Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 30 giugno al 4 luglio 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 30 giugno al 4 luglio 2024.

Oroscopo Branko, previsioni dal 30 giugno al 4 luglio 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 30 giugno al 4 luglio 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Venerdì 28 il vostro Ultimo quarto vi spinge a un chiarimento: volete chiudere con il passato – quei nodi in famiglia che sono ancora lì – ma è indispensabile mantenere la calma, Mercurio contro vi rende dNon dovete innervosirvi per le spese in più, la situazione è buona e in via di miglioramento, già martedì 2 il pianeta della comunicazione diventa buono, parlerete allora. L’amore sorride con la bella Luna accanto a Giove da martedì pomeriggio a tutto giovedì 4, c’è qualcuno che vi sta molto vicino. INCONTRO SÌ: Cancro, vi fa ammattire, ma al contempo vi attrae. State a vedere che cosa succede…

Oroscopo Branko Toro

Venerdì 28 l’Ultimo quarto vi chiede di lasciarvi alle spalle un ricordo difficile; guardate avanti, ora avete la forza necessaria per voltare pagina e prendere in mano la vostra esistenza. Avete davanti un’opportunità e voi esitate, non vogliamo spingervi, ma sappiate che non si ripresenterà facilmente. Non dovete sentirvi soli, non lo siete, intorno a voi ci sono amici e fratelli che vi apprezzano e vi sostengono. Anche l’amore è più vicino di quel che pensiate, tendete la mano a chi vi guarda dolcemente. INCONTRO SÌ: Avete deciso di correre dietro a un Gemelli. Ma avete pensato a quel languido Pesci?

Oroscopo Branko Gemelli

Con l’Ultimo quarto di venerdì 28 prendete una decisione che vi fa subito sentire più

leggeri, e non è poco. Si potrebbe ripresentare a sorpresa una persona che viene dal passato, che effetto vi fa? C’è un po’ di agitazione nella vita amorosa, anche perché gli affari vi assorbono molto, ma da lunedì 1 è possibile parlare a cuore aperto con il coniuge o chi vi interessa, Mercurio vi suggerisce le parole giuste. Il campo pratico è interessante, compravendite, investimenti, affari procedono bene. Le risposte arrivano dall’inizio della prossima settimana. INCONTRO SÌ: Sul vostro cammino c’è sempre una Bilancia, fatela sor- ridere! Un Leone ha il cuore caldo.

Oroscopo Branko Cancro

La vostra stagione prosegue benissimo, anche se venerdì 28 c’è un piccolo fuoco

– Ultimo quarto in Ariete – che vi ricorda che non siete ancora arrivati ai traguardi prefissati. Non è un male che le stelle vi diano un piccolo pungolo. Marte in posi- zione ottima vi assicura gli alleati più forti, che arrivano quando più ne avete bisogno. In amore senza dubbio piacete molto, avete un brio che conquista. Come vanno i preparativi delle nozze? Le vostre idee iniziano a concretizzarsi da lunedì 1, con un bel Mercurio. INCONTRO SÌ: Solo voi sapete rendere inoffensivo lo Scorpione. Un Acquario c’è.