose in cui si crede. E soprattutto, devi evitare di spendere troppi soldi. C’è da proteggere una proprietà o magari ultimamente hai dovuto affrontare una perdita. Recupero sabato e domenica. Al momento senti una grande spinta verso l’insolito, verso un cambiamento che può riguardare anche il luogo di residenza o in cui si opera o si opererà nell’ambito della professione!

Qualcuno chiude un ufficio per lavorare in casa oppure dovrà per forza di cose aggiornare la situazione e renderla più facile dal punto di vista economico.

Oroscopo Pesci

Le persone giovani potrebbero iniziare un corso particolare che porterà ad un autunno importante: un percorso nuovo che possa permettere sbocchi migliori. In amore ci sono possibilità di ritrovare un pò di equilibrio: sta tornando in te anche la voglia di stare con gli altri.

Se ultimamente c’è stata una disputa con qualcuno, ricordo che nel tuo caso specifico le delusioni vanno sempre stemperate nel tempo: non sei certo il tipo che con un colpo di bacchetta magica cancella tutto in pochi secondi!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!