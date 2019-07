Oroscopo del giorno di Paolo Fox, sabato 20 luglio 2019

Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: sabato 20 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Ariete

A volte quando si ha troppo, quando si è troppo cercati, si rischia di non capire fino in fondo le opportunità che le stelle ci offrono. Quindi, il vero rischio del periodo è proprio quello di lasciare volare via occasioni importanti, da sfruttare. Lo dico in vista di un autunno che porterà bene sulla base di scelte fatte ore.

In altre parole, chi si lascia sfuggire un’occasione, chi ritarda nel dire si, nei prossimi mesi potrebbe pentirsene. In amore ci sono molti contrasti: c’è chi è indeciso tra passato, presente e futuro, tra una relazione che è stata e una che non si sa come andrà avanti!

Oroscopo Toro

I rapporti d’amore che nascono in questo periodo sono come velati: è probabile che tu abbia una persona nel cuore ma che non sia del tutto disponibile o che ci sia una piccola crisi di incomunicabilità che andrebbe superare entro la fine del mese.

Dico questo perchè se arriviamo così ad Agosto, poi le obbligazioni potrebbero essere maggiori. In questo weekend, attenzione anche alle spese di troppo!

Oroscopo Gemelli

Sono 48 ore un pò pensierose che possono generare anche qualche dubbio persino nel lavoro. Lo so che di solito il fine settimana non è destinato alle questioni lavorative, ma oramai c’è tanta gente che lavora anche sabato e domenica. E anche chi è in pausa sfrutta queste due giornate per ragionare sul da farsi, per capire cosa desidera veramente.

Restare nello stesso ruolo, stesso posto di sempre, al momento non sembra più possibile. E molto probabilmente non a casa tua ma per colpa di certi veneti, di certi cambiamenti voluti da altri.

Oroscopo Cancro

Sabato e domenica giornate troppo influenti ed importanti per passarle a discutere! In effetti, in queste 48 ore vuoi tentare di dimenticare le mille divergente e le mille complicazioni che ci sono state nell’ambito del lavoro e dedicarti ai sentimenti in maniera piena, completa.

E’ un momento di forza, da vivere con grande entusiasmo!

Oroscopo Leone

Sabato e domenica sono giornate migliori rispetto alle ultime 48 ore in cui hai visto complicazioni e problemi. Ora le cose vanno meglio! In te vedo uno spirito bellicoso, un pò perchè di nascita sei piuttosto forte e anche perchè Marte transita nel tuo segno.

E’ normale se fra mercoledì e venerdì ci sono state complicazioni e discussioni. Ma la cosa bella è che in quest’estate tutto può tornare ad essere vincente!

Oroscopo Vergine

Sabato è una giornata in cui non bisogna fare tanto, e anche domenica sarà una giornata un pò affaticata: le prossime 48 ore parlando di piccoli dubbi e di un possibile ritorno ad uno stato di indolenza che non è proprio parte della tua natura!

Tu sei una persona particolarmente attiva, ma forse proprio a causa delle troppe cose da fare hai subito un contraccolpo anche fisico. Massima accortezza nei rapporti con gli altri!

Oroscopo Bilancia

Ultimamente non ho parlato spesso dell’amore perché devo dire che questa fase di Luglio non è che sia particolarmente tonica per i sentimenti. Questo non vuol dire che tutti siano in crisi, ma come ho detto qualche giorno fa, è probabile che anche se ami tanto una persona tu la debba vedere meno o tu abbia altre cose per la testa.

D’altronde, il vero problema del momento è quello di organizzare il lavoro e fare qualcosa di nuovo. Fine settimana interessante per i contatti!

Oroscopo Scorpione

Ben venga questo fine settimana perché aiuta a divagare la mente: sabato e domenica sono giornate che rivelano una gran voglia di muoversi, di viaggiare. Se un amore risulta troppo complicato da vivere, cerca di abbandonarti a qualcosa di nuovo. Solitamente sei intrigato dalle storie conflittuali: in questi giorni è problema che tu non sappia cosa fare!

Se hai dato spazio ad un amore nuovo dicendo di non essere geloso e di non pretendere nulla, ora è probabile ti stia pentendo di essere stato così liberale! Vorresti avere maggiori garanzie!

Oroscopo Sagittario

Queste due giornate del weekend portano a riflettere su quelle che sono le condizioni di vita recenti. Anche se di recente c’è stato un blocco nel lavoro, d’ora in poi non vedo grandi pericoli! Semmai questo è un momento in cui c’è la possibilità di prendere più tempo per se stessi, di stare più vicini alla persona amata.

Mi sembra superfluo ricordare che se ti piace qualcuno e sei ricambiato, devi assolutamente portare avanti la relazione!

Oroscopo Capricorno

Potrei quasi dire che il peggio è passato! Da questa fine di Luglio ci saranno novità in amore. Certo, è dalla primavera scorsa che ci sono tante perplessità e persino le coppie di lunga data hanno vissuto una crisi. Ed è probabile che questa crisi non sia stata neanche d’amore ma si è inserita in un contesto difficile per quanto riguarda il lavoro di uno dei due.

Quando si torna a casa pensierosi, quando si pensa di avere il problema più importante del mondo sulle spalle, inevitabilmente si mette sotto pressione il partner. Puoi tentare un recupero o voltare pagine: dipenda da te!

Oroscopo Acquario

Queste due giornate del weekend possono essere favorevoli per tutti quelli che hanno un’attività in proprio aperta anche nel fine settimana. Nonostante questo, ricordo sempre che questo non è proprio il periodo giusto per fare passi azzardati: non bisogna spendere troppo, non bisogna investire in maniera esagerata. Anche perchè la prossima sarà una settimana di grande impegno.

Marte in opposizione dice che sei forte conflitto con te stesso! Vorresti andare lontano e non è possibile. Pesano le troppe responsabilità, così come pesa qualche debito!

Oroscopo Pesci

Le giornate del weekend sono baciate dalla Luna nel tuo segno: questo può indicare emozioni, relazioni, incontri importanti, sensazioni che cambiano la vita. Io spero che tutti quelli che hanno vissuto una crisi, una separazione, ora abbiano un’altra passione anche part-time.

Ricordo che l’ultima parte dell’anno sarà da vincitori! In questi giorni potresti risolvere favorevolmente anche un contenzioso legale. Stai solo attento ad una persona che potrebbe dire cose negative su di te.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!