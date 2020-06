Paolo Fox, Oroscopo 26 giugno 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox Oroscopo di oggi: venerdì 26 giugno 2020

Venerdì 26 giugno 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa giornata sembrava preludio di un fine settimana interessante, ma purtroppo si devono affrontare certe questioni di famiglia. Sabato e domenica saranno giornate migliori; quindi, in qualche modo io credo che sia importante rimandare qualche scelta. Inoltre, dal punto di vista fisico, anticipo che domenica sarà un pò sottotono.

Oroscopo Toro

Vivi 48 ore importanti. E meno male perché tra martedì e giovedì potresti esserti arrabbiato o magari semplicemente sei stato messo in una polemica o magari c’é anche chi ha rifiutato un accordo. Insomma, qualcosa non é andato a buon fine. Il tuo é un segno di terra che vuole sempre avere un terreno solido su cui camminare, ma ogni tanto incontri persone veramente poco valide.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sei molto nervoso! Almeno fino a sabato sarà meglio maneggiare con cura questo segno, che invece recupererà una grande forza da domenica. Le tensioni si registrano nel lavoro, nelle relazioni familiari e persino in amore. Nonostante continui a credere che molti di voi risaliranno la china entro la fine del mese di Luglio, al momento bisogna essere un pò cauti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Se ci sono persone nuove che sono entrate nella tua vita, continua questo percorso di conoscenza, perché entro Agosto potresti fare scoperte davvero molto importanti. Va detto che il transito di Mercurio nel segno propone anche accordi e novità. Non sei molto d’accordo sulle decisioni che altri stanno prendendo, ma al momento non ti conviene giocare troppo a lungo a braccio di ferro!

Oroscopo Leone

Se certe situazioni non sono più tollerate, sei anche pronto ad andartene! A te non spaventa assolutamente il futuro, posso dire però che ddal punto di vista economico, anche se molti di voi non rivelano disagi perché molto orgogliosi, bisogna essere un pochino cauti, altrimenti si rischia di arrivare alla fine dell’anno con qualche piccolo fastidio.

Oroscopo Vergine

Mi auguro che tu senta questa energia: quando abbiamo buone stelle dobbiamo recepirle, perché chi non vuole vivere le passioni, chi ha paura del mondo, rischia di isolarsi. E allora a nulla vale ascoltare l’oroscopo! Ma se hai voglia di dire cose importanti, in questi giorni devi cominciare a farti notare.

Oroscopo Bilancia

In attesa della giornata di domenica, quando la Luna sarà nel tuo segno, guardiamo questa giornata come ad una piuttosto potente, perché questo fine settimana mi sembra molto interessante per i sentimenti. Sai che per quanto riguarda il lavoro c’é stato un brutto fermo, ed in questi giorni se devi ripartire con un progetto, un programma, é facile che ci sia qualche polemica.

Oroscopo Scorpione

E’ chiaro che quando sei nervoso hai due strade da seguire: o ti arrabbi con tutti ma questo ti costa perché dopo le arrabbiature stai male, oppure stacchi il telefono, ti metti in isolamento. Cerca di resistere alla tentazione di fare quello che vorresti fare e poi, finalmente, passato il momento no stai meglio.

Oroscopo Sagittario

Tu sei sempre molto consapevole della tua capacità di fare. Quando ti raccontano una certa esperienza, quasi sempre rispondi che hai avuto un’esperienza ancora più importante. Questi conflitti con gli altri, queste competizioni sono anche interessanti, perché tu vivi di esperienze, quindi capire come la pensano gli altri é giusto, ma in amore invece le competizioni fanno male!

Oroscopo Capricorno

In questo weekend puoi vivere bene e meglio tutte le situazioni importanti. Certo, mi dirai non ho molti soldi Mercurio é opposto ed é in transito lungo, quindi le novità e i cambiamenti arrivano solo da Agosto, ma c’é un nuovo progetto che andrà avanti. Attenzione perché questo è un anno che anche se in questi giorni può sembrarti privo di prospettive, perlomeno ti libera di qualche peso.

Oroscopo Acquario

Il tuo è un segno che segue i sentimenti ma non vuole vivere privazioni. Quindi, capita spesso di entrare in contraddizione perché vuoi vivere in coppia però poi quando firmi un accordo di convivenza o matrimoniale, ti senti soffocare! Lascia libero il sentimento e la fantasia, che tra l’altro grazie ad una Venere favorevole fino alla fine di Giugno, può portare lontano!

Oroscopo Pesci

E’ la classica giornata in cui chi ti vuole bene dovrebbe capire che hai bisogno di una piccola sorpresa: un fiore o un qualcosa che ti fa stare bene! Sappiamo che quando ricevi questo tipo di attenzioni ti commuovi! Gli uomini del segno, anche se giocano a fare i duri, sotto sotto sono persone molto emotive.

