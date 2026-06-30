Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 30 giugno al 6 luglio 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 30 giugno al 6 luglio 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 30 giugno al 6 luglio 2026.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

L’estate prende il via con una marcia in più. L’ingresso di Marte vi regala energia, determinazione e voglia di mettervi in gioco. Anche sul fronte sentimentale si apre una fase molto interessante: da metà settimana le occasioni per vivere emozioni autentiche non mancheranno. I single potrebbero fare incontri sorprendenti, mentre le coppie ritroveranno entusiasmo e complicità.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Settimana da dedicare soprattutto agli aspetti pratici. Lavoro, conti e questioni burocratiche richiedono attenzione e precisione. Le giornate iniziali saranno particolarmente favorevoli per trattative, colloqui e nuovi contatti professionali. In amore si alternano momenti di serenità e piccoli dubbi, ma il sostegno delle persone care vi aiuterà a ritrovare equilibrio.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Il cielo vi sorride e vi invita a essere protagonisti. Fascino, intraprendenza e desiderio di novità caratterizzano questi giorni. Tra fine settimana e inizio della nuova potreste vivere momenti particolarmente intensi dal punto di vista sentimentale. Anche sul lavoro si aprono prospettive interessanti che meritano di essere valutate con attenzione.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Dopo un periodo di semina arrivano i primi risultati concreti. Le questioni economiche e professionali possono finalmente dare soddisfazioni, ma sarà importante non trascurare il benessere personale. Un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire. In campo affettivo, chi aspetta una svolta dovrebbe trovare il coraggio di esporsi maggiormente.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Vi attende una settimana brillante, ricca di occasioni per socializzare e mettervi in evidenza. Il clima generale diventa più favorevole e vi permette di recuperare fiducia nei vostri mezzi. L’amore torna protagonista e potrebbe regalarvi emozioni inaspettate. Ottimo periodo anche per stringere nuove amicizie o consolidare rapporti già esistenti.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

È il momento di alleggerire il cuore e lasciare spazio a ciò che conta davvero. Vecchie tensioni o incomprensioni rischiano di appesantire inutilmente i rapporti. Sul lavoro mantenete la calma ed evitate discussioni sterili. Attenzione anche a distrazioni e piccoli inconvenienti legati alla tecnologia o agli spostamenti.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Le responsabilità restano numerose, ma qualcosa inizia finalmente a muoversi nella direzione desiderata. Nuove opportunità e rapporti più sereni contribuiscono a riportare ottimismo. In amore si apre una fase decisamente più armoniosa: chi è in coppia può fare progetti, mentre i single potrebbero ritrovare la voglia di credere nei sentimenti.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La tensione delle ultime settimane lascia gradualmente spazio a una maggiore tranquillità. Potrete affrontare questioni pratiche e professionali con lucidità e strategia, senza dover forzare le situazioni. Restano però da gestire con attenzione alcuni aspetti amministrativi o burocratici: meglio non rimandare ciò che può essere risolto subito.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

I cambiamenti in arrivo richiedono pazienza e una buona dose di prudenza. L’entusiasmo non vi manca, ma sarà fondamentale procedere un passo alla volta, senza accelerare i tempi. In amore potreste inseguire un desiderio importante o una persona che occupa da tempo i vostri pensieri. Lasciate che le situazioni maturino naturalmente.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Le energie non sono al massimo e il bisogno di rallentare si fa sentire. Dopo settimane impegnative è arrivato il momento di recuperare forze e concentrarvi sugli obiettivi davvero prioritari. Le relazioni, sia personali che professionali, diventano più semplici da gestire e alcuni contrasti recenti possono finalmente trovare una soluzione.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

La vita sentimentale è al centro della scena e potrebbe riservare sorprese, cambiamenti o decisioni importanti. Chi vive una relazione sarà chiamato a chiarire alcuni aspetti, mentre i single potrebbero lasciarsi coinvolgere da emozioni improvvise. Buona la forma generale, ma dedicare più tempo all’attività fisica vi aiuterà a sentirvi ancora meglio.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

L’inizio dell’estate porta qualche tensione nell’ambiente familiare o domestico. Evitate reazioni impulsive e cercate di mantenere un atteggiamento equilibrato. È consigliabile prestare maggiore attenzione agli spostamenti e non prendere decisioni affrettate. Sul lavoro, invece, si profilano novità interessanti che potrebbero segnare una svolta significativa per il futuro.