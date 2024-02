Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 9 al 15 febbraio 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 9 al 15 febbraio 2024.

Oroscopo di Branko, previsioni dal 9 al 15 febbraio 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 9 al 15 febbraio 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Venerdì 9 la Luna nuova in Acquario, musica dolce per le vostre orecchie, un soffio caldo per il cuore, che vi annuncia che qualcosa sta cambiando nel cielo e a vostro favore. È proprio dall’Acquario, il segno che nel vostro oroscopo rappresenta socialità, amici, nuovi incontri, che arriva la notizia più importante, lo spostamento del vostro Marte in un angolo propizio, che vi rimette in pista per nuove imprese, martedì 13, proprio quando Luna splende nel vostro segno. Torna l’ottimismo, lo sprint fisico, l’amore respira.

INCONTRO SÌ: Bilancia, potrebbe darvi qualcosa in più degli altri. O preferite rincorrere Sagittario?

Oroscopo Branko Toro

Dopo un inizio d’anno strepitoso, qualcosa dovete sopportare pure voi! Venerdì 9, la Luna nuova in Acquario disturba Urano nel vostro cielo, ma non è il caso di vedere tutto nero; gli ostacoli sono momentanei e, trovarseli di fronte, aiuta ad aguzzare l’ingegno, a migliorare. Potete farcela, le grandi stelle sono con voi, ci vuole solo un po’ di cautela negli affari: leggete bene, anche due volte, tutte le clausole. Ci vorrà più prudenza per la forma fisica; martedì 13 Marte diventa ostile, attenti alla guida. L’amore, però, splende con Venere.

INCONTRO SÌ: Cercate l’accogliente abbraccio di un Cancro. Il socio migliore, però, è il Capricorno

Oroscopo Branko Gemelli

La Luna nuova, venerdì 9, è davvero un’iniezione di vitalità! Non dovete aver paura di percorrere nuovi sentieri, sia nella professione sia in amore: andate in cerca di aria fresca, di novità, scaccerete la noia e ritroverete stimoli, fantasia. Se non vi sentite apprezzati dai soliti ambienti, rivolgete lo sguardo altrove, tentate la fortuna all’estero, martedì 13 pure l’energetico Marte diventa magnifico e raggiunge il segno del futuro. Accelerate i vostri affari, avete ottime chances di concluderli positivamente. L’eros torna vivacissimo, approfittatene. INCONTRO SÌ: Ma come ha fatto un Capricorno a rubarvi il cuore? Sotto la Luna nuova, c’è un Acquario.

Oroscopo Branko Cancro

La Luna nuova, profonda, indagatrice, vuole rivelarvi un segreto su voi stessi, che non avete il coraggio di dirvi. Venerdì 9 osservate il cielo e dedicate un po’ di tempo all’introspezione; leggete nel vostro cuore quali sono le vere priorità. Il cielo invernale è ora meno cupo e faticoso; martedì 13 anche Marte smette di ostacolarvi, di mettere zizzania fra i coniugi, e riaccende la scintilla passionale nelle coppie che hanno attraversato un mese di

tensioni. Nel weekend c’è anche una Luna magica per amarsi. Migliora la forma fisica. Investimenti fruttuosi. INCONTRO SÌ: Pesci, vi dimostra che nulla è davvero cambiato fra voi! Non male puntare pure sulla Vergine.