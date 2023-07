Domenica 30 la Luna crescente è vostra amica: partirete per un viaggio indimenticabile fra le braccia di Giove e Urano? Chi vi conosce come placidi Toro, potrebbe ricredersi in questo momento in cui l’avventura vi tenta e vi emoziona.Venere contro vi provoca e Marte accresce il desiderio; Mercurio vi fa sentire più giovani. Agosto vi accoglie con un Plenilunio irritante, il 1° e il 2 dovete riposare almeno un po,’ soprattutto calmare l’ansia. Le occasioni nella professione sono promettenti, se vi arrivano proposte esaminatele con calma, avete tempo per rispondere. INCONTRO SÌ: Consigliamo un segno d’acqua, sensibile ed empatico, un Pesci oppure un Cancro.

Oroscopo Branko Gemelli

Venerdì 28 Mercurio diventa pignolo e capriccioso, come i vostri familiari. Forse sarebbe il caso di staccare qualche giorno, magari martedì 1° agosto, quando il Plenilunio vi fa sognare viaggi e magiche avventure. Lontani da tutto e tutti – che ne pensate di un ashram in India, dove praticare yoga, meditare, sperimentare il silenzio? Potrete godervi qualche bella esperienza e magari amare con leggerezza, come piace a voi. Nella professione non vi conviene intestardirvi; segnatevi su un taccuino le vostre belle idee, prima o poi le realizzerete. INCONTRO SÌ: Se in giro non trovate un fascinoso Acquario, potete provare con un Cancro…

Oroscopo Branko Cancro

Siete figli della Luna e più degli altri segni siete sensibili ai cambiamenti della vostra protettrice celeste e forse nel weekend qualche nuvola passerà davanti ai vostri occhi stellati… Ma è solo un attimo, perché il vostro cielo è sempre molto forte; continua la spinta in campo pratico, commercio, soldi, investimenti. Da sabato 29 Mercurio passa nel punto più fruttuoso del vostro oroscopo, arrivano notizie, risposte, contratti da firmare. Ma ora avete anche la sicurezza che siete apprezzati e sostenuti dal vostro ambiente, potete osare un po’ di più, pure in amore… INCONTRO SÌ: Sarà Toro o Vergine? Questo è il dilemma… Fidatevi del vostro istinto, non potete fallire.

Oroscopo Branko Leone

È la stagione del vostro compleanno, siete re indiscussi dell’amore e dell’estate, venerdì 28 e il 29 anche la Luna è complice delle vostre conquiste e da questo trono non riusciranno a farvi scendere. Mercurio diventa serio e affarista, tratta, compra, vende, chiede prestiti, li investe… Le altre stelle non stanno a guardare, iniziano a spingere il campo pratico, vogliono concretezza, affermazione. Il 1° agosto il Plenilunio vi scombina, forse un socio vi ostacola o è l’ex che non vuole rassegnarsi. Non fateci caso. INCONTRO SÌ: È più folle l’imprevedibile Ariete o lo scatenato Sagittario? Provateli entrambi…

Oroscopo Branko Vergine

Va bene, Saturno è sempre contro, ma ci sono tante stelle che tifano per voi, dovete approfittarne. Venere è ancora timida, ma anche voi lo siete di natura… chi sa apprezzarvi lo farà anche se arrossite! Venerdì 28 da voi arriva Mercurio, vostro protettore, e con la sua forza non vi manca certo la parola per convincere, stregare, divertire, in amore e negli affari. Con questi Giove e Urano le migliori occasioni arrivano da fuori, pure dall’estero: che ne dite di una vacanza che sia anche capace di creare il giusto terreno, contatti, relazioni? Fate i biglietti. INCONTRO SÌ: Vergine più Vergine, una coppia che potrebbe funzionare. E un Leone? Ci avete mai pensato?

Oroscopo Branko Bilancia

Con questa Venere, questo Sole, con quel folle plenilunio di martedì 1° agosto non possiamo pensarvi ancora soli… non si tratta solo di fascino, ma del senso della vostra esistenza: siete Bilancia, il segno della coppia, dello stare insieme! Le opportunità di nuovi incontri sono tante, avete da scegliere, cogliete pure il vostro fiore preferito fra ibischi e begonie, chi potrebbe dirvi di no? Il 28 Mercurio si rifugia alle vostre spalle, lavora per voi, ma un po’ in silenzio, elabora progetti, scarta idee, le risistema. Ma è estate, bisogna pensare alle vacanze. INCONTRO SÌ: Gemelli, ci credereste? È nervoso, scalpita. Ma a voi piace da matti. Che aspettate?

Oroscopo Branko Scorpione

Venerdì 28, finalmente, il fuoco di Mercurio si spegne e si inizia a ragionare. La vostra lucidità aumenta, potete sfruttare la forza della vostra rete di relazioni anche nella professione. C’è una ventata di freschezza che vi investe; è importante pensare in modo giovane, vi aiuta a stare al passo con i tempi, a trovare un po’ di leggerezza. Anche i nuovi incontri sono così, hanno un sapore estivo ma anche un forte magnetismo. Il plenilunio del 1° agosto però è abbastanza faticoso, disturba la famiglia, un po’ anche la salute, dovete riposare; pelle segnata. INCONTRO SÌ: A voi piace stuzzicare… Perché non provate con Capricorno?

Oroscopo Branko Sagittario

Venerdì 28 c’è la vostra Luna di luglio, ma Mercurio smette di essere giocoso e diventa metodico, ordinato, progettuale. È vero che è estate, ma a volte tocca tenere il punto, fare atto di presenza, se volete conservare la vostra posizione fra tanti concorrenti. Lo sappiamo che avete voglia di partire, Venere e Sole vi invitano alla fuga. Potete andare, ma non lasciate sguarnito l’avamposto o perderete… Solo in amore siete sempre vincenti, il vostro fascino selvatico e naïf attira come la luce richiama le falene. Cautela nella salute, fate sempre troppo. INCONTRO SÌ: Plenilunio in Acquario. Che ne dite di giocare con lui le vostre carte? Avete ottime chances…

Oroscopo Branko Capricorno

Non avete nemmeno un pianeta negativo, anche la Luna è sempre gentile, domenica 30 è con voi, in positivo scatto con Mercurio, Marte, Giove e Urano, per non dire di Urano e di Saturno. Che vogliamo fare? Il 1° agosto puntate un nichelino, forse crescerà un albero di soldi… Altrimenti, più in tono con il vostro temperamento saturnino, create imprese, progetti, investite capitali, avrete successo. Successo anche in amore; questa Venere regale apre i recessi più segreti del vostro cuore, a volte basta uno spiraglio per far entrare un raggio verde e allora è fatta. INCONTRO SÌ: Un sensibile Pesci si aggira in mare aperto, vi guizza intorno… ed è subito sera.

Oroscopo Branko Acquario

La Luna cresce da venerdì 28, sino ad arrivare nel vostro cielo il 1° agosto, Piena. Sempre il 28 Mercurio torna gentile e trova le soluzioni a vecchi problemi, come case indivise, imprese familiari, eredità contese. Non dovete aver fretta, fra qualche settimana riuscirete a far capire agli altri che la strada è tracciata e corre dritta. Intanto lasciate libera la mente, riposate il pensiero, perdonate i rivali, siete Acquario, spiriti superiori e liberi. Ma siete davvero liberi pure in amore? Venere continua a mettervi alla prova, vi sfida, vi seduce… Cosa vorreste fare? Cedere o passare? INCONTRO SÌ: L’ideale sarebbe un altro Acquario, ma ora avete bisogno di forza e decisione. Ariete? Capricorno?

Oroscopo Branko Pesci

Venerdì 28 la Luna è in Sagittario, mentre Mercurio va in Vergine, c’è da farvi venire un diavolo per squama… anche perché in quel segno c’è pure Marte, che provoca Saturno. Vi verrebbe voglia di rintanarvi nelle profondità marine, e tanti auguri. Cari Pesci, perché non farlo? È estate, il mare vi rende sempre più belli e affascinanti, non avete bisogno di stelle per usare il vostro charme. A parte queste stelle, il vostro cielo non è niente male, avete molte chance nella vita personale e nella professione, dovete solo credere in voi stessi.

INCONTRO SÌ: Toro, ha Giove in casa e lo lascia incustodito: se lo rubasse qualcuno? Prego, accomodatevi.