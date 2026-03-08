Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 9 al 15 marzo 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 9 al 15 marzo 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 9 al 15 marzo 2026.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Settimana ricca di molti stimoli per voi. Marte vi sostiene e vi rende più determinati del solito sul lavoro. Potreste ricevere una proposta o decidere di mettervi in gioco con un nuovo progetto. In amore, fate molta attenzione alle parole: la passione è alta, ma anche la suscettibilità. Il weekend favorisce incontri per chi è single.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

È il momento di consolidare. Le stelle dicono stabilità economica e vi suggeriscono scelte ponderate. In amore cresce la voglia di certezze: chi vive una relazione potrebbe parlare di futuro. Qualche tensione in famiglia si risolve con pazienza.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Comunicazione protagonista. Sarete al centro di discussioni, riunioni e confronti molto produttivi. Mercurio favorisce nuove collaborazioni. In amore, però, evitate ambiguità: la chiarezza sarà la chiave per evitare malintesi. Ottimo periodo per chi studia o deve sostenere degli esami.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Le emozioni sono molto intense. Questa settimana vi invita a guardare dentro voi stessi e a lasciar andare delle vostre vecchie paure. Sul lavoro serve molta concentrazione: piccoli ritardi non devono scoraggiarvi. In amore, la dolcezza sarà il vostro asso nella manica.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Settimana brillante. Il Sole vi regala carisma e capacità di leadership. Potreste ricevere dei riconoscimenti o apprezzamenti sul lavoro. In amore torna la voglia di stupire il vostro partner. I single vivono incontri molto intriganti.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Periodo di grandi analisi e organizzazione. Siete pronti a mettere ordine sia nella parte economica sia nei sentimenti. Attenzione allo stress: serve relax. In coppia è tempo di dialogo costruttivo, mentre i single potrebbero rivedere la decisione su una conoscenza passata.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Le stelle indicano equilibrio ritrovato. Dopo settimane movimentate, finalmente avrete la serenità. Opportunità sul lavoro in arrivo, soprattutto per chi vuole cambiamenti. In amore si rafforza la complicità con il partner, ma evitate decisioni prese con impulsività.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Settimana intensa e di trasformazione. Potreste chiudere un capitolo e aprirne uno nuovo. Le energie vi rendono magnetici e molto determinati. Attenzione a non essere troppo rigidi nei confronti del vostro partner. Sul lavoro arrivano risposte che attendere da tempo.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Desiderio di libertà e movimento. Vi sentite pronti a valutare nuove strade, anche a livello lavorativo. Viaggi e contatti con l’estero sono favoriti. In amore serve spontaneità e leggerezza. Weekend ideale per avventure romantiche.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Concretezza e disciplina vi conducono verso risultati interessanti. Potrebbe arrivare una conferma sul lato finanziario o un riconoscimento atteso da tempo. In amore siete più disponibili ad aprirvi ai sentimenti. La famiglia richiede attenzione.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Creatività ai massimi livelli. Nuove idee possono trasformarsi in opportunità vere. Collaborazioni e amicizie faranno il ruolo chiave. In amore cresce la voglia di autenticità. Possibili ritorni dal vostro passato.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Sensibilità e intuizione vi saranno accanto in ogni scelta. La settimana favorisce l’introspezione e i nuovi inizi. In amore è tempo di fare scelte importanti e di dichiarazioni fondamentali. Sul lavoro fidatevi del vostro istinto: potrebbe condurvi verso una svolta positiva.