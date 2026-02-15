Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 16 al 22 febbraio 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 16 al 22 febbraio 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 16 al 22 gennaio 2026

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

I nati sotto il segno dell’Ariete potranno contare su una carica di energia e intraprendenza che li accompagnerà durante tutta la settimana. Attenzione alla vostra troppa impulsività: è fondamentale canalizzare questa vitalità che avete, in progetti concreti e ben pianificati. Le relazioni, in particolare, richiedono molta attenzione; è importante evitare dei malintesi e comunicare in modo chiaro con il partner per mantenere l’armonia.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

La vostra settimana cari nati sotto il segno del Toro è all’insegna della stabilità emotiva e della riflessione. Si consiglia di dedicare tempo ai rapporti familiari e affettivi, coltivando questi importanti legami con pazienza e comprensione. È un momento ideale per evitare discussioni inutili con chi vi è accanto e concentrarsi su ciò che conta davvero, rafforzando le connessioni con le persone care.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Sarà un periodo particolarmente favorevole alla comunicazione e alla socialità cari Gemelli. Importante sfruttare queste energie per nuovi incontri e collaborazioni. È un momento propizio per espandere la propria rete sociale e professionale, quindi non esitate a partecipare a eventi o incontri che potrebbero portare a nuove opportunità lavorativa e non solo nella vostra vita.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

La settimana richiede un’attenzione particolare all’equilibrio emotivo. Si suggerisce a voi del Cancro di dedicare tempo al riposo e alla meditazione, pratiche che possono aiutare a ristabilire la serenità interiore. Le relazioni familiari si rivelano un punto di forza importante su cui potrete contare sempre, offrendo supporto e conforto nei momenti di bisogno.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Affrontare la settimana con grande determinazione e energia. Si evidenzia la possibilità di ottenere risultati significativi nel vostro lavoro, grazie a un approccio proattivo e ambizioso. In amore, si previsti momenti di grande passione e chiarimenti, che fanno di questo periodo un momento ideale per rafforzare i legami affettivi e risolvere eventuali incomprensioni.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Si è chiamati a concentrarsi su dettagli e organizzazione. Evitare decisioni troppo affrettate e di mantenere la calma di fronte alle difficoltà che vi si presenteranno nei prossimi giorni. È un momento in cui la pazienza e la precisione possono fare la differenza, quindi è importante prendersi il tempo necessario per valutare ogni situazione con molta attenzione.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Si gode di un periodo favorevole nelle relazioni interpersonali. Investire nella comunicazione è importante per risolvere eventuali tensioni e consolidare legami. È un’ottima settimana per voi soprattutto per chiarire malintesi e rafforzare le connessioni con amici e partner, creando un ambiente armonioso e collaborativo.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Settimana intensa caratterizzata da tante emozioni. Bisogna incanalare questa energia in attività più che positive, evitando conflitti e tensioni con chi vi è accanto. È un momento in cui la passione può essere sia un motore di cambiamento che una fonte di grande conflitto per voi; quindi, è importante gestire le emozioni con molta saggezza.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Avrete l’opportunità di approfittare di nuove occasioni lavorative e personali. Mantenere un atteggiamento più che flessibile e aperto ai cambiamenti potrebbe essere fondamentale, poiché potrebbero presentarsi delle importanti opportunità inaspettate. È un periodo di crescita e grande sviluppo per voi del Sagittario, quindi non esitate a uscire dalla vostra zona di comfort.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

La settimana si preannuncia produttiva, con la perseveranza che sarà premiata. Organizzare al meglio il tempo per evitare stress e sovraccarichi sarebbe più che fondamentale per voi del Capricorno. È un momento ideale per pianificare obiettivi a lungo termine e lavorare con costanza per raggiungerli.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Voi del segno dell’Acquario sarete ispirati e creativi. Seguite l’intuizione e a non temete di proporre nuove idee. È un periodo in cui la creatività può portare risultati sorprendenti, quindi non esitate a esprimere le vostre opinioni e a condividere con gli altri i vostri progetti.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Questa settimana per voi dei Pesci rappresenta un’occasione per riflettere e prendersi cura del proprio benessere emotivo. Dedicare tempo a sé stessi e alle proprie passioni, creando uno spazio di introspezione e crescita personale, è fondamentale per voi in questo periodo. È un momento per ricaricare le batterie e riconnettersi con le proprie aspirazioni professionali e non solo.